เปิดแล้ว “Homebake by MX” เบเกอรี่พรีเมียมจากฮ่องกง เสิร์ฟตรงความอร่อยสไตล์โฮมเมด

นอกจากเป็นเมนูอินเทรนด์แล้ว “ครัวซองต์” ยังเป็นเมนูเด่นของร้าน เพราะกว่าจะออกมาเป็น ครัวซองต์แต่ละชิ้น ล้วนผ่านการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศโดยเฉพาะเนยซึ่งเป็นส่วนผสมหลัก ทางร้านเลือกใช้ครัวซองต์เนย A.O.P. พรีเมียมจากฝรั่งเศส เพื่อให้ได้ความหอมและเนื้อสัมผัสของแป้งครัวซองต์ที่กรอบด้านนอกและฉ่ำเนยด้านใน เช่น ซิกเนเจอร์ เฟรนช์ A.O.P บัตเตอร์ครัวซองต์ (Signature French A.O.P. Butter Croissant) และซิกเนเจอร์ โบ๋วโล๋ว ครัวซองต์ (Signature Bo Low Croissant) ที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์มีขายเฉพาะที่ร้าน Homebake by MX เท่านั้น เพราะเป็นการมิกซ์ระหว่างขนมโบ๋วโล๋วสไตล์ฮ่องกงด้วยแผ่นครัมเบิ้ลสีเหลืองทองกรอบและครัวซองต์เนยสดอย่างลงตัว

เปิดครัวร้าน Homebake by MX ส่องเมนูน่าทานอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเชฟ คือการครีเอท Croissant Revolution รูปแบบใหม่ “ครัวซ์แซนวิช” (Croissandwich) เป็นการจับคู่ครัวซองต์และแซนวิชเข้าด้วยกัน แล้วครีเอทรสชาติให้ซับซ้อนขึ้นด้วยการผสมผสานวัตถุดิบและเทคนิคพิเศษ และทำสดใหม่ทุกชิ้นแบบ made to order เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด เช่น ดับเบิ้ลแฮมและเฟรนช์บรีชีสครัวซองต์วิช (Double Ham & French Brie Cheese Croissandwich) และยังมีเมนูพิเศษที่เป็น Seasonal Menu หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป เพื่อสร้างประสบการณ์ความอร่อยใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าอีกด้วยนอกจากนั้น อีกหนึ่งเมนูที่ดีต่อใจ “ขนมปังอาร์ติซาน” (Artisan Bun) ที่อบสดใหม่ทุกวัน จากวัตถุดิบคุณภาพพรีเมี่ยม และเคล็ดลับการนวดแป้งสูตรเฉพาะ เพื่อให้ได้เนื้อแป้งโดว์ที่ดีที่สุด ให้เนื้อสัมผัสด้านนอกกรอบนิดๆ ด้านในเหนียวนุ่ม มีหลายรสชาติ เช่น ขนมปังอาร์ติซานแบล็คทรัฟเฟิลชีส, ขนมปัง อาร์ติซานโบ๋วโล๋ว, ขนมปังอาร์ติซานแครนเบอร์รี่โรล เป็นต้น ปิดท้ายกับเบเกอรี่ต่าง ๆ เช่น ชีสเค้กหน้าไหม้, ทาร์ต, มูสเค้ก รวมทั้งเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ ชาซีลอนมะนาว, ชาซีลอนเย็นเพิ่มอรรถรส กับภาพชวนมอง กลิ่นหอมชวนชิม ผ่าน Open Kitchenการออกแบบและการตกแต่งร้านมาในรูปแบบ Open Kitchen หรือครัวกระจกให้มองเห็นการทำขนม เรียกว่าได้ทั้งภาพ ทั้งกลิ่น ดูเชฟทำขนมได้อย่างเพลิดเพลินดูมีอรรถรสและได้กลิ่นอบขนมหอมกรุ่น ส่วนสีที่ใช้ในการตกแต่งร้าน เน้นใช้โทนสีอบอุ่นของไม้ ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านเบเกอรี่โฮมเมดสไตล์ฮ่องกง Homebake by MX...ความอร่อยที่เลือกได้ สาขาแรกตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น G เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น. โทร 084-356-0632 และสาขาล่าสุดศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น G เปิดทุกวัน เวลา 11.00 - 21.00 น. โทร 081-107-5969 (เปิดเดือนพฤศจิกายนนี้) หรือข้อมูลเพิ่มเติมจาก Facebook mx cakes & bakery Thailand