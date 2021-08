TCG เปิดตัว NFT Social App. รายแรกของโลก พร้อมเชิญชวนเหล่า อินฟลูเอนเซอร์ ดาวน์โหลด Infotex

ผู้ให้บริการอินฟลูเอนเซอร์กรุ๊ป ระดับแนวหน้าของเมืองไทย รุกธุรกิจบนแพลตฟอร์มใหม่ เปิดตัว Infotex โดยเป็นแอปพิเคชัน NFT (Non-Fungible Token) สินทรัพย์ดิจิทัล รายแรกของโลก ช่วยให้ อินฟลูเอนเซอร์ สร้างรายได้ คอนเทนต์ละ ตั้งแต่ 1 หมื่น – 5 แสนบาท พร้อมเชิญชวน อินฟลูเอนเซอร์ และ ครีเอเตอร์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Infotex เวอร์ชัน Alpha launch ที่มีแคมเปญพิเศษ Pay content in Advance ผ่าน Play Store ในระบบ Android วันที่ 1 กันยายน และระบบ IOS ดาวน์โหลด พร้อม NFT version ที่จะเปิดให้บริการอย่างแพร่หลาย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้หรือ เป็นที่รู้จักกันดีในวงการ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencers) ในชื่อ Thai Cute Girl เตรียมรุกธุรกิจรูปแบบใหม่ เตรียมเปิดแอปพลิเคชัน Infotex เป็นโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด และเป็นแอปพิเคชัน NFT (Non-Fungible Tokens) รายแรกของโลก ที่แปลงคอนเทนต์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ และ ไลฟ์สตรีม ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อินฟลูเอนเซอร์ ผู้เป็นเจ้าของยูสเซอร์ ได้อย่างมหาศาลInfotex คือ แอปพิเคชัน ที่จะเข้ามาช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับเหล่า อินฟลูเอนเซอร์ ผู้มีอิทธิพลและชื่อเสียงด้านต่าง ๆ จากการโพสต์คอนเทนต์ ที่เป็น รูปภาพ และ คลิปวิดีโอ ที่มีความยาว ตั้งแต่ 1 นาทีขึ้นไป โดยสมาชิกที่เป็น อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) หรือ ครีเอเตอร์ (Creator) ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ใน Infotex ล้วนได้รับการคัดเลือกจากหลากหลายวงการมาอย่างดี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการนำเสนอคอนเทนต์ ทั้ง รูปภาพ คลิปวิดีโอ เพลง รวมไปถึงคอนเทนต์ต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น User ที่เข้ามาใช้งาน Infotex ก็คือกลุ่ม แฟนคลับ หรือ follower ตัวจริงของ อินฟลูเอนเซอร์ แต่ละราย ทำให้เกิดการติดตามผลงานอย่างอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผลงานของ อินฟลูเอนเซอร์ แต่ละราย จึงมีโอกาสสร้างรายได้และสามารถนำออกประมูล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลงานได้ ผ่านรูปแบบ NFT ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานโลก ที่เริ่มใช้งานกันมากขึ้นอย่างแพร่หลายInfotex มีระบบการในงานที่ง่ายและสะดวก สร้างรายได้ให้กับ อินฟลูเอนเซอร์ รวดเร็ว โดยมีสกุลเงินเป็นของตัวเองเรียกว่า R-Coin เป็นเหรียญ Utilities Token ใช้ภายในนิเวศน์ของตนเอง ค้ำประกันโดยเหรียญ USDR (สกุลเงินคลิปโตที่ใช้เงินยูเอสค้ำประกัน) เหรียญนี้ list ใน BSC และมีแผนที่จะลิสต์ในตลาดเอ็กซเชนจ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง BINANCE , CoinBase เป็นต้น โดยแต่ละเหรียญมีมูลค่า 1 US หรือ 33 บาท (ราคาจะขึ้นลงตามค่าเงิน) สามารถถอนเงินในเมืองไทย ผ่าน Omise ซึ่งเป็น Payment Gateway มาตรฐานระดับโลก ที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ในประเทศไทย ได้ทันทีที่สร้างรายได้ โดยไม่ต้องรอเวลานานหลายเดือน ทั้งนี้ R-Coin ยังสามารถนำไปใช้จ่ายได้ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อของจากร้านค้า ร้านอาหาร และ การท่องเที่ยว ฯลฯ ผ่านแอปพิเคชัน ECOPEDIA ที่ได้รับการยอมรับในการใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก และอาหาร ได้ทั่วโลกนายพัศพงศ์ JT.Wong กล่าวเพิ่มเติมว่า “ การสร้างแอปพิเคชัน Infotex ขึ้นมานั้น ได้รับแรงบันดาลใจจาก TCG group ที่มีชื่อเสียงในวงการโซเชียล มายาวนานกว่า 10 ปี โดยเห็นว่าการสร้างรายได้จากผลงาน หรือ คอนเทนต์ ผ่านโซเชียลมีเดีย มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง กอปรกับระบบเปิดแบบโซเชียลทั่วไป มักจะกีดกันการเข้าถึง ทำให้รายได้ของ อินฟลูเอนเซอร์ ลดลงตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน โซเชียลมีเดีย ก็ยังสนับสนุนให้ ทุกคน สามารถกลายเป็น อินฟลูเอนเซอร์ ได้ เพราะระบบ อัลกอริทึ่ม จะมุ่งสร้างคนใหม่ ๆ แต่กีดกัน คนเก่า ด้วยเหตุนี้ Infotex จึงเข้ามาเป็นตัวกลาง ผลักดันให้ผลงานต่าง ๆ ของ อินฟลูเอนเซอร์ ทั้งเก่าและใหม่ มีมูลค่ามากขึ้น โดยการนำระบบ NFT เข้ามาใช้งาน อีกทั้ง ยังเล็งเห็นแนวโน้มที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตอันใกล้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคต Infotex มีแผนการที่นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดเอ็กซเชนจ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก"การดำเนินงานของ TCG group ที่ยาวนานมากว่า 10 ปี ภายใต้ปรัชญา Give before Take เชื่อว่า ในวันนี้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดกว้างให้กับ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) และ ครีเอเตอร์ (Creator) ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ผ่านแอปพิเคชัน Infotex โดยได้เปิดแคมเปญพิเศษ ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับเงินก่อน (Pay content in Advance) ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้อง นำเสนอผลงานของตนเองภายในแอปพิเคชัน Infotex เป็นแห่งแรก ทั้งนี้ การจ่ายค่าคอนเทนต์ให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน จะเริ่มตั้งแต่ 10,000 บาท จนถึง 500,000 บาท การพิจารณาจะมาจากฐานของผู้ติดตามและรับชม ในแอปพลิเคชัน เเบบเปิดอื่น ๆ ประกอบ อาทิ Youtube หรือ Facebook เป็นต้นแคมเปญพิเศษ สำหรับ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) จะมีการ Airdrop เหรียญ หรือ เงิน ให้ เริ่มจาก 100 USD. ไปจนถึง 300,000 USD. หรือ 10,000,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับฐานผู้ติดตาม หรือ Follower ของแต่ละ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ผู้สนใจ สามารถโหลดแอปพลิเคชัน Infotex ชุด Alpha launch ผ่าน Play Store ระบบแอนดรอยด์ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 และ ระบบ ไอโอเอส (IOS) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พร้อมกับดาวน์โหลด NFT version ที่จะเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายต่อไป "นายพัศพงศ์ JT.Wong กล่าวในที่สุด