“เก้า สุภัสสรา” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของเซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด)

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ปรับโฉม บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ เปิดตัว บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) ‘Central The 1 REDZ Credit Card (limited)’ โฉมใหม่ ดีไซน์สุดคูล โดยจับมือกับพันธมิตรชั้นนำ มอบสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ทั้งส่วนลด เครดิตเงินคืน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งออนไลน์ กิน ช้อป เที่ยว ความบันเทิง ครบทุกฟีลสุดฟิน ให้คุณได้เปิดประสบการณ์ใหม่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์รอบตัวคุณ พร้อมเปิดตัว “เก้า - สุภัสสรา ธนชาต” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่อประสบการณ์และไลฟ์สไตล์การช้อปสุดฟิน ครบทุกฟีลอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “ปี 2565 นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำตลาดบัตรเครดิตร่วม โดยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เปิดตัวมาครบรอบ 5 ปี ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง ในปีนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจของเรา และขยายตลาด เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพิ่มความ หลากหลายของลูกค้า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงได้เปิดตัว บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) ‘Central The 1 REDZ Credit Card (limited)’ ดีไซน์สุดคูล ด้วยสิทธิประโยชน์ที่ตอบทุกฟีลการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งออนไลน์ กิน ช้อป เที่ยวและความบันเทิง ทั้งส่วนลด เครดิตเงินคืน คะแนน The 1 สุดพิเศษ กว่า 5,000 ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมถึงโรงภาพยนตร์และร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น ใส่ใจตัวเอง สนใจการช้อปปิ้ง แฟชั่น อาหาร ท่องเที่ยว และบริการออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว โดยเราได้ คุณเก้า- สุภัสสรา ธนชาต มาร่วมสื่อสารแบรนด์ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์อันโดดเด่น ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ www.youtube.com/CentralThe1CreditCard ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงดิจิทัลบิลบอร์ดกว่า 95 จอทั่วกรุงเทพฯ”บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) โดดเด่นด้วยดีไซน์สไตล์มินิมอล สุดคูล เอาใจคนรุ่นใหม่ ด้วยสิทธิประโยชน์คุ้ม ครบทุกฟีล ภายใต้แนวคิด "ครบทุกฟีลรอบตัวคุณกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด)” เช่น ฟีลสุดฟินกับส่วนลดสูงสุด 5% และคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, มูจิ (สิทธิประโยชน์นี้ไม่มีวันหมดอายุ); ช้อปคุ้มๆ รับเครดิตเงินคืน 5% คะแนน The 1 สูงสุด 2 เท่า ณ ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ; ช้อปออนไลน์โดนๆ รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 10% และคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า บน Central App; อิ่มฟิน ๆ รับส่วนลดสูงสุด 5% และคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า ณ ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ อาทิ Pepper Lunch, Ootoya, Cold Stone Creamery ; และสนุกทุกฟีลไลฟ์สไตล์แบบครบ ๆ รับส่วนลด 50% เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และในเครือเอสเอฟ (ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์นักช้อป ด้วยฟังก์ชั่น Digital Card ที่ให้ช้อปได้ทันทีเมื่อบัตรอนุมัติ ไม่ว่าจะช้อปออนไลน์ หรือสแกนจ่ายด้วย QR บนแอป UCHOOSE ก็จัดเต็มได้แบบทันใจเก้า - สุภัสสรา ธนชาต แบรนด์แอมบาสเดอร์ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแบรนด์ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) ค่ะ รู้สึกว่าเป็นบัตรที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของเราจริง ๆ ปกติก็อัพเดทเรื่องแฟชั่นตลอดเวลา เรื่องช้อปกับผู้หญิงนี่เป็นของคู่กันค่ะ ถ้ามีเวลาก็ไปช้อปที่ร้าน หรือถ้าช่วงไหนยุ่ง ๆ สมัยนี้ช้อปออนไลน์ก็สะดวกมาก ๆ ยิ่งมีสิทธิประโยชน์ดี ๆ จากบัตรเครดิตด้วยแล้ว ก็จะยิ่งสนุกกับการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะ ได้ทั้งส่วนลด ทั้งคะแนนสะสม ทั้งเครดิตเงินคืน นี่เรียกได้ว่าคุ้มมาก ๆ อย่างบัตรนี้บัตรเดียวนี่ ไม่ว่าจะช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ดูหนัง ก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ให้สิทธิพิเศษแบบคุ้มครบทุกฟีลเลยค่ะ สะดวกมาก ๆ”สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ The 1 App สมัครง่าย รับ Digital Card ใช้จ่ายได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ง่าย รวดเร็ว ทันใจ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติม www.centralthe1card.com