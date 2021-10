Under Armour ปล่อยแคมเปญ U1ST

Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) ผู้นำแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัวแคมเปญ U1ST (ยูเฟิร์สท์) แคมเปญระดับภูมิภาคที่เชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลตนเองเป็นอันดับแรก พร้อมดึงนักกีฬาชื่อดังอย่าง ซาร่า - นุศรา ต้อมคำ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย, คริสตี้ กันนาเวย์ (Kristie Gannaway) นักมวยอาชีพชาวสิงคโปร์ และ อมิตา เบอร์เทียร์ (Amita Berthier) นักกีฬาฟันดาบโอลิมปิกทีมชาติสิงคโปร์ ร่วมแบ่งปันเรื่องราว เทคนิคการออกกำลังกาย และดูแลตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดเดือนตุลาคมนี้



โดยแคมเปญ U1ST ถูกพัฒนาภายใต้ความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้สามารถโฟกัสกับที่สิ่งที่สำคัญ ต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงด้านจิตใจ ความแข็งแรงด้านร่างกาย ความเป็นอยู่ที่ดี หรือแม้กระทั่งเรื่องโภชนาการต่าง ๆ Under Amour จึงได้จัดกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคม เพื่อส่งเสริมให้สาว ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองเป็นอันดับแรก โดยดึงเอานักกีฬาดีกรีทีมชาติ อาทิ ซาร่า - นุศรา ต้อมคำ, คริสตี้ กันนาเวย์ และ อมิตา เบอร์เทียร์ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวการฝ่าฝันสู่ความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงโค้ชด้านการออกกำลังกาย เคลลี่ ลาทิเมอร์ (Kelly Latimer) และ เชอรีล ลอห์ (Cheryl Loh) ที่จะมาร่วมปลุกกำลังใจให้สาว ๆ เข้าร่วมแคมเปญ และคอยให้คำแนะนำตั้งแต่การตั้งเป้าหมายในการดูแลตนเอง การเตรียมตัว การเริ่มลงมือทำ ไปจนถึงการดูแลสุขภาพจิตใจ ผ่านคอนเท้นต์บนทางโซเชียลมีเดีย @UnderArmourSoutheastAsia



โดยสำหรับสาว ๆ ชาวไทย Under Amour ยังเปิดโอกาสพิเศษ ให้ร่วมพูดคุยกับ ซาร่า - นุศรา ต้อมคำ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิด ผ่านการไลฟ์ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 น. บนอินสตาแกรม @nootsara13 อีกด้วย สำหรับสาว ๆ ที่สนใจ สามารถติดตามการไลฟ์แชทพูดคุยกับนักกีฬาผู้หญิงระดับภูมิภาคคนอื่น ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย @UnderArmourSoutheastAsia ตลอดเดือนตุลาคมนี้



• วันพุธที่ 6 ตุลาคม – ตั้งเป้าหมายเพื่อตัวเอง กับ นักวิ่งมาราธอน นาตาลี เดา (Natalie Dau) และ นักว่ายน้ำทีมชาติชาวสิงคโปร์ อแมนด้า ลิม (Amanda Lim)

• วันพุธที่ 13 ตุลาคม – เตรียมตัวเองให้พร้อม กับ โค้ชด้านการออกกำลังกาย เคลลี่ ลาทิเมอร์ (Kelly Latimer) และ นักกายภาพบำบัด พรีท สิงห์ (Preet Singh)

• วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 น. – พูดคุยเทคนิคการซ้อมในแบบฉบับนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ กับ ซาร่า - นุศรา ต้อมคำ และ เทรนเนอร์ ยีนส์ - พัชรพล ทรัพย์เปี่ยมลาภ บนอินสตาแกรม @nootsara13

• วันพุธที่ 20 ตุลาคม – เติมพลังให้เต็มถัง กับ โค้ชด้านการออกกำลังกายเชอรีล ลอห์ (Cheryl Loh) และ นักโภชนาการ เบตตี้ โคแวกส์ (Betty Kovacs)

• วันพุธที่ 27 ตุลาคม – ฝึกฝนจิตใจ กับ โค้ชด้านการออกกำลังกาย เคลลี่ ลาทิเมอร์ (Kelly Latimer) และนักกีฬาพาราลิมปิก เธเรซา โกห์ (Theresa Goh)

มาร่วมกันให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองเป็นอันดับแรก หรือ #U1st ด้วยเครื่องมือและเคล็ดลับดีๆ ที่ #U1st hub ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.underarmour.co.th/th-th/u1st/



สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Under Armour และโปรโมชั่นพิเศษก่อนใครได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

• เว็บไซต์ www.underarmour.co.th

• Line Official Account @underarmourth

• ร้านค้าทางการของ Under Armour บน Lazada

• ร้านค้าทางการของ Under Armour บน Shopee



สามารถเยี่ยมชมสินค้า Under Armour ได้ที่

Under Armour Brand House

• ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น G (095-5584293)

• ศูนย์การค้าเมกา บางนา ชั้น 2 (095-5585213)

• ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น G(095-5583962)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา ชั้น 2(091-7148323)

• ศูนย์การค้าจังซีลอน ชั้น G (064-1808798)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ชั้น 1(095-3833965)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ชั้น 3(063-9562819)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3(064-3016619)

• ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 3(063-8458840)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 2(095-5583928)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 2(063-2136968)

Shop in Shop (Sports Mall และ SuperSports)

• ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 1(095-5585917)

• ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 2(095-5584981)

• ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น M(095-5585257)

• ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 3(063-9064907)

• ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช(063-2136495)

• ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 3 (063-2136707)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (063-2136371)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม (061-3840836)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์(061-3840851)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา(064-1847268)

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต(063-2136341)

• ศูนย์การค้าคิง เพาเวอร์ รางน้ำ(063-2378489)

• ศูนย์การค้าคิง เพาเวอร์ ภูเก็ต(063-2378490)

• ศูนย์การค้าคิง เพาเวอร์ ศรีวารี(06-32137006)

• ศูนย์การค้าคิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ(06-32137078)



เอาท์เล็ท

• สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ(063-2136984)

• เซ็นทรัล วิลเลจ(064-2201368)

• เอาท์เล็ท สแควร์ เมืองทองธานี(082-9202320)

• พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท พัทยา(064-3016618)

• พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ชะอำ(063-9064908)