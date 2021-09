“Imagine Dragons” กลับมาอีกครั้ง ปล่อยอัลบั้มใหม่กระชากใจชาวร็อก “Mercury – Act 1”

(Track List) รายชื่อเพลงทั้งหมดจากอัลบั้ม Mercury – Act 1

1. "My Life"

2. "Lonely"

3. "Wrecked"

4. "Monday"

5. "#1"

6. "Easy Come Easy Go"

7. "Giants"

8. "It's Ok"

9. "Dull Knives"

10. "Follow You"

11. "Cutthroat"

12. "No Time for Toxic People"

13. "One Day"

หลังจากที่ "" วงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟร็อกชื่อดังระดับโลก ได้พาแฟนเพลงของเขาระเบิดความมันไปกับเพลง "Wrecked" เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในวันนี้พวกเขาได้ปล่อยอัลบั้มชุดใหม่ "" สตูดิโออัลบั้มลำดับที่ 5 ของวงภายใต้สังกัด KIDinaKORNER / Interscope อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ทางวงยังได้ส่งซิงเกิลใหม่ "" ให้แฟนเพลงได้ฟังพร้อมกันแล้ววันนี้"Imagine Dragons" เป็นวงดนตรีที่บิลบอร์ดขนานนามให้เป็น "วงดนตรีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งปี ค.ศ. 2013" อีกทั้งยังเป็นเจ้าของรางวัลคุณภาพมากมายอย่าง Grammy และเป็นวงดนตรีที่กวาดยอดขายในระดับแพลทินัมมาแล้วหลายรายการวง Imagine Dragons ประกอบไปด้วยสมาชิกมากความสามารถได้แก่ "Dan Reynolds" นักร้องนำ, "Wayne Sermon" มือกีตาร์, "Ben McKee" มือเบส และ "Daniel Platzman" มือกลองเรียกได้ว่าถ้าเปรียบวง Imagine Dragons ให้เป็นนักรบ ก็จัดเป็นนักรบที่มีอาวุธครบมือและเพียบพร้อมทั้งความสามารถ โดยการันตีด้วยผลงานที่ผ่านมา ที่ไม่ว่าพวกเขาจะปล่อยเพลงอะไร ก็กลายเป็นเพลงฮิตและครองใจแฟนเพลงทั่วโลกสำหรับ Mercury – Act 1 ผลงานอัลบั้มชุดใหม่ของพวกเขาDan Reynolds นักร้องนำของวงได้กล่าวถึงอัลบั้มชุดนี้ว่า"เพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้ผสมผสานเกี่ยวกับเสียงสูง และเสียงต่ำ มันเลยเป็นที่มาของชื่อ Mercury และเนื้อเพลงที่ตรงไปตรงมาที่และผสมผสนานอารมณ์อย่างสุดขั้ว" และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเพลง "Demons" ยังได้รับ certified Diamond (10x Platinum) โดย "The RIAA" จึงทำให้ "Imagine Dragons" เป็นเพียงวงเดียวที่ได้รับ 3 RIAA Diamond Singles"Mercury - Act 1" เป็นอัลบั้มที่ต่อมาจากอัลบั้ม "Origins" ที่ปล่อยมาในปี 2018 และในอัลบั้ม "Mercury - Act 1" มีเพลงที่ได้ปล่อยมาแล้วอย่างเพลง "Wrecked", "Cutthroat" และ "Follow You" ซึ่งเพลง "Wrecked" ได้เปิดตัวในชาร์ตอันดับ #2 บน Spotify's Top 10 Global chart และอันดับ #4 บน Top 10 US Chartส่วนเพลง "Follow You" ก็ได้ขึ้นสู่อันดับ 1 ทั้ง Mediabase's Alternative Radio chart และ Billboard's Alternative Airplay chart เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่น่าจับตามองไม่แพ้กันอย่างเพลง "Monday" ที่ปล่อยออกมาพร้อมอัลบั้มนี้ เชื่อว่าต้องโดนใจแฟนๆ "Imagine Dragons" แน่นอน