The Standard Hua Hin ได้รับเลือกให้อยู่ใน Hot List 2022 ของนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของโลก Conde Nast Traveler

รีสอร์ทสุดเก๋ที่บรรยากาศริมชายหาดชิคๆ มาพบกับการออกแบบสไตล์ยุคกลางศตวรรษ ได้รับเลือกให้ติดอันดับของนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของสหรัฐ Conde Nast Traveler ซึ่งแนะนำโรงแรมใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของโลกในทุกๆ ปีนิตยสารไลฟ์สไตล์และการเดินทางสุดหรู จะนำเสนอโรงแรมและรีสอร์ทใหม่ที่ดีที่สุดและสดใสที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก โดยฉบับที่ 26 ซึ่งเป็นฉบับตีพิมพ์ล่าสุด การจัดอันดับ Hot List ซึ่งรวบรวมเฉพาะโรงแรมเปิดใหม่สำหรับนักเดินทางที่เสาะแสวงหาประสบการณ์จากทั่วโลก โดย The Standard Hua Hin ติดหนึ่งใน 17 โรงแรมเปิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลียที่ได้รับเลือก และยังเป็นโรงแรมแห่งเดียวในไทยให้อยู่ในลิสต์ดังกล่าวConde Nast Traveler บรรยายถึง The Standard Hua Hin ว่า เป็นเสมือน “ยาคืนความสนุกสดใส” ให้แก่หัวหิน “แขกที่มาพักจะได้พบกับศิลปะร่วมสมัยที่สดใหม่ และการตกแต่งในแบบยุคกลางศตวรรษ ทางเดินที่ขนาบด้วยต้นไผ่และพันธ์ไม้ต่างๆพาลดเลี้ยวไปสู่วิลล่าริมชายหาดสไตล์โบโฮ (ที่ซึ่งมีโคมไฟดิสโก้แขวนอยู่ในห้องน้ำ) กิจกรรมความสนุกที่สระว่ายน้ำ ซึ่งหนุ่มหล่อสาวสวยจับกลุ่มพักผ่อนใต้ร่มลายทางสีเหลืองลูกกวาด และร้านอาหาร 2 แห่งที่เสิร์ฟเครื่องดื่มและของกินเล่นแบบไทยๆ ที่ใส่ลูกเล่นเพิ่มเติม” นิตยสารระบุ“เราตื่นเต้นที่ได้อยู่ใน Hot List 2022 ของ Conde Nast Traveler ซึ่งเป็นหนึ่งในนิตยสารการเดินทางชั้นนำของโลก และความคิดเห็นของกองบรรณาธิการที่ได้รับความมเชื่อถืออย่างสูงนั้น มีความหมายกับนักเดินทางทั่วโลก โรงแรมน้อยกว่า 100 แห่งได้รับเสนอชื่อในลิสต์ และเราเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นเกียรติอันสูงส่งอย่างแท้จริง เมื่อประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศอีกครั้ง เราตั้งตารอต้อนรับแขกจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อมาค้นพบหัวหินและโรงแรมริมทะเลแสนสวยของเรา” มร.อมาร์ ลัลวานี ประธานผู้บริหารสแตนดาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวตั้งแต่ The Standard Hua Hin เปิดบ้านเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2564 ที่นี่ได้ยกระดับกิจกรรมทางสังคมและการพบปะกันด้วยการจัดงานด้านวัฒนธรรมหลากหลายอย่าง ตั้งแต่วันหยุดสุดสัปดาห์ดูแลสุขภาพ และการทำงานศิลปะ ไปจนถึงปาร์ตี้ริมสระ คอนเสิร์ตแสดงสด และอีกมากมาย ด้วยรูปแบบที่คล้ายคลึงกับรีสอร์ทริมน้ำแห่งแรกของ The Standard ที่ไมอามี่ โรงแรมที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แห่งนี้ผสมผสานสไตล์ร่วมสมัยเข้ากับมรดกดั้งเดิมของท้องถิ่นThe Standard Hua Hin ตั้งอยู่ในสวนเขียวขจีที่เต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ใบของเขตร้อน เพียงไม่กี่ก้าวจากหาดทรายขาวบริสุทธิ์ของหาดหัวหิน และทะเลระยิบระยับของอ่าวไทย The Standard Hua Hin มีห้องพักสุดเก๋ 199 ห้อง รวมทั้งห้องสวีทและวิลล่า เติมเต็มให้สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมอาหารที่มีนวัตกรรม ความสนุกสนานริมสระน้ำ และการดูแลสุขภาพระดับเวิลด์คลาสโรงแรมต่างๆ ของ The Standard ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของโลก ตั้งแต่หาดไมอามี่ไปจนถึงมัลดีฟส์ ลอนดอนจนถึงนิวยอร์ก หัวหิน และเร็วๆ นี้ที่กรุงเทพฯติดต่อกับโรงแรมได้ทางFacebook: The Standard Hua HinLine: @thestandardhuahinWeb: https://www.standardhotels.com/hua-hin