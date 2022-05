Apple Watch ออกสาย Pride Edition ใหม่ สนับสนุน LGBTQ+ ทั่วโลก

ที่ผ่านมา Appla ได้เข้าไปสนับสนุนในระยะยาวสำหรับองค์กรที่สนับสนุน LGBTQ+ ซึ่งทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่บวก ตั้งแต่ Encircle องค์กรที่สร้างสรรค์โปรแกรมสร้างความรู้สึกในแง่ดีให้กับชีวิตและบริการต่างๆ สำหรับชุมชน LGBTQ+ และครอบครัวของพวกเขา ไปจนถึง Trevor Project องค์การที่ช่วยป้องกันการทำอัตวินิบาตกรรมและการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตสำหรับคนรุ่นเยาว์ในกลุ่ม LGBTQ+รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่ Apple ให้การสนับสนุนอยู่ยังรวมถึง Equality Federation Institute, Equality North Carolina, Equality Texas, Gender Spectrum, GLSEN, Human Rights Campaign, ILGA World, National Center for Transgender Equality, PFLAG, และ SMYALในขณะนี้ซึ่งเป็นปีที่ 7 แล้วสำหรับสาย Apple Watch รุ่น Pride Edition พร้อมด้วยหน้าปัดนาฬิกา ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีทางซึ่งบริษัทยืนหยัดและให้การสนับสนุน และร่วมสร้างชุมชน LGBTQ+ ขึ้นมาอย่างน่าภาคภูมิใจโดยมีทั้งสาย สาย Sport Loop รุ่น Pride Edition ที่ได้แรงบันดาลใจในการนำเสนอคำว่า Pride ผ่านดีไซน์ที่นำเอาห่วงที่ถักทอจากไนลอนแบบสองชั้นบนสายออกไป จนถึงการไล่ระดับสีที่ผสมผสานสีสันของสายรุ้งแบบดั้งเดิมกับสีสันที่ดึงมาจากธง Pride หลากหลายแบบ ทั้งสีฟ้าอ่อน สีชมพู และสีขาว รวมถึงสีดำและสีน้ำตาลที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนชาวผิวดำและชาวละตินยังมีสาย Nike Sport Loop รุ่น Pride Edition และหน้าปัดนาฬิกา Nike Bounce สีสายรุ้งซึ่งมาพร้อมกับสายใหม่ที่เข้าคู่กัน สาย Sport Loop พร้อมด้วยคอลเลกชัน Be True ของ Nike ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน LGBTQ+ ของไนกี้ ซึ่งเน้นไปที่การยอมรับ การสนับสนุน การสร้างแรงบันดาลใจ และการศึกษาส่วนหน้าปัดนาฬิกา Pride Threads ได้แรงบันดาลใจมาจากธง Pride หลากหลายแบบ โดยดึงเอาสีสันต่างๆ มาผสมผสานกันเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งและการสนับสนุนซึ่งกันและกันของขบวนการเคลื่อนไหวของ LGBTQ+ ภาพสะท้อนของสายถักแบบ Sport Loop ซึ่งแต่ละเส้นของสีสันอันสดใสเป็นส่วนสำคัญในองค์ประกอบโดยรวมของหน้าปัดนาฬิกาเส้นสายของสีสันอันสดใสจะเคลื่อนไหวเมื่อหมุนปุ่ม Digital Crown บน Apple Watch เมื่อมีการแตะหน้าจอ หรือเมื่อผู้สวมใส่ยกข้อมือขึ้น Apple ยังรวมการทำงานของแอป Clip ใหม่ไว้ในแพ็คเกจของสาย เพื่อมอบวิธีการอันง่ายดายและสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงหน้าปัดนาฬิกาที่เข้าคู่กันได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ สาย Sport Loop และสาย Nike Sport Loop รุ่น Pride Edition พร้อมวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ใน ราคา 1,600 บาท โดยสายรุ่น Pride Edition จะวางจำหน่ายในหน้าร้าน Apple Store 28 พฤษภาคมนี้