“เอลตัน จอห์น” สร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้ง ดึง “Charlie Puth” มาร่วมแจมในอัลบั้มใหม่

หลังจากศิลปินระดับตำนาน “เอลตัน จอห์น” (Elton John) ปล่อยซิงเกิลที่ชวนทุกคนเต้นรำไปกับ “Cold Heart” โดยได้ร่วมงานกับนักร้องสาวสุดฮอตแห่งยุคอย่าง “ดัว ลิปา” (Dua Lipa) และ“PNAU” โปรดิวเซอร์แนวอิเล็กทรอนิกส์จากออสเตรเลียมาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เรียกเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนเพลงอย่างแพร่หลายไปแล้วครั้งนี้เอลตันได้ร่วมมือกับ “Charlie Puth” ศิลปินมาดเท่ซุปเปอร์สตาร์มากความความสามารถ เจ้าของเพลงฮิต “See You Again” เพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง Fast And Furious 7 ซึ่งทั้ง 2 คนได้เปิดตัวเพลงใหม่ล่าสุด “After All” มาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันAfter All เป็นบทเพลงซ่อนความหมายลึกซึ้ง ที่จะอยู่ในอัลบั้ม “The Lockdown Sessions” ซึ่งเป็นผลงานการร่วมงานของ เอลตัน จอห์น กับศิลปินตัวทอปชื่อดังอีกมายมาย และเป็นอัลบั้มที่มี 16 เพลงที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่อัลบั้ม “The Lockdown Sessions” มีกำหนดจะวางจำหน่ายในวันที่ 22 ตุลาคม นี้ ผ่าน EMI Recordsพูดถึงเอลตัน และ Charlie Puth พวกเขาพบกันโดยบังเอิญในร้านอาหารที่ L.A.เมื่อต้นเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมาขณะที่ก่อนหน้านี้ เอลตันได้สนับสนุนเพลงของ Charlie Puth บน Apple Music Rocket Hour show เขาทั้งสองได้คุยกันและพบว่าเขาอาศัยอยู่ใกล้ ๆ กันหลังจากนั้น เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ทุเลา Charlie ก็ได้ชักชวนเอลตันมาร่วมมือกันทำเพลง “After All” ออกมาเป็นผลงานชิ้นแรกที่ทั้งคู่ทำเสร็จระหว่างล็อคดาวน์เอลตัน จอห์น เปิดเผยว่า Charlie เป็นนักดนตรีที่เยี่ยมมาก เราเข้ากันได้ดี เขากลายมาเป็นเพื่อนของผมและเพื่อนของครอบครัวผม ทุก ๆ คนที่ผมได้ทำงานร่วมระหว่างล็อคดาวน์ พวกเราสนิทกันมากขึ้น มันเป็นอะไรที่ดีมาก“สำหรับเพลง After All ผมและ Charlie อยู่ในสตูดิโอกันสองคน เขามีบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ติดตั้ง คีย์บอร์ด ซินธ์ และเครื่องมือระดับมืออาชีพ ผมเล่นเปียโนไฟฟ้าและเขียนเพลงจนจบ Charlie เขาเขียนเพลงเสร็จเร็วมาก พวกเรามีเคมีที่น่าทึ่งในสตูดิโอจริง ๆ” เอลตัน กล่าวด้าน Charlie Puth กล่าวเสริมว่า ในฐานะนักแต่งเพลง เอลตัน จอห์น คือคนที่ผมยกย่องและชื่นชมมาทั้งชีวิต มันน่าทึ่งมากที่ทุกครั้งที่เขานั่งลงที่เปียโน ท่วงทำนองและคอร์ด เหมือนออกมาจากตัวเขาทันที“ผมได้เห็นตอนที่เราเขียนเพลงนี้ด้วยกัน เขาคือศิลปินระดับโลกและอัจฉริยะทางด้านดนตรีของจริงๆ การที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางดนตรีของเขานั้นเหมือนกับฝันที่เป็นจริง” Charlie กล่าวสำหรับเอลตัน จอห์น และ Charlie Puth ทั้งคู่ได้ปรากฏตัวในงาน The Global Citizen event ใน ปารีสวันที่ 25 กันยายนนี้ เป็นองค์กรการกุศลโลกที่จะจัดขึ้น 24 ชั่วโมงงานนี้มีศิลปินระดับโลกและผู้นำระดับโลกมากมายมารวมตัวกันเพื่อปกป้องโลกของเราและเอาชนะความยากจน นี่เป็นส่วนหนึ่งของ Global Citizens campaign แผนที่จะฟื้นฟูโลกจากโควิด-19 ยุติความหิวโหยของประชาชน และสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนบทเพลง After All แสดงให้เห็นถึงอีกด้านที่แตกต่างของอัลบั้มที่มีหลายหลายสไตล์ ทั้งเสียงร้องของ เอลตัน จอห์น และ Charlie Puth ที่ผสมผสานกับบัลลาดทรงพลังและมีเสียงประกอบของเปียโนไฟฟ้าที่เข้ากันกับเพลงอันยอดเยี่ยมเอลตัน จอห์น เป็นหนึ่งในศิลปินระดับตำนานแห่งยุค เขาเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดขายสูงสุดตลอดมา พร้อมด้วยรางวัล 1 Diamond, 40 Platinum หรือ Multi-Platinum และ 23 Gold album, มากกว่า 50 เพลงที่ได้ Top 40 hitsนอกจากนี้เขายังมียอดขายกว่า 300 ล้านแผ่นทั่วโลก โดยเพลง “Candle in the Wind 1997” เป็นเพลงที่มียอดขายสูงสุดตลอดมาด้วยจำนวนกว่า 33 ล้านก็อปปี้ “Diamonds” The Ultimate Greatest Hits album, ได้อยู่บนTop 5 ของ UK Album Charts ในเดือน November 2017 และเป็นอัลบั้มเฉลิมฉลองครบ 50 ปีของการเป็นนักแต่งเพลงของเขาด้วยซึ่งได้ร่วมงานกับ “เบอร์นี่ ทาปิน” (Bernie Taupin) โดยเขาได้ทำการแสดงรอบโลกไปแล้วมากกว่า 4,000 ครั้งกว่า 80ประเทศตั้งแต่ปี 1970ในปี 2019 “ME” ภาพยนตร์อัตชีวประวัติของเขา และ “Rocketman” และหนังเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ “Elton John” ได้รับความนิยมอย่างมาก มียอดขายกว่า 200 ล้าน ดอลล่าร์ และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย