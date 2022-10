"นก สินจัย" โพสต์ให้กำลังใจ "โตโน่" ว่ายข้ามแม่น้ำโขง บอกขอให้พระคุ้มครอง พร้อมสนับสนุนคนทำดี

ล่าสุดทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง "นก สินจัย เปล่งพานิช" ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความให้กำลังใจ "โตโน่" ว่ายข้ามแม่น้ำโขง บอกตัดสินคนที่การกระทำไม่ใช่คำพูด ขอให้พระคุ้มครอง และทำภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี"เราตัดสินคนที่การกระทำไม่ใช่คำพูด ขอให้พระคุ้มครองโตโน่ให้ปลอดภัยค่ะ และขอให้ภารกิจนี้สำเร็จ ลุล่วงด้วยดี เราช่วยกันสนับสนุนคนทำดี เพื่อสังคมนะคะโครงการ One Man And The River " หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ " ของโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ครั้งแรกกับการว่ายข้ามแม่น้ำโขงตัวเปล่า ไปกลับระหว่าง 2 ประเทศ ไทย และลาว ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 700 น. เป็นต้นไป ทางเพจ FB : เก็บรักษ์ , TrueID, FB One31 เงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งสิ้น จะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม และ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาวเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 ช่องทางรับบริจาค บัญชี ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนเพชรบุรีใหม่ 034-0-04773-2 ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจหรือ https://taejai.com/th/d/onemanandtheriver/"