“Jeremy Zucker” พร้อมส่งอัลบั้มใหม่ “CRUSHER” หลังปล่อยเพลงใหม่ “Therapist”

ไอคอนสายอินดี้ป็อปนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัล Platinum Certificate อย่าง “Jeremy Zucker” ปล่อยเพลงใหม่ “Therapist” เรียกน้ำย่อย ก่อนที่จะได้ฟังอัลบั้มใหม่ชุดที่สองอย่าง “CRUSHER”งานเพลงชุดนี้เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยหลังปล่อย Track list ออกมาให้ฟิน ๆ เพราะได้หนึ่งในศิลปินอินดี้ขวัญใจชาวไทยอย่าง keshi ร่วมแจมในเพลง “Sociopath” ที่จะปล่อยออกมากให้ทุกคนได้สตรีมกันเต็มๆ 1 ตุลาคมที่จะถึงนี้“Jeremy Zucker” ได้กล่าวถึงอัลบั้ม “CRUSHER” ว่า“ระหว่างที่ผมเขียนอัลบั้มนี้ ผมได้เป็นตัวเองมากกว่าที่เคยเป็น มันคือความมั่นใจ และผมยังได้แรงบันดาลใจกับการทำเสียงเพลงใหม่ ๆ มากไปกว่านั้น ผมยังได้รับรู้ถึงความสุขกับการทำเพลงอีกครั้ง”สำหรับชื่ออัลบั้ม “CRUSHER” ทางหนุ่ม “Jeremy Zucker” ได้ให้ความหมายของคำนี้ไว้ว่า “บางสิ่งหรือบางคนอาจเคยโดนทำร้ายความรู้สึกจนหัวใจแหลกสลาย อย่างเช่นในกรณีของผม ผมก็เคยโดนบางคนทำร้าย และขยี้หัวใจผมมาแล้วเช่นกัน”สำหรับซิงเกิลล่าสุด “Cry with you” ที่เพิ่งปล่อยออกมาก็ได้รับเสียงตอบรับดีมาก อีกทั้งได้รับคำชื่นชมจากสื่อด้านดนตรีอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นจาก Billboard, Consequence, Entertainment Tonight, Ones to Watch, Variance Magazine และอีกมากมายในปีที่ผ่านมา “Jeremy Zucker” ได้กลับมาร่วมทีมกับ “Chelsea Cutler” ปล่อยผลงานอย่าง “Brent II EP (2021)” และปล่อยอัลบั้มเปิดตัวอย่าง “Love is not dying (2020)” ตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆ อีกทั้ง “Jeremy Zucker” ยังได้ทำการแสดงโชว์ในรายการ The Late Late Show with James Cordon, The Late Show with Stephen Colbert’s #PlayAthome series อีกด้วย“Jeremy Zucker” ถือเป็นอีกหนึ่งอินดี้ป็อปไอคอนที่มีเพลงฮิตมากมายอาทิ “come thru” all the kids are depressed”, “you were good to me” และอีกมากมาย มียอด global stream มากกกว่า 5.3 พันล้านครั้ง เเละยอดขายอัลบั้มมากถึง 3 ล้านอัลบั้ม ได้ใจคนฟังด้วยสไตล์การแต่งเพลงที่มีความหมายและเข้าถึงง่าย พร้อมสัมผัสกับความรู้สึกจริงๆ ของเขาที่ใส่ลงไปในบทเพลง ส่งผลให้เขากลายเป็นศิลปินอินเตอร์ขวัญใจ Gen-Z อีกคนหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากคนหนึ่ง