บริษัท เอซัวร์ ริช กรุ๊ป จำกัด ประกาศโครงการรีสอร์ทแห่งใหม่บนหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  ร่วมกับ วินด์แฮม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

ประกาศพัฒนารีสอร์ทมูลค่า 4 พันล้านบาทในตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการนี้จะเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก พร้อมนำเสนอแบรนด์ Ramada® by Wyndham และ Ramada Encore® by Wyndham ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์กับวินด์แฮม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท บริษัทแฟรนไชส์โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยโรงแรมในเครือกว่า 9,000 โรงแรม ใน 95 ประเทศ พร้อมเปิดตัว เนบู รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ซึ่งเป็นโครงการแรกจากอีกหลาย ๆ โครงการที่ถือครองและบริหารจัดการโดยบริษัท เอซัวร์ ริช กรุ๊ป จำกัดการพัฒนานี้จะเป็นหนึ่งในโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนในเครือโรงแรมของ Wyndham® ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่พักอันโดดเด่น พร้อมกับความสะดวกสบาย และบริการที่ยอดเยี่ยมในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการทั่วโลก รวมถึงโกลด์โคสต์ ซิดนีย์ บาหลี กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เซี่ยงไฮ้ เอเธนส์ และอื่นๆรีสอร์ทแห่งใหม่นี้คาดว่าจะเปิดดำเนินการระยะที่ 1 ภายในปี 2567 ในโครงการจะประกอบไปด้วยห้องพักทั้งหมด 950 ห้อง แบ่งเป็นโรงแรมและรีสอร์ทจำนวน 6 โรงแรม อาคารสำหรับกิจกรรมและจัดงานอีเวนท์พื้นที่ 3,800 ตร.ม. ศูนย์สุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะอีก 8 อาคาร นอกเหนือจากนี้ยังมีพื้นที่เชิงพาณิชย์กว่า 23,000 ตร.ม. และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนอีกมากมาย รวมถึงสระว่ายน้ำสไตล์ลากูนที่มีความยาว 220 ม. อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมของร้านอาหารระดับโลกหลายแห่ง และพื้นที่ Co Working พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รีสอร์ทนี้เป็นรีสอร์ทแห่งแรกในเครือบริษัท เอซัวร์ ริช กรุ๊ป จำกัด โดยโครงการที่สองจะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโครงการที่สามจะอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีแผนเปิดตัวโครงการในปี 2565 และโครงการอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย และ ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์“ด้วยความร่วมมือกับ วินด์แฮม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในการพัฒนาโครงการนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในฐานะประเทศท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก และด้วยแบรนด์วินด์แฮม ที่เป็นแบรนด์โรงแรมที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดสำหรับโครงการเรา ด้วยทั้งทำเลและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ท และทางบริษัทฯรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือโรงแรม วินด์แฮม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท และมุ่งหวังที่จะใช้โอกาสจากเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก และ Loyalty Program เพื่อยกระดับแบรนด์ เนบู รีสอร์ท ของเรา ต่อนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ” กล่าวโดย ดร. ศุภฤกษ์ ชมชาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซัวร์ ริช กรุ๊ป จำกัด“รีสอร์ทนี้เป็นโครงการพัฒนาที่น่าตื่นเต้น และบริษัทฯภูมิใจที่ได้นำเสนอแบรนด์วินด์แฮม ในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด ด้วยผลิตภัณฑ์รีสอร์ทระดับพรีเมียมที่ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย” กล่าวโดย มร. จูน อัน ออย ประธาน วินด์แฮม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค “ด้วยที่ตั้งใกล้ชายทะเลอันโดดเด่นซึ่งได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนด้วยการลงทุนที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติในท้องถิ่น โครงการทางเชื่อมรถไฟความเร็วสูง โครงการขยายทางหลวง ตลอดจนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้านการท่องเที่ยวระดับโลก รีสอร์ทจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และลูกค้าประเภทบริษัทที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในรูปแบบ Tourism Village อย่างแท้จริง ซึ่งแวดล้อมด้วยสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ” เขากล่าวเสริมรีสอร์ทตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพฯเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยจังหวัดชลบุรีนั้นถือเป็นสถานที่พักผ่อนริมชายฝั่งยอดนิยมที่มีผู้คนหลายล้านคนมาเที่ยวทุก ๆ ปี ซึ่งเหมาะสำหรับกีฬาทางน้ำ ล่องเรือ และว่ายน้ำ พื้นที่นี้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวและหมู่คณะ ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมเที่ยวเกาะ อาหารทะเลอันแสนอร่อย และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย“โครงการรีสอร์ทนี้ถือเป็นโครงการรูปแบบใหม่โครงการแรกของประเทศไทย ที่จะไม่เป็นไปตามรูปแบบธุรกิจ รีสอร์ทและโรงแรมแบบเดิม เราเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อห้องพักของโรงแรมทั้งในแบบเต็มจำนวน (Full Ownership) หรือแบบสัดส่วน (Fractional Ownership) และได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและสิทธิพิเศษในการเข้าพักส่วนบุคคล เราได้ก้าวข้ามผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบดั้งเดิม ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อดึงดูดกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ พร้อมกับการพัฒนาโลกเสมือนในอนาคต” กล่าวโดย มร. ไบรอัน พรีสต์ลีย์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอซัวร์ ริช กรุ๊ป จำกัดบริษัท เอซัวร์ ริช กรุ๊ป จำกัด ได้รวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ เพื่อเปิดตัวแบรนด์เนบู และด้วยพันธมิตรธุรกิจ วินด์แฮม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะยกระดับอุตสาหกรรม โดยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการออกแบบที่ทันสมัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับนักลงทุนและลูกค้าในอนาคตข้างหน้า ข้อมูลเติมที่ www.nebuworld.comบริษัท เอซัวร์ ริช กรุ๊ป จำกัด เป็น กลุ่มบริษัทระหว่างประเทศที่ประกอบไปด้วยผู้ก่อตั้งจากประเทศไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และดำเนินธุรกิจในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียในปี 2543 และประเทศสิงคโปร์ ในปี 2565 กลุ่มบริษัทให้บริการทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาองค์กร การลงทุน การโรงแรม การก่อสร้าง และเทคโนโลยีต่าง ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลเติมที่ www.azurerich.comวินด์แฮม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (NYSE: WH) เป็นบริษัทแฟรนไชส์โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามจำนวนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโรงแรมประมาณ 9,000 โรงแรม ในเกือบ 95 ประเทศใน 6 ทวีป ด้วยเครือข่ายห้องพักประมาณ 810,000 ห้องที่ดึงดูดใจนักเดินทางที่เดินทางทุกวัน นอกจากนี้ วินด์แฮม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่พักระดับย่อมเยาและระดับกลาง บริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรม 22 แบรนด์ ประกอบไปด้วย Super 8® Days Inn® Ramada® Microtel® La Quinta® Baymont® Wingate® AmericInn® Hawthorn Suites® Trademark Collection® และ Wyndham® ด้วยโปรแกรม Loyal Rewards ของวินด์แฮม ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ มอบโอกาสให้สมาชิกที่ลงทะเบียนมากกว่า 92 ล้านคน นำแต้มสะสมไปแลกห้องพักได้ใน โรงแรม รีสอร์ท คลับสำหรับพักผ่อน และที่พักให้เช่า มากกว่าพันแห่งทั่วโลก ข้อมูลเติมที่ www.wyndhamhotels.comข้อความในลักษณะเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี ”ข้อความในลักษณะเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา รวมถึงการเพิ่มโรงแรมที่คาดหวังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และข้อความที่คล้ายกันเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพในอนาคตที่เป็นไปได้ คุณได้รับคำเตือนไม่ให้ไว้วางใจกับข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งไม่รับประกันผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งกล่าวเฉพาะในวันที่ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้เท่านั้นและอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมถึงความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีล่าสุดของ ในแบบฟอร์ม 10-K ของโรงแรมวินด์แฮม และรายงานยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงแตกต่างจากผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพในอนาคตที่แสดงหรือระบุเป็นนัยโดยข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอย่างมาก ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด โรงแรมวินด์แฮมไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ตามมาหรืออย่างอื่นใด