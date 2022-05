EMMA Clinic ฉลองแคมเปญครบรอบ 5 ปี พร้อมเปิดสาขาใหม่ใจกลางเมือง ย่านลาดพร้าว

“เพราะหมอเชื่อว่าความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุค กี่สมัย ก็ยังคงเป็นเทรนด์อยู่เสมอ การเสริมจมูกก็เช่นกันค่ะ อีกหนึ่งจุดเด่นที่คนไข้ต่างบอกต่อคือเรื่องของทรงจมูก ซึ่งเป็นจมูกที่สันมีความสโลปและปลายทิ้งหยดน้ำเล็กน้อย หรือทรง TEARDROP เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทาง Emma Clinic ซึ่งพัฒนาทรงจมูกมาจากเกาหลี เน้นความเป็นธรรมชาติ ปรับสัดส่วนรูปหน้าของคนไข้ให้สวยขึ้น มีมิติขึ้น ไม่ฝืนเนื้อ และต้องปลอดภัยในระยะยาวด้วย ซึ่งทรง Teardrop เราใช้เวลาศึกษา หาข้อมูล ติดตามเทรนด์ต่างๆ นับมาปรับใช้กับการเสริมจมูก เพราะหมอเชื่อว่าความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุค กี่สมัย ก็ยังคงเป็นเทรนด์อยู่เสมอ ที่สำคัญความต้องการของคนไข้และคุณหมอจะต้องตรงกันด้วยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ Emma Clinic มีบริการเสริมจมูกเทคนิค Close คนไข้หลาย ๆ เคสมีปัญหาเรื่องโครงสร้างจมูก เนื้อจมูกน้อย ไม่ตอบโจทย์ในการทำเทคนิคนี้ และเพื่อก้าวสู่การเป็นที่หนึ่งในด้านบริการความงามแบบครบวงจร

ฉลองแคมเปญครบรอบ 5 ปี ก้าวเข้าสู่ผู้นำด้านความงามแบบครบวงจร เปิดสาขาใหม่ ยิ่งใหญ่ ใจกลางเมือง ย่านลาดพร้าว พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษ ตอบแทนลูกค้ามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท วันนี้ประธานบริหาร Emma Clinic ได้มาเล่าเรื่องราวของ Emma Clinic“สวัสดีค่ะ หมอน้ำ แพทย์หญิงณัศรัตน์ กุลเกียรติประเสริฐ ประธานบริหาร Emma Clinic นะคะ ถ้าพูดถึงตัวตนหรือคาแรคเตอร์ของ Emma Clinic เราอยากให้ถึงผู้หญิงยุคใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รักตัวเอง สวยในแบบที่เป็นตัวเรา และพัฒนาตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ เหมือนกับ Emma Clinic ที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และสิ่งที่สำคัญเลยคือการบริการคนไข้ด้วยความจริงใจ ก็เป็นหัวใจหลักของเราค่ะ​ก่อนหน้าที่หมอจะเปิด Emma Clinic หมอเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ของคลินิกชั้นนำของประเทศไทยค่ะ หมอจะดูแลคนไข้เสมือนคนครอบครัว จนคนไข้ไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวหมอ เราเลยอยากตอบแทนด้วยการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ เลยเปิด Emma Clnic สาขาแรก คือสาขาแพรกษาค่ะ คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการ เราเน้นทั้งเซอร์วิสมายด์ที่ดีและผลลัพธ์ที่คนไข้ประทับใจ จนเกิดการบอกต่อปากต่อปาก ด้วยความที่กระแสตอบรับดีมาก และเราอยากรองรับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เลยขยายสาขาเป็นสาขาอโศกและพระรามสองในระยะเวลาเพียง 2 ปีค่ะ และเข้าสู่ปีที่ 4 เราก็เปิด Emma Clinic เป็นสาขาที่ 4 คือสาขาสุขุมวิท 49 และที่สำคัญเราได้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์มาร่วมทีมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในทีมแพทย์ Emma Clinic รวมไปถึงพนักงาน ทีมงานเบื้องหลัง จากวันแรกที่เราเปิดที่พนักงานไม่ถึงสิบคน แต่ณ.วันนี้เรามีทีมที่พร้อมก้าวไปด้วยกันถึงหนึ่งร้อยคน มั่นใจได้เลยว่า Emma Clinic จะมีสิ่งดีๆ ส่งต่อกลับไปให้ทุกคนแน่นอนค่ะ“ ศิลปะ + ธรรมชาติ มันคือความลงตัวอย่างสมดุล หลายคนคิดนะคะว่าอาชีพหมอ นอกจากการผ่าตัดแล้วจะต้องทำอะไรที่มันวิชาการจ๋าไปเลย แต่สำหรับหมอน้ำไม่ใช่เลยค่ะ หมอเชื่อว่าการออกไปใช้ชีวิต ได้ท่องเที่ยว ไปเจออะไรใหม่ ๆ มันจะทำให้เราเห็นมุมมองที่กว้างมากขึ้น อย่างวันที่เราไม่ได้เข้าเคสหรือทำงาน หมอก็ชอบออกไปอยู่กับธรรมชาติ ดำน้ำ หรือบางทีก็ไปเดินดูงานศิลปะ เพราะเราเชื่อว่าเมื่อศิลปะกับความธรรมชาติมา Merge รวมกัน มันลงตัวอย่างสมดุลมาก ๆ และเราเองก็ไม่อยากให้ Emma Clinic เป็นแค่คลินิก แต่เราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการได้เข้าใจถึงตัวตนของตัวเอง ความสวยงามและเป็นธรรมชาติของตัวเอง เพราะในความเป็นธรรมชาติมันลงตัว ทุกอย่างมันสมดุล การทำศัลยกรรมก็เหมือนกัน ถ้าเราทำให้มันฝืนมันก็ผิดแปลกไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งสิ่งที่ Emma Clinic อยากจะสื่อให้ทุกคนรู้คือ ทุกเคสเราจะวิเคราะห์ตามปัญหาจริง ทำออกมาให้สวยงามตามสิ่งที่ลูกค้าควรจะเป็น และทำให้ดีที่สุดในพื้นฐานที่ลูกค้ามีค่ะ นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของหมอและ Emma Clinic ค่ะ“คนที่อยากสวย อยากดูดีขึ้น เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สวยที่สุด Reveal Your Beauty ตั้งแต่เปิดคลินิกมา คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการ Emma Clinic มีหลากหลายช่วงอายุมากค่ะ แต่ทาเกตจริง ๆ ของเรา หมอแบ่งเป็น 3 กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มเข้าสู่วัยรุ่นตั้งแต่ 18-22 ปี สมัยนี้เด็ก ๆ พอเข้าสู่วัยรุ่น เรื่องความสวยความงามเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะนอกจากจะทำให้ตัวเองมั่นใจขึ้นแล้ว โอกาสหลาย ๆ อย่างก็เข้ามาในชีวิตมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่สองคือ เด็กจบใหม่ 23-27 ปี First Job ด้วยความที่ Emma Clinic เราตั้งราคาไม่แรงมากเกินไป ในกลุ่มนี้ก็มีกำลังที่จะจ่ายไหว เราสามารถสวยดูดีขึ้นได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปค่ะ และกลุ่มสุดท้ายคือวัยกลางคนตั้งแต่ 28 ปี ไปจนถึง 35 ปีเลยค่ะ ทำงานไปสักระยะก็มีหลากหลายปัจจัยเข้ามา ทำให้เราอยากสวยขึ้น อยากดูดีขึ้น คนไข้ในในกลุ่มวัยนี้ก็เข้ามาใช้บริการเหมือนกันค่ะ แต่ไม่ว่ากลุ่มช่วงอายุไหน เราก็อยากให้ทุก ๆ คนสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง อยากดูดีขึ้น เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สวยที่สุด Reveal Your Beauty”บวกกับเสียงเรียกร้องจากคนไข้ที่ไว้วางใจให้ Emma Clinic ดูแลความสวย เทคนิคการเสริมจมูกแบบ Open เลยตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพื่อให้จมูกออกมาสวยและรับกับใบหน้ามากที่สุด ซึ่งปัจจุบันเทคนิคการเสริมจมูกแบบ Open เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์ปัญหาจมูกเบี้ยวเอียง โครงสร้างฐานจมูกกว้าง ฮัมพ์สูงและจมูกชมพู่ที่เกิดจากเนื้อปลายจมูกหนา ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยเทคนิค Open Reconstruction ค่ะ เพราะความต้องการของคนไข้และความใส่ใจของเรา ทำให้ Emma Clinic ไม่คิดจะหยุดพัฒนาจนวันนี้ ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 5 อย่างเต็มรูปแบบและจัดเต็มความสวยที่ครบวงจร ที่มาก กว่าเดิมแน่นอนค่ะ”​“​Emma Clinic เราไม่เคยหยุดคิด หยุดพัฒนา เพื่อเป็นหนึ่งในด้านความงามแบบครบวงจน และในปีนี้เราจะมีการ Let's Celebrate Anniversary EMMA 5 Years ก้าวสู่ปีที่ 5 ก้าวต่อไปด้วยพลังความสามารถที่เราพร้อมมอบความมั่นใจให้กับสาว ๆ ทุกคนซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 5 ปี ด้วยแคมเปญพิเศษมาก ๆ ค่ะ เป็นของขวัญมอบให้กับทุกคน ที่ทำให้มีเราในวันนี้ ของขวัญช่องทาง Online จะมีจับแจกรางวัลแฟนตัวยง เพื่อลุ้นรับรางวัลเสริมจมูกฟรี 77 คน 77 จังหวัด ส่วนของขวัญแบบ Offline เพียงลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ Emma Clinic ใน 4 สาขาที่เปิดบริการก็จะได้ลุ้นรางวัลทันที รวมมูลค่ากว่า 2 ล้าน และในเดือนสิงหาคมเราจะเปิดสาขาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับ Emma Clinic สาขาลาดพร้าว(ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว 101 ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก) ที่มีรูปแบบดีไซน์ที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ และในอนาคตที่จะครอบคลุมไปทั่วประเทศ กับบริการด้านความงามเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการให้ทุกคนแบบครบวงจรค่ะ”“หมอเป็นคนชอบสิ่งที่ดีที่สุด ฉะนั้น Emma Clinic ก็ต้องเป็นคลินิกที่ดีที่สุดของทุกคนเหมือนกัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่เรายึดถือเป็นหัวใจหลักคือเรื่องของการบริการ คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการต้องได้รับบริการที่ดี ซึ่งทาง Emma Clinic เรามีทีมแอดมินหลังบ้านคอยดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้น เปรียบเสมือนคนไข้คือคนในครอบครัวเราและอีกหนึ่งเซอร์วิสที่คนไข้เข้ามาใช้บริการแล้วรู้สึกประทับใจ คือ Emma Care เป็นการให้บริการลูกค้าหลังจากที่เราใช้บริการไป มีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนหลังทำ เสมือนมีเราไปดูแลอยู่ที่บ้านเลยค่ะ เพื่อให้คนไข้สบายใจ ตอบปัญหาข้อสงสัย ที่คนไข้ต้องการทราบและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เราจะเติบโตไปอยู่ในจุดไหน อนาคตเราก็ยังยึดมั่นให้บริการคนไข้ด้วยหัวใจ เพราะเราเชื่อว่าคนไข้ ทุกคนต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ”“ในส่วน online เรามีช่องทางติดต่อ facebook/ Instagram / Tiktok / Youtube ทุกๆคนสามารถ Inbox / Message เข้ามาสอบถามเราได้ตลอด เรามีแอดมินคอยดูแลให้คำแนะนำ และคอยตอบคำถามทุกๆท่าน หรือสามารถเข้ามารับบริการ ที่หน้าสาขาทั้ง 4 สาขาของเราได้ค่ะ”