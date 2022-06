การประชุมแบบ FACE-TO-FACE สำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของธุรกิจ จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผลสำรวจชิ้นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า มากกว่า 81% ของผู้ตอบแบบสำรวจ เชื่อว่าการได้พบปะแบบเผชิญหน้า กับลูกค้า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของธุรกิจ ผลสำรวจซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปีนี้ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักเดินทางเพื่อธุรกิจและมืออาชีพด้านการจัดประชุม MICE มากกว่า 300 คน การสำรวจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มุ่งทำความเข้าใจสิ่งจำเป็นต่างๆ ตลอดจนความต้องการของตลาดในแต่ละท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นการสำรวจพบว่า 53% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มองว่ากิจกรรมการพบปะแบบเห็นหน้า (face-to-face) มีความความสำคัญในการผลักดันและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น ระหว่างทีมงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมากกว่า 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า ข้อจำกัดในการรวมกลุ่มทางสังคม และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเดินทางข้ามประเทศ ยังคงเป็นข้อกังวล ส่วนอีก 40% ระบุว่า การจัดประชุมแบบเฉพาะตัวและการสร้างประสบการณ์ ยังคงเป็นสิ่งท้าทาย เมื่อต้องเผชิญกับมาตรการข้อจำกัดเหล่านี้ราเมช ดาร์ยานานี รองประธานฝ่ายขายของโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อธิบายว่า “ความต้องการที่จะเชื่อมหากันและกันยังคงมีอยู่ตลอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อการเดินทางและการพบปะแบบเผชิญหน้ากันไม่สามารถทำได้ อุตสาหกรรมจึงประยุกต์ไปสู่การประชุมในรูปแบบไฮบริด และกิจกรรมทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อทำให้ผู้คนยังคงเชื่อมต่อหากันได้ แต่เมื่อข้อจำกัดทางการเดินทางและการรวมกลุ่มทางสังคมผ่อนคลายลง ความต้องการจัดประชุมที่สามารถพบปะเผชิญหน้ากันก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการฟื้นตัวของธุรกิจภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จึงเปิดตัว 5Gs of Human Connection แคมเปญที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อย้ำเตือนผู้คนถึงความอบอุ่นในการได้พบปะกัน และสนับสนุนให้ผู้คนมาพบกันแบบเห็นหน้ากันอีกครั้ง โดบ 5G ในแคมเปญนี้ ประกอบด้วย Gather (พร้อมหน้า) Global (ทั่วโลก) Gratitude (ยินดี) Giving (แบ่งปัน) และ Gourmet (กูร์เมต์) คือช่วงเวลาที่ผู้คนเชื่อมต่อหากันอย่างมีความหมายและเป็นที่จดจำ แต่ละเสาหลัก ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปของมืออาชีพด้านการจัดประชุม และช่วยเหลือกลุ่มผู้วางแผนจัดประชุมในการรังสรรค์ประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม• Gather (พร้อมหน้า) -ด้วยมาตรฐานความสะอาดสากล และมาตรการความปลอดภัย ภายใต้ “คำมั่นสัญญาด้านความสะอาด” (Commitment to Clean) ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ใช้ทั้งองค์กร ทำให้บรรดาแขกของเราสามารถเดินทาง และมืออาชีพด้านการจัดประชุมสามารถรวมกลุ่มกันได้ด้วยความมั่นใจ ตั้งแต่การประชุมขนาดใหญ่ ขนาดเฉพาะตัว ไปจนถึงการพักผ่อนในระดับองค์กร• Global (ทั่วโลก) - พรมแดนระหว่างประเทศเริ่มเปิดขึ้นแล้วทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แมริออท บอนวอย ต้อนรับนักเดินทางด้วยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือที่มีหลากหลายทั่วภูมิภาค รวมทั้งจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มัลดีฟส์ ออสเตรเลีย และอีกมากมาย แต่ละโรงแรมสามารถที่จะคัดสรรประสบการณ์เฉพาะตัวให้กับแขกได้ ขึ้นอยู่กับการเลือกจุดหมายปลายทางของพวกเขา• Gratitude (ยินดี) - มากกว่า 70% ของมืออาชีพด้านการจัดประชุม ให้ความเห็นว่า การแสดงความยินดี และการขอบคุณแบบหน้าต่อจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีกว่า อ้างอิงจากการสำรวจของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล โดยให้การสนับสนุนองค์กรที่ต้องการสร้างความผูกพัน และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทีมให้เกิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากการเดินทางที่หยุดนิ่งเป็นเวลานาน แมริออท บอนวอย ได้จัดเตรียมการประชุมนอกสถานที่และการพักผ่อนขององค์กรไว้หลายรูปแบบ• Giving (แบ่งปัน)- ด้วยความตระหนักถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของการเดินทางแบบมีจุดประสงค์ โครงการ Good Travel with Marriott Bonvoy™ เสนอโอกาสให้แขกได้มีส่วนในการสร้างผลกระทบในทางบวกให้แก่ชุมชนที่พวกเขาเดินทางไปเยี่ยมเยียน ประสบการณ์ดังกล่าวมีตั้งแต่การปลูกป่าชายเลนในลังกาวี ไปจนถึงการอนุรักษ์วัดในอินเดีย และการดูแลพันธุ์ปลาในประเทศจีน และอีกมากมาย• Gourmet (กูร์เมต์)- การสำรวจยังเผยให้เห็นว่า มากกว่า 66% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่มที่คัดสรรอย่างดี จะช่วยสร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจให้กับการประชุมและผู้เข้าร่วมงานได้ แมริออท บอนวอย ได้เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจอง ตั้งแต่ร้านอาหารและบาร์ระดับเวิลด์คลาสที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย ซึ่งรวมถึงร้าน 6 ร้านที่ได้รับรางวัล รวมแล้วถึง 7 ไดมอนด์ (diamonds) ในการประกาศรางวัลเมื่อเร็วๆ นี้ของ Black Pearl Restaurants Guide 2022 เช่นเดียวกับร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินอีก 25 แห่ง ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นอกเหนือจากนั้น เพื่อเป็นการรองรับการฟื้นตัวของการจัดประชุม MICE ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ดีขึ้นกว่าเดิม แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอรางวัลที่ดึงดูดใจผ่านโครงการ “The Time Is Now – Where Can We Take You?” โดยรางวัลเหล่านี้สามารถแลกได้เมื่อทำการจองการประชุมแบบ face-to-face หรืองานอีเวนต์ในโรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5G ของการเชื่อมต่อกัน ในคลิปวิดีโอได้ ที่นี่ และทางเว็บไซต์ทางการ ที่นี่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.marriott.com