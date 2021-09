“วี-วิโอเลต” แรงต่อเนื่อง ปล่อยเพลงรักสุดละมุน “Taste Your Love”

นับว่าศิลปินลูกครึ่งไทย-เบลเยียม “วี-วิโอเลต วอเทียร์” ส่งเพลงกลิ่นไอคนคลั่งรักสไตล์ ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้เธอประสบความสำเร็จไปเต็ม ๆ กับการกลับมาปล่อยซิงเกิลไทยอีกครั้ง เปิดเพลงแรกด้วยเพลง “กักตัว” ที่ดึงคิวพระเอกฮอต “เจมส์-จิรายุ” มาร่วม Quarantine อาการคนคลั่งรักไปด้วยกันจากนั้นตามมาติด ๆ กับเพลง “ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)” เพลงป็อปฟีลกู๊ดที่เผยให้เห็นเสน่ห์ Mood and Tone ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของเธอล่าสุด “วิโอเลต” ขอส่งต่อความรักสดใสสไตล์ เติมเต็มหัวใจให้พองโต กับเพลงรักกลิ่นหอมหวาน “” เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เธอดีไซน์การขึ้น Intro ด้วยตัวเอง เปรียบเทียบรสชาติของกาแฟ ให้เหมือนกับรสชาติของความรัก ดูละมุน น่ากินขณะที่ MV เพลงนี้ ก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจด้วยสีสันคัลเลอร์ฟูลตามแบบฉบับของเธอ ผสมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ชวนหนุ่ม ๆ ใจละลายกันอีกครั้ง จนต้องอยากลองชิมรสชาติความรักสุดละมุนนี้ไปพร้อมกับเธอสำหรับ “วิโอเลต วอเทียร์” วันนี้เธอคือหนึ่งในศิลปินไทยที่มาพร้อมความสามารถที่เต็มเปี่ยมวี วิโอเล็ต ใส่ใจ และคัดสรรผลงานเพลงออกมาด้วยตัวเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องราว กลั่นกรองออกมาเป็นเนื้อร้อง เติมท่วงทำนองให้ครบสมบูรณ์ มาพร้อมรอยยิ้มที่น่ารัก และมีเสน่ห์ทั้งหมดนี้คือเอกลักษณ์สไตล์ “วิโอเลต” บวกกับความสามารถทางด้านภาษาที่ทำให้เธอมักได้รับโอกาสในการทำงานเพลงที่หลากหลายกับศิลปินต่างชาติอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้เมื่อไม่นานมานี้เธอได้ปล่อยผลงานเพลงที่ไปร่วมฟีเจอริ่งกับกลุ่มคนดนตรีจากอินโดนิเซียวง “Weird Genius” ในเพลง “Future Ghost” กับ MV ที่เธอทำให้ท้องทะเลสดใส สวยงามและในต้นปี 2022“วิโอเลต” เผยถึงความตั้งใจในการทำงานเพลงของเธอว่า อยากจะประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินอย่างเต็มรูปแบบด้วยการมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอีกครั้ง แต่เป็นเพลงไทยทั้งหมด หลังจากที่เธอประสบความสำเร็จเปรี้ยงปังกับอัลบั้มเพลงสากลทั้งหมด 9 เพลงอย่าง “Glitter and Smoke” มาแล้ว เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา