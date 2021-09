ที่สุดของอาหารเจ Thailand J Food Festival ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมสุดยอด เมนูเจทุกรูปแบบไว้ในที่เดียว เริ่ม 5-14 ต.ค. 64 นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แดรี่ พลัส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่า พร้อมด้วยธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล CENTRAL FOODPARK จัดแคมเปญอิ่มบุญ สุขใจ ได้สุขภาพ เดินหน้าความสำเร็จ ตอกย้ำการเป็นผู้นำเดสติเนชั่นของเทศกาลกินเจอย่างแท้จริง ด้วย ‘J Integrated Lifestyle’ เจาะอินไซต์ผู้บริโภค ผสานการกินเจสายดั้งเดิมเข้ากับผู้บริโภครุ่นใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์รวมไว้ในที่เดียว ผนึกจุดแข็งของการมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยปีนี้ ขนทัพอาหารเจชื่อดังกว่า 5,000 เมนู ทั้งเจต้นตำรับ, ครั้งแรก กับอาหารเจนานาชาติ x ร้านดังระดับโลก, อาหารเจฟิวชั่น, ร้านดังสตรีทฟู้ดในตำนาน, เบเกอรี่ และคอกาแฟเจ รวมไปถึงสายรักสุขภาพ กับเมนู Plant-Based Foods และเมนูที่เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น รับกระแส ‘Hyper Localism’ ปิดท้ายที่เมนูเจสมุนไพร ราคาประหยัดเพียง 19 บาท จาก Central Food Park พร้อมอิ่มบุญ ไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร และเทพเต๊าบ้อหรือเจ้าแม่แห่งดวงดาว ขอพรเสริมดวงให้สุขภาพแข็งแรง พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายที่จะสร้างประสบการณ์กินเจรูปแบบใหม่สำหรับทุกคนในงาน Thailand J Food Festival อิ่มบุญ สุขใจ ได้สุขภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 - 14 ต.ค. 64 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เทศกาลกินเจของศูนย์การค้าเซ็นทรัลในทุกปี เราไม่เพียงคัดสรรสุดยอดเมนูเจจากร้านดังในตำนานเท่านั้น แต่เรายังมองลึกไปถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน เจาะอินไซต์พฤติกรรมการทานอาหารและความสนใจ รวมไปถึงเทรนด์ต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง และสามารถ Curate ร้านต่างๆ เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ในปีนี้เราจึงนำเสนอเทศกาลเจในรูปแบบของ J Integrated Lifestyle ซึ่งจะผสานรูปแบบการกินเจแบบดั้งเดิมเข้ากับเทรนด์ยุคใหม่ ขยาย Target กว้างขึ้นจากเดิมไปถึงกลุ่มใหม่อย่าง Zillennials หรือ Gen Z (ช่วงอายุ 18-24 ปี) ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพลดการบริโภคเนื้อสัตว์ หันมาบริโภค Plant-based foods หรืออาหารที่มาจากพืช รวมไปถึงเทรนด์ ‘Hyper Localism’ ที่เลือกบริโภคอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบท้องถิ่น ช่วยเสริมภูมิต้านทานร่างกาย ดังนั้น เทศกาลเจที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จึงตอบโจทย์ด้วยอาหารและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ เพิ่มทางเลือกและเติมสีสันให้เทศกาลกินเจ อาทิ ครั้งแรกกับการ Collab ร้านดังทั่วโลกออกเมนูเจอินเตอร์แนวใหม่ อาทิ เจ แบบอิตาลี Italian osteria, เจแบบเกาหลี Over Seoul, เจ สิงคโปร์ Chuan Kitchen, ร้านดังระดับโลก Din Tai Fung, Hai Di Lao และTP Tea ที่ออกเมนูชานมไข่มุกเจครั้งแรก ที่เดียวที่เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรร้านค้าในการครีเอท Exclusive Menu ที่เป็น Signature ของแต่ละสาขาที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้”“นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมสิริมงคลตามขนบธรรมเนียมของเทศกาลกินเจ พร้อมเมนูอาหารเจมงคลจากร้านดังระดับตำนาน และเคล็ดลับเสริมเฮง เตรียมตัวก่อนการกินเจ รวมไปถึงการไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศจีนที่เซ็นทรัลพลาซา บางนา เป็นต้น ซึ่งคาดว่าการจัดเทศกาลเจที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงปลายปีให้กลับมาคึกคักยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมียอดทราฟฟิคเพิ่มจากเดิม 15 - 20%” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวพบโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับเทศกาลกินเจ อาทิ เซ็นทรัลพลาซา บางนา เสิร์ฟความคุ้ม 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับฟรี! Cash Voucher Dining มูลค่า 200 บาท เมื่อทานอาหารภายในศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์/วัน) ต่อที่ 2 รับฟรี! เมนูเจสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านค้าที่ร่วมออกบูธ เมื่อซื้ออาหารเจภายในงานครบ 300 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ) เป็นต้นศูนย์กลางอาหารเจนานาชาติ สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง กว่า 500 เมนู ในงาน wOrld of vegetarian อาทิ สายเจ อินเตอร์ เมนูเจแนวใหม่ทั่วโลกจากร้านดัง อาทิ Italian osteria, Over Seoul, Chuan Kitchen, ร้านดังระดับโลก Din Tai Fung, Hai Di Lao, TP Tea สายเจ ออริจินัล เมนูต้นตำรับจากสุดยอดร้านดัง และสตรีทฟู้ดในตำนาน เช่น ตะลาลักษณ์, สีฟ้า , เจิ้งโต่ว , Lee Café สายเจ เฮลตี้ ด้วยอาหาร Plant-based ตอบโจทย์ กระแสเจรุ่นใหม่ จาก Healthiful zone ของ Central Food Hall รวมทุกวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ และสายเจ ทานง่าย เช่น Captain Squid ครั้งแรกครัวซองต์เจ, Easy Buddy, KumPoon และ Ampersandห้ามพลาดกับเมนู Only @ centralwOrld อาทิ ร้าน TP Tea ครั้งแรกกับเมนูเจ Signature Black Tea Soy Latte, Premium Green Tea Soy Latte, TieGuanYin Tea Soy Latte, ร้าน Italian Osteria ครั้งแรกกับเมนูเจสไตล์อิตาเลี่ยน Casual & Home Eateries กับ 3 เมนูเด็ด Beetroot Linguini on Pecorino Cheese Fondue, Broccoli Pie on Plunking Puree และFermented Garlic with Jerrusalem Artichokes และ ร้าน Ampersand เมนู Thai Herbs Sorbet ผสานพลังขมิ้น ขิง กระชาย และมะนาว สุดยอดสมุนไพรไทยแห่งยุคนี้ทั้ง 4 ชนิดเอาไว้ในรูปแบบของซอร์เบท์ขนทัพขบวนอาหารเจคาวหวานกว่า 500 เมนู จาก 30 ร้านดังทั่วทิศที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูใหม่ทุกวัน อาทิ กระเพาะปลาเจ จากเซี๊ยะเยาวราช, กุ้ยช่ายตลาดพลู, โหงวก๊วยกระทงเผือก จากภัตตาคารฮองมิน, น้ำสมุนไพรเหล่ากงจากเยาวราช พิเศษ! โซนอาหารมงคลรวมเมนูสุดเฮงจากวัตถุดิบ 7 เซียน ที่ต้องทานในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมสุขใจไปกับการสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศจีน และสุขภาพดีกับเมนูเจสายคลีน สูตรคีโต ไร้แป้ง ทานแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนรวมเมนูเจ Street Food กว่า 300 เมนูจาก 50 ร้านดังทั่วกรุงมาไว้ในที่เดียว และพลาดไม่ได้กับ 7 ร้านสตรีทฟู๊ดชื่อดังระดับตำนาน ที่มาพร้อม Exclusive Menu เฉพาะที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เท่านั้น! อาทิ โบ๊ยเกี๊ย เจ๊เนี๊ยว หวานเย็นเครื่องแน่นเจ้าเด็ดแห่งบางรัก, อิ่วก้วย เจ๊เกียว เยาวราช, ก๋วยเตี๋ยว D.I.Y. ออกแบบได้เอง 9 เส้น 9 น้ำ 27 เครื่อง, คั้นกี่น้ำเต้าทอง, ติ่มซำสูตรแต้จิ๋ว ลิ้มอ่วงซุย จากตลาดเยาวราช, กระเพาะปลาเจ้เอ็ง เจ้าดังย่านตลาดพลู และไชเท้าทรงเครื่อง “แม่อยากทำ” เมนูเด็ดโฮมเมดส่งตรงจากตลาดบองมาร์เช่เสริมบุญแบบ New Normal ขอพรโชคลาภกับ 9 อ๊ามดัง ผ่าน QR Code อาทิ "เป่งอ๊าน เป่งอ๊าน" ณ เซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสตา พร้อมอิ่มอร่อยกับร้านอาหารเจและมังสวิรัติชื่อดังภายในศูนย์ และ โปรอิ่มคุ้ม 3 ต่อ กับแคมเปญ เซ็นทรัล ภูเก็ต หรอยแรงส์กว่าลิ้มรสสุดยอดอาหารเจมงคลจากร้านต้นตำหรับ อาทิ ซาลาเปาเจ ร้านลิมอ่วงซุย, เผือกทองคำ ภัตตาคารเชียงกรีล่า, จุ๋ยก้วย ร้านหลี่ชิมเฮีย, ผัดแปดเซียนฟองเต้าหู้สด ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮงและชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน จากชาหมื่นลี้รวมความอร่อยเอาใจสายสุขภาพ อาทิ สลัดอโวคาโด้ ควินัว เห็ดย่าง เจ และ สปาเกตตี้โบโลเนสซอสเจ จาก Salad mood พร้อมบำรุงร่างกายกับเมนูมหาพิกัดตรีผลา จากร้านบัวลอยกลมเกลียว และกระเพาะปลาเจ จากร้านกระเพาะปลาเจ๊เอ็งตลาดพลูกับเทศกาลอาหารเจประจำปีฉลู เอาใจสายมูด้วยเมนูไฮไลท์ ‘J Good Luck’ เมนูอาหารเจเสริมดวง เพิ่มสิริมงคลประจำธาตุแก่ราศีต่างๆ ทั้ง 12 ราศี พร้อมยกขบวนเมนูเจฟิวชั่น อาทิ เห็ดหอมทอดซอสเกาหลี, เกี๊ยวซ่าเจ และกิมบับเจ แถมเอาใจสายเฮลท์ตี้ด้วยเมนูเจเพื่อสุขภาพกว่า 300 เมนู จากร้านค้าชื่อดังในเชียงใหม่ อาทิ แม่สลองวิลล่า, เอเชี่ยนฟิวชั่น, โบ๊กเกี้ยโบราณ, เจ อิ่มทิพย์, เต้าหู้โฮมเมดคุณย่า, สลัดปั้นสุข และเหล่า Bread Lover ต้องไม่พลาดกับเมนูขนมปังบริยอช ขนมปังดั้งเดิมของฝรั่งเศสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จาก The Vegano Britro โดยเชฟ เบเกอรี่และขนมหวานโรงแรม 5 ดาวร่วมอิ่มบุญพร้อมมีสุขภาพดีไปกับเมนูอาหารเจเพื่อสุขภาพ จากร้านดังในตำนาน อาทิ เมนูสเต็กเจจากสเต็กบ้านไร่, เมนูติ่มซำเจจาก Chala No.6, เมนูขนมจีนเจจากซ้ง-เยาวราช, เมนูเจจากเลอเมอลิเดียน แชงกรีล่า และ ศิริปันนา เป็นต้น