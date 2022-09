“โรบินสันไลฟ์สไตล์”รับEECโต ทุ่ม 400 ล.ปรับใหญ่สาขาฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการรายวัน 3260 -ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือ เซ็นทรัลรีเทล รีโนเวทใหม่ เปิดยิ่งใหญ่ “โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา” ปักหมุดศูนย์การค้าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ให้เป็นเดสติเนชั่นของชุมชน ด้วยงบลงทุนกว่า 400 ล้านบาทนางสาวกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ กล่าวว่า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา ถือเป็นเมืองศักยภาพที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เราได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตดังกล่าว ทำให้เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาศูนย์การค้าเพื่อตอบรับความต้องการของชุมชน และสอดรับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึงการออกแบบที่ทันสมัยภายใต้คอนเซ็ปต์ Odyssey โดยนำโครงสร้างของเรือที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดมาใช้ในการออกแบบ เช่น แผงตกแต่งผ้าใบเรือ, การซ้อนกันของใบเรือ, ซุ้มทางเข้าแบบโครงสร้างท้องเรือ และความโปร่งแสงที่มองเป็นชั้น โดยรูปแบบการตกแต่งอาคารได้คำนึงถึงมุมมองและสัดส่วนเป็นสำคัญ ซึ่งตอบโจทย์การเป็น "Lifestyle and Experiential Community" ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชนด้วยงบประมาณในการลงทุนกว่า 400 ล้านบาท สร้างพื้นที่โครงการส่วนต่อขยายจากเดิม 43,000 ตร.ม. เป็น 50,600 ตร.ม. และเพิ่มพื้นที่ร้านค้าเช่าจากเดิม 34,000 ตร.ม. เป็น 39,500 ตร.ม. พร้อมที่จอดรถรอบโครงการและอาคารจอดรถใหม่รวมกว่า 1,100 คัน และยังมีบริการ EV Charger เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งสินค้าที่ครบครันจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต และร้านสเปเชียลตี้สโตร์ อาทิ ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส ออฟฟิศเมท รวมถึงเอนเตอร์เทนเม้นท์ อย่างโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า และศูนย์รวมเครื่องเล่นเกมที่ทันสมัย Let's Play Super Heroนอกจากนี้ยังเพิ่มร้านค้าโซนฟู้ด อาทิ Sizzler, Bonchon, Fuji, CoCo ICHIBANYA, The Alley, Laem Charoen Seafood และโซนนอนฟู้ดที่เป็นแบรนด์แฟชั่นและไอที อาทิ CPS, CC-OO, LYN, Samsung, J.I.B, Digital Café by Jaymart, Watsons, Beautrium บิ้วตี้มัลติแบรนด์สโตร์ชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงครั้งแรกของแบรนด์ร้านค้าปลีกเสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง "Uniqlo" ซึ่งเปิดตัวเป็นสาขาแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมายกว่า 100 ร้านค้านางสาวกมลทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นอีกครั้งที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ผนวกกับการนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายครบวงจรเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง นอกเหนือไปกว่านั้น ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราและบริเวณใกล้เคียง เราจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา และมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแหล่งเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกและพื้นที่โดยรอบที่มีกำลังซื้อสูง อีกทั้งยังรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าครอบครัว ทุกเพศทุกวัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฉะเชิงเทราและพื้นที่โดยรอบให้เติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน