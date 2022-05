แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองเดือน Pride ด้วยเทศกาลสุดอลังการในกรุงเทพฯ

จัดขึ้นที่โรงแรม W Bangkok ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 งานที่เต็มไปด้วยสีสัน เน้นย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเดือน Pride ในเดือนมิถุนายน ด้วยงานใหญ่ที่แขกและผู้อาศัยในกรุงเทพฯ จะได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างทางเพศ และ เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงหนึ่งในพันธกิจของแมริออท ที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลาย งาน Love Out Loud มีจุดประสงค์ที่ต้องการจะให้ความสำคัญกับทุกคนในการแสดงออกทางความคิดและอัตลักษณ์ของตัวเอง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 23.00 น. ที่ เกรท รูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานเดือน Pride เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 เป็นงานเทศกาลที่สำคัญ และ เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ โดยมักจะมีขบวนพาเหรด ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต และเวิร์กช็อปเกิดขึ้นทั่วโลก จุดประสงค์ของการจัดงานนั้น เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลาย ชูประเด็นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม พร้อมเชิดชูบุคคลที่เป็นเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่โดดเด่นในประวัติศาสตรหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจของงาน Love Out Loud ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านหัวข้อ “การสะท้อนปัญหาภาพรวมในยุคปัจจุบันของกลุ่ม LGBTQ+ ในสังคมไทย” และหัวข้อ “ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการแสดงออกทางเพศในสถานที่ทำงาน” โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่คุณโอ๊ต มณเฑียร ศิลปินและผู้ก่อตั้งโพธิสัตวา LGBTQ+ แกลเลอรี่, บางกอกเรนโบว์ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (ThaiTGA), GirlxGirl Thailand, TEAK Empowerment, Pride! At Work, มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) และคุณโกโก้ กวินตรา เทียมไสย์ นักเคลื่อนไหวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จุดประสงค์เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการสร้างความเท่าเทียมในสังคมไทยสลับโหมดมาเป็นโหมดสนุกสนาน ที่จะเต็มไปด้วยการแสดง เริ่มด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “ซิลวี่” ภาวิดา มอริจจิ (SILVY) นักร้องผู้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เจ้าของซิงเกิ้ล XL และ QUEEN ตามด้วยการแสดงจากหนึ่งในแดร็กควีนแถวหน้าของประเทศไทย “ไจ๋ ซีร่า” เจ้าของฉายามาดอนน่าเมืองไทย และเป็นผู้ชนะจากการประกวด Sydney Diva Awards ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีผ่านจังหวะสนุกๆ จากดีเจ Groove นอกจากนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถเลือกซื้ออาหารจากแมริออท บอนวอย ออน วีลส์ (Marriott Bonvoy on Wheels) ที่อาหารมากมายจะถูกนำเสนอในธีม Love Out Loud ในครั้งนี้ แขกทุกท่านจะได้ลุ้นรับรางวัลจากโรงแรมต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน โดยรายไดจากส่วนนี้จะนำไปสมทบทุนองค์กรไม่แสวงหากำไร“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มต้นเดือน Pride ในประเทศไทย ด้วยงานเทศกาลในครั้งนี้ การยอมรับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity and Inclusion) คือค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของแมริออท งาน “Love Out Loud” เปิดโอกาสให้เราได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผลกระทบต่างๆต่อชุมชน LGBTQ+ และแน่นอนว่างาน Pride จะปราศจากปาร์ตี้และเสียงเพลงที่สนุกสนานไม่ได้ ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับค่ำคืนที่สนุกสนาน” มร. ยาคอบ เฮลเก้น รองประธานภาคพื้น ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลLove Out Loud คือการเริ่มต้นของงานต่างๆ ในเดือน Pride ตลอดทั้งเดือน ในโรงแรมต่างๆ ในเครือแมริออททั้วกรุงเทพฯ กับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นตลอดเดือนมิถุนายน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ Celebrate Pride Month | Love Out Loud at W Bangkok (marriott.com)ข้อมูลเกี่ยวกับพันธสัญญาในเรื่องการสนับสนุนความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่าง ของแมริออท กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.marriott.com/diversity/diversity-and-inclusion.mi.