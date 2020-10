"หวาย" ออกตัวปกป้อง "ลิซ่า" เข้าไปด่าเด็กม็อบ คุกคามไอดอล บอกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด

กลายเป็นดรามาที่พาเอาชาวBlink ทั่วโลกเริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมคุกคามไอดอล ด้วยประเด็นทางการเมือง หลังมีไอจีของแฟนคลับเข้าไปต่อว่านักร้องสาวชาวไทยจากวงBlackPink ที่ไม่ยอมออกมาCall Out หรือแสดงความเห็นเรื่องกลุ่มผู้ประท้วงของนักเรียน-นักศึกษา รวมถึงการใช้ความรุนแรงในการปราบม็อบของรัฐบาล ด้วยข้อความว่าซึ่งนอกจากกลุ่มเยาวชนจะไปตามคุกคามในอินสตาแกรมของดารา-นักแสดงชาวไทยแล้วก็โดนความเห็นเกลียดชัง ถึงขั้นเลิกชอบ และเลิกติดตาม จนบรรดาแฟนคลับต่างประเทศ ทนไม่ไหว ต้องเข้ามาปกป้อง ลิซ่า กันถ้วนหน้า พร้อมมองว่า คนไทยควรภูมิใจกับ ลิซ่า ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และการเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่ควรคุกคามสิทธิ์ของคนอื่น"I really hate Thais who don'tunderstand that they are really foolsthat they don't even support Lisa,who is from their country so funnyฉันเกลียดคนไทยที่ไม่เข้าใจว่าพวกเขาเป็น คนโง่จริงๆที่พวกเขาไม่สนับสนุนลิซ่าซึ่งมาจากประเทศของพวกเขาตลกมาก:)Lisa all over the world love you, theysupport you with love, we love youforever"“So this is how Thai people are? Coming to bully a girl for the things she has no control of? Just because Lisa is Thai doesn't mean you own her. Not to be insensitive of the situation but clearly, you're just using it to bully Lisa. Why? Because she's a big fish? I don't see y'all getting mad at other Thai idols. Lisa introduce Thailand to us even more, if anything,out of all the Thai idols you have, she's the one who helped introduce your culture tothe world but now you are all here, coming at her, like she owes you anything. You think you're being heroic pressuring her to speak for you? Is she your puppet? If you want to tell the world what's going on in Thailand right now, then you're doing a great job by targeting an innocent girl. Great. Now we know.”“I don’t know why people waste their time bullying lisa to speak up about the issue that’s going on Thailand also forgive me I’m really sorry of what’s happening and my prayers goes to everyone , but the bullying, the harshand hateful words , the pressuring is not gonna solve anything , please for now respect lisa and understand her part to why she can’t speak up I’m 100% positive deep down she does not want to let you people down as to what lisa said the Netflix documentary she asked herself what can she do to not let anyone / Thai / her fans down , lisa has shown a lot of her Thai pride and culture from now and then , she donated money to help the flood that happened in Thailand late last year don’t say she doesn’t care about her home country when we all know lisa is loyal and cares too much about her home country In my opinion I feel like she wants to speak upbut what happens if she speaks and people mislead to what she said what happens if people mix up her words or twist her words I feel like she wants to speak about it but afraid if it’s saying the wrong things. I feel she would just still receive hate even if she speaks , or even post about it people won’t still be satisfied either I mean we’re talking about lisa here a lisa bias since 2016 I’m aware that up till now lisa suffered from endless hate comments , and criticism. even for lisa breathing she gets targeted of hate ... to be honest y’all don’t deserve lisa at this point she has a beautiful soul and she is not a saint she’s not evil .. understand her , you can be disappointed go for it , but enough with the disgusting hateful words that y’all are throwing at lisa , you guys are just acting more immature , and stop using the issue to have the opportunity to hate lisa if you want Lisa to speak at least be mature in her comments section and telling her in calm tone to speak up ? I feel bad for lisa cause if you compare bambam and sorn’s comments section it’s filled with mature fans telling their Thai kpop idols to speak up but when I look at lisa comments section is just unbelievable”ทางด้านนักร้องสาวชื่อดัง ก็ทนไม่ไหว ขอตามเข้าไปแสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อปกป้อง ลิซ่า พร้อมเตือนชาวติ่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยผิดที่ด้วยว่า"i urge Thai citizensto stop the hate. yes- she has theright to speak up BUT that doesnot mean that she's not under anycontract which states that she can'tstate her own opinions on certainsubjects. i hope you all understandthat she also has the RIGHT to notsay anything. just because nothingwas posted on her Instagramdoesn't mean that she hasn't beensilently supporting us. instead ofbashing on your idols, please usetheir platform to educate everyoneunder the comments about what isgoing on in #thailand . #stopthehate#humanrights"