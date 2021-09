ปล่อยแล้ว อัลบั้มเพลงประกอบ “Shang-Chi” รวมดาวดังเอเชียคับคั่ง

หลังจากทยอยปล่อยเพลงประกอบไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับ “ชาง-ชี กับตำนานลับเท็นริงส์” (Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings) ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์แห่งปีจาก Marvel Studioวันนี้ Marvel Music/Hollywood Records และค่าย Interscope Records ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาแล้ว โดยมีศิลปินระดับท็อปที่น่าจับตามองอย่าง “Mark Tuan” มาร้องเพลง “Never Gonna Come Down (with BIBI)” และ “keshi” ศิลปินอินดี้ขวัญใจแฟนๆ ชาวไทย มาร้องเพลง “War With Heaven”อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ Shang-Chi เป็นการรวมตัวกันของคนดนตรีระดับตัวท็อปแห่งเอเชีย และฮิปฮอปของวงการเพลง และวงการภาพยนตร์ เมื่อ 88 rising และ Interscope Records มาร่วมทำเพลงประกอบภาพยนตร์ Shang-Chi จาก Marvel Studioสำหรับอัลบั้มนี้เป็นการรวมตัวของศิลปินระดับโลกจากหลาย Genre อย่าง Mark Tuan, keshi, Anderson .Paak, Rich Brian, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, NIKI, Guapdad 4000, Warren Hue, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake และอีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มมีความหลากหลาย อัดแน่นด้วยคุณภาพชาง-ชี กับตำนานลับเท็นริงส์ เป็นเรื่องราวชวนติดตามกับต้นกำเนิดของ “ชาง-ชี” (Shang-Chi) ซุปเปอร์ฮีโร่คนล่าสุดของจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล ซึ่งเขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่ตัวเองเคยเดินจากมา และเปิดเผยปริศนาแห่งองค์กร Ten Rings ที่ถูกซ่อนไว้ ที่เคยปรากฏในเส้นเรื่องของ Iron Man ภาคแรกภาพยนตร์เรื่อง ชาง-ชี กับตำนานลับเท็นริงส์ ของ Marvel Studios นำแสดงโดย “ซิมู หลิว” (Simu Liu) เล่นเป็นชาง-ชี ที่ต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาคิดว่าเขาทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อเขาถูกดึงดูดเข้าสู่เว็บขององค์กร Ten Rings ลึกลับนอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีอีก 2 นักแสดงรุ่นใหญ่ดาวดังแห่งเอเชีย ได้แก่ “เหลียง เฉา เหว่ย” (Tony Leung) ในบท Katy เพื่อนของชาง-ชี “มิเชล โหย่ว” (Michelle Yeoh) ในบท Jiang Nan ร่วมด้วย อควาฟิน่า, รอนนี่ เจียง และ เบเนดิคต์ หว่อง เป็นต้นภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงโดย Destin Daniel Cretton และโปรดิวซ์โดย Kevin Feige เขียนบทโดย Jonathan Schwartz, David Callaham, Destin Daniel Cretton และ Andrew Lanham ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564##################รายชื่อเพลงในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (Tracklist)1. Always Rising - NIKI, Rich Brian, Warren Hue2. Diamond + and Pearls - DPR LIVE, DPR IAN, peace.3. In The Dark - Swae Lee, Jhené Aiko4. Lazy Susan - 21 Savage, Rich Brian, Masiwei, Warren Hue5. Nomad - Zion.T, Gen Hoshino6. Fire in the Sky - Anderson .Paak7. Lose Control – JJ Lin8. Every Summertime – NIKI9. Never Gonna Come Down - Mark Tuan, BIBI10. Foolish - Rich Brian, Warren Hue, Guapdad 400011. Clocked Out! - Audrey Nuna, NIKI12.Act Up - Rich Brian, Earthgang13. Baba Says - Various Artists14.Run It - DJ Snake, Rick Ross, Rich Brian15. Swan Song - Saweetie, NIKI16. War With Heaven – keshi17. Hot Soup - 88rising, Simu Liu18. Warriors - Warren Hue, Seori