Gaabor (กาบอร์) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชั้นนำ สัญชาติเยอรมัน​ เปิดตัวสินค้าใหม่ หม้อทอดไร้น้ำมันรุ่น 'GA-M4D' ร่วมในแคมเปญ Gaabor Brand of The Day ใน Shopee.

แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชั้นนำ สัญชาติเยอรมัน ที่มาพร้อมกับคุณภาพระดับพรีเมียม ในสไตล์มินิมอล เรียบหรู เก๋ มีสไตล์ และกะทัดรัด ตอกย้ำความสำเร็จด้วยยอดขายดีที่สุด มาแรงติดอันดับหนึ่งของหม้อทอดไร้น้ำมันบนโลกออนไลน์ และเป็น Top 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ในสามารถครองใจผู้บริโภคที่รักสุขภาพและเชฟมือใหม่ทั้งหลาย โดยเปิดตัวสินค้าใหม่ หม้อทอดไร้น้ำมันรุ่นเป็นสำหรับทุกครัวหม้อทอดไร้น้ำมันรุ่น '' จากร่วมในแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ในเท่านั้นจัดโปรเดือดเพียงวันเดียวเท่านั้น! ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 มอบโปรโมชันส่วนลดสุดพิเศษกว่า 50% ลดเหลือเพียง 999.- บาท จากราคาเต็ม 2,290.- บาท นอกจากนี้ยังรับของแถมเพิ่มเติมอีกมากมาย อาทิ เครื่องชั่งน้ำหนักมูลค่ากว่า 599.- บาท โค้ดลดสูงสุด 999.- และอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทหม้อทอดไร้นํ้ามันใหม่ล่าสุดมีขนาด 4 ลิตร ใหญ่จุใจ สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนู แม้กระทั่งอบไก่ได้ทั้งตัว มาพร้อมกับ 3 สีสุดคูลที่สามารถตอบโจทย์นักช้อปได้ทุกไลฟ์สไตล์และการตกแต่งบ้าน สีแดง Vitality Red - ลิมิเต็ดเอดิชั่น สีเทา Space Grey - เท่ เก๋ ไม่เหมือนใคร และสีขาว Moon Shadow - เรียบหรูดูมินิมอล Gaabor รุ่น GA-M4D ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติดีเยี่ยมมากมาย อาทิ นวัตกรรม Cyclone air ระบบลมร้อน 360° ที่ช่วยให้อาหารสุกทั่วอย่างสมํ่าเสมอ และรวดเร็ว สามารถควบคุมอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 200°c และตั้งเวลาสูงสุดได้ 30 นาที ด้ามจับทรงหยดนํ้า สะดวกในการใช้งาน ช่วยป้องกันความร้อน และกันลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตะแกรงดักจับไขมัน ให้คุณทานอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อยโดยยังมีสุขภาพที่ดี เช็ดทำความสะอาด เพื่อการทําความสะอาดที่ง่าย อาหารไม่ติดหม้อ ตัวโครงสร้างหม้อสามารถใส่และถอดได้อย่างง่ายดาย มอเตอร์แข็งแรง ทนทาน พร้อมรูระบายความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีรับประกัน 1 ปี รับเครื่องใหม่โดยไม่ต้องรอซ่อมใหม่ล่าสุดจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการทำอาหาร และใส่ใจในสุขภาพ ต้องการความสะดวกสบาย เป็นไอเทมตัวช่วยสำคัญที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่รักการทำอาหาร ให้สามารถทำอาหารได้ง่าย ๆ และเป็นเรื่องสนุก พร้อมขายแล้วใน Shopee ‘Gaabor Brand of The Day' พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษวันที่ 16 เดือนตุลาคมนี้ เท่านั้น! โดยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Shopee ตามลิงก์ ดังนี้ Gaabor Official Shop, ร้านค้าออนไลน์ | Shopee Thailandติดตามข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ* เพิ่มเติม ได้ที่