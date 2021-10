“Technicalbiomed” จับมือ ศาสตราจารย์ คลีนิค นายแพทย์ เกียรติคุณ "นิวัติ พลนิกร" ชูเทคโนโลยี PicoSure Laser 755 NM. สุด Exclusive

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำด้านความงามระดับโลก มาตรฐาน Gold Standard จัด Private Exclusive Training เทคโนโลยี PicoSure Focus on Versatile Revolution. Precision & Performance Picosecond Laser 755 nm. จากสหรัฐอเมริกา เจาะลึกพร้อมเผยเทคนิคการใช้งานที่ตอบโจทย์การดูแล แก้ไขปัญหาผิวที่หลากหลายได้อย่างตรงจุดโดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแพทย์ผิวหนังระดับแนวหน้าของประเทศไทย ร่วมเป็นผู้บรรยายการอบรมพร้อมแชร์เทคนิคเคล็ดลับการใช้ PicoSure Laser 755 NM. รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการรักษาคนไข้ที่มีปัญหาผิวและรอยโรคในด้านต่าง ๆ จัดขึ้น ณ Dr.Niwat’s Skin and Laser Surgery Clinic, CYNOSURE LEARNING CENTER เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีแพทย์ผิวหนังที่ใช้เครื่อง PicoSure ในการรักษาคนไข้ เข้าร่วมอบรม อาทิ พญ.ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์, พญ.กัญญากานต์ ดีอุ่น, นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาติ, นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี, นพ.เฉลิมชัย ศรีอัครพงศ์, พญ. แพรระวี เที่ยงธรรม, พ.ญ.ดวงรัตน์ พฤฒิวรวงศ์PicoSure by Cynosure เทคโนโลยี Picosecond Laser ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการรักษาเม็ดสีเมลานินโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อรอบข้าง โดยจะส่งพลังงานไปยังจุดเป้าหมายเฉพาะ ทำให้เม็ดสีเกิดการแตกออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ด้วยความยาวคลื่นเฉพาะ 755 NM. และยังมีความยาวคลื่น 532 NM. และ 1064 NM. ถือเป็นเครื่องแรกของโลกที่ใช้พลังงานเลเซอร์จาก Alexandrite ในการรักษา และเป็นเลเซอร์กำจัดรอยสักที่มี PressureWave™ ใช้งานร่วมกับ เลนส์พิเศษ Focus Lens Array แปลงพลังงานเลเซอร์ช่วยฟื้นฟูผิวตามธรรมชาติ (LIOBs) สามารถปล่อยช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาฝ้า กระ รอยดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ และรอยสัก ทั้งยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินขึ้นใหม่โดยไม่ทำลายผิว สามารถทำงานร่วมกับร่างกายของเราเพื่อกำจัดเฉดสีที่ไม่ต้องการ เทคโนโลยี Picosecond Laser 755 NM. เป็นที่ยอมรับในแวดวงการแพทย์ผิวหนังระดับโลกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการรักษา เป็นเครื่องเลเซอร์ระดับ Gold Standard ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก USFDA องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เห็นผลลัพธ์การรักษาที่ชัดเจน และมีผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจแก่คนไข้ จึงทำให้ PicoSure by Cynosure เป็นที่ยอมรับจากแพทย์ผิวหนังชั้นนำทั่วโลกทั้งนี้สามารถดูเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.technicalbiomed.com/picosure-th/