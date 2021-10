ลิ้นติดโปรแฟร์ ปลดล็อก! "ก้อง-ท็อป" ชวนมาฟิน ชิม ช้อป กว่า 1,000 เมนู

เมื่อเพื่อนซี้เจ้าโปรเจกต์จับมือหลังปลดล็อก ยกทัพเหล่านักชิม ในงาน ลิ้นติดโปรแฟร์ อิ่มหนำสำราญ สัญจรรอบกรุง เอาใจนักช้อป นักชิม ที่ชื่นชอบการกิน ค้นหาเมนูที่ถูกปาก ได้ฟินสะใจกว่า 1,000 เมนู จากร้านดังเกือบทั่วทั้งประเทศตามคำเรียกร้องจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบ ช่วยประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ลื่นไหล ถูกใจพ่อค้าแม่ขาย สุขใจสายช้อป สายชิมขนเมนูอาหารทั่วทุกมุมเมือง ครบเครื่อง คาว-หวาน เมนูของว่าง ให้ได้ฟิน อิ่มหนำสำราญกันตลอดทั้งงาน อาทิ ปูม้าสด ป้าแหม่ม / เสือหมูทอดพระราม 5 / ดิวโดมเดียร์ / เจ๊อ้วนข้าวเหนียวมะม่วงขนมหวาน / โกหยีขนมจีบต้ม / กุยช่ายราชวัตร / ทอดมันสูตรสิงห์บุรี เก้าอร่อย / ลูกชิ้น 3 บาท เมืองกระบี่ / ตะโก้กะทิสด คุณยายทองคำ / ครัวอรัญญา / บาลิกาน้ำปลาหวาน / ม่าม๊าโฮมเมด / บ้านปลาทูมหาชัย / โชคอำนวยซูชิ / Risa's kimchi kitchen / WONG / No name Fresh milk / ร้านจ๊อปู ย.ยักษ์ยิ้ม / Mrs. Soft Bread / Fruity health / ขนมจีนน้ำยาปู by แต๊ะ / ขนมเบื้องป้าแตน ม.เกษตร / เจ๊บียำขนมจีน แซ่บนัว / ขนมไทยแม่ผ่องศรี / กินดะ / อ๊อด-เจน แกงเขียวหวานสะท้านฟ้า / Easy Banana / ซ้งเสรีทอง / บุษยาขนมไทย / หอยจ๊อปูทอง เยาวราช / รัชฎาลุยสวน / ไฉไล ขนมไทยสไตล์ชาววัง / เจ๊พริกกุยช่ายตลาดพลู / เฮียหงี กระเพาะปลาเยาวราช / น้ำกระชายจู๋จี๋ / ฮาย แดดเดียว by ฮาย อาภาพร / Tops homemade by ท็อป ดารณีนุช และอื่นๆ อีกมากมายลิ้นติดโปรแฟร์ กลับมาคราวนี้ เชิญชวนนักช้อป นักชิม มาอิ่มหนำสำราญ กันรอบกรุงเลยทีเดียว โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 20-24 ต.ค. 64 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / วันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 64 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ / วันที่ 3-8 พ.ย. 64 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตสำหรับผู้ที่กังวลกับโควิด-19 หายห่วงได้ เพราะเราได้เตรียมมาตรการ ความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อให้ได้ ชิม ช้อป แบบสบายใจ มาร่วมอิ่มหนำสำราญใน งานลิ้นติดโปรแฟร์ ช้อปเพลินๆ เดินกันแบบ NewNormal รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน