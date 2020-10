เสียใจแต่ไม่แคร์ “อแมนด้า” ปล่อยผ่าน “มาญ่า” แพ้แล้วพาล โพสต์แรง ได้มงฯเพราะธุรกิจ

ได้รับมงฯมายังไม่ทันหายฟิน ก็มีงานเข้าซะแล้ว สำหรับสาวงามผู้คว้าตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 พร้อมมงกุฎเพชร มูลค่าเกือบ 4 ล้านบาท มาครอบครองแบบสดๆ ร้อนๆ ในค่ำคืนของวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมาโดยเรื่องดรามานี้ เกิดขึ้นแทบจะไม่กี่ชั่วโมงถัดมา หลังจากการประกวดจบลง เมื่อหนึ่งในผู้เข้าประกวดอย่างสาวได้ออกมาตอบกลับคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาให้กำลังใจเธอในอินสตาแกรมเป็นภาษาอังกฤษเชิงว่า การที่สาวอแมนด้าได้รับตำแหน่งนั้น มันไม่ค่อยโปร่งใส และเป็นเรื่องของธุรกิจ“she won because it was a business transaction. Something I heard from someone who spoke to the partner of someone who works fortheir biggest sponsor” แปลเป็นไทยได้ว่า “เธอชนะเพราะมันเป็นเรื่องของธุรกิจ ฉันได้ยินใครบางคนพูดอะไรบางอย่างกับพาร์ตเนอร์ของใครซักคนที่ทำงานให้สปอนเซอร์รายใหญ่ของพวกเขา”จากนั้นเธอยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า “to be more clear, I did not mean that the selection was not legitimate. Every event like that has a business interest to sustain, I NEVER MEANT THAT THE SELECTION WAS NOT LEGITIMATE” แปลเป็นไทยว่า “เพื่อให้ชัดเจนขึ้น ฉันไม่ได้บอกนะว่าการเลือกไปแบบนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง อีเวนต์แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งนั้นแหละ ขอย้ำเลยว่าฉันไม่เคยบอกเลยว่าผลที่ออกมาไม่ถูกต้อง”ล่าสุดเจอ “อแมนด้า” ในงาน “Sparkling Of The Universe” จัดขึ้นที่โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ซึ่งเป็นงานฉลองมงกุฎให้แก่อแมนด้า โดยมีเพื่อนนางงามผู้เข้าประกวดมาร่วมงาน รวมถึงสาวมาญ่าก็มาด้วย ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามประเด็นที่ “มาญ่า” เพื่อนร่วมเวทีโพสต์พาดพิงจนโดนทัวร์ลงกระหน่ำ งานนี้เจ้าตัวตอบด้วยรอยยิ้ม ยอมรับเสียใจที่อีกฝ่ายทำแบบนั้น แต่ไม่ติดใจคุยเป็นเพื่อนกันได้ พร้อมเผยแม้จะอยู่ในงานเดียวกันแต่ยังไม่ได้คุยกับมาญ่า เพราะคนเยอะ“ชีวิตหลังรับมงฯก็ยังรู้สึกว่าเราทำมันได้เหรอ ก็รู้สึกดีใจมากค่ะ เพราะว่ามันก็เหมือนรางวัลชีวิต เพราะว่าเราพยายามมาก เตรียมตัวมาตั้งปีกว่า เราพยายามจริงๆ เหมือนฝันอยู่ค่ะ ยังงงกับตัวเองอยู่เลย ว่าเราได้มงฯแล้วจริงเหรอ ก็รู้สึกดีใจค่ะ (นอนหลับไหมเมื่อคืน ?) หลับค่ะ หลับประมาณตี 3 แต่ว่าจริงๆ มันทำให้ด้ารู้เลยว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆ ค่ะ”ครอบครัวผลักดันและซัพพอร์ตมาตลอด“ใช่ค่ะ ก็โชคดีที่ครอบครัวซัพพอร์ตมากๆ เพราะว่าหลังจากที่บอกพ่อกับแม่ว่า อยากจะประกวด MUT 2020 ทั้งสองท่านก็คือแบบลุยเลย แล้วก็มีน้องชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งปกติเขาไม่ดูนางงาม เขาก็ไปสอนพ่อว่านี่คือวิธีโหวตนะ น่ารักมาก น้องก็ช่วยสอนพ่อแม่ น่ารักมากค่ะ”“ก็ดีใจค่ะ เมื่อวานถ้าใครกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะคะ จะเห็นว่าช่วงที่ประกวด จะมีหลายครั้งมากที่เราน้ำตาคลอ จะร้องไห้ เพราะเรามองไปเจอคุณพ่อคุณแม่ ปกติคุณพ่อจะไม่ร้องไห้เท่าไหร่ แต่เราหันไปเห็นแกน้ำตาคลอ เราก็แบบจะร้องไห้ตาม แล้วมันเป็นช่วงเปิดตัวด้วย เราก็แบบร้องไม่ได้ๆ เขาภูมิใจ แค่พูดถึงนี่ก็จะร้องไห้แล้ว”เรื่องการตอบคำถามบนเวที คิดว่าโอเคที่สุดแล้ว ณ วินาทีนั้น แต่หากมีเวลามากกว่านี้ คงจะตอบได้ดีกว่านี้เช่นกัน“ก็ตื่นเต้นอยู่นะคะ (หัวเราะ) แต่ก็คิดว่าตอบดีที่สุดแล้ว ถ้ามีเวลามากกว่านั้น เราก็ต้องตอบได้ดีกว่านั้นอยู่แล้ว แต่ด้วยวินาทีนั้นเราตอบคำตอบนั้นไป เราก็โอเคแล้ว”ไม่ค่อยพอใจกับคำตอบ เพราะคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านั้น แต่ก็ยอมรับและจะกลับไปพัฒนาตัวเอง“คิดว่าทำได้ดีกว่านั้นค่ะ แต่ว่าคนเราเนี่ย มันต้องสามารถกลับไปพัฒนาได้อยู่แล้วค่ะ แต่ด้ารู้ว่าด้าสามารถกลับไปพัฒนาได้ ก็ต้องเรียนรู้กันไปค่ะ”เพื่อนๆ ยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ ดีใจจนร้องไห้ตามกันไม่หยุด“เพื่อนๆ ดีใจ ตอนที่ได้มงฯก็งงอยู่ แต่พอกลับไปแล้วเพื่อนๆ ทั้งหมดมาแสดงความยินดี ก็น้ำตาไหลเลย แล้วก็เจอเพื่อนที่สนิทกันมากๆ ก็ร้องไห้ตามกันไปหมด ร้องเป็นระยะๆ พอน้ำตาแห้ง ไปเจอคนโน้น ก็ร้องอีกแล้ว”ผ่านการเป็นนักแสดง ได้เป็นมิสแกรนด์ภูเก็ต และได้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 มาแล้ว จุดมุ่งหมายต่อไปคือคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2020 มงฯที่ 3 มาให้ประเทศไทย“มิสยูนิเวิร์ส 2020 ค่ะ มงฯที่ 3 ให้กับประเทศไทย ก็คือด้าจะพยายามให้มากที่สุด เพื่อที่จะไปคว้ามงฯที่ 3 มาให้ได้ นั่นคือจุดมุ่งหมายต่อไปค่ะ”จากนี้ไปต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน ให้จุดที่ด้อยมันหายไป“ก็ต้องพัฒนาตัวเอง แล้วก็โฟกัสจุดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองด้อย ซึ่งตอนนี้ก็คือการตอบคำถามใช่ไหมคะ เราก็ต้องพัฒนาอันนั้นให้มากกว่านี้ค่ะ จริงๆ ถ้าเราคิดว่าเราเดินดีแล้ว แต่ด้าคิดว่าเราสามารถพัฒนาได้ดีมากกว่านี้อีก เราจะพัฒนาในทุกด้าน เพื่อให้จุดด้อยเรามันหายไป”เรื่องการตอบคำถามก็ ต้องตั้งสติและหมั่นอ่านข่าวหาความรู้เพิ่มมากขึ้น“การหาความรู้ การตั้งสติ อ่านข่าวทุกวัน เพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกวัน เพราะฉะนั้นเราต้องหาเวลาให้ได้ เพื่อที่จะไปอ่านข่าว แล้วเราจะสามารถตอบคำถามให้ดีขึ้นด้วย ถ้าเรามีความรู้มากขึ้น”เรื่องรูปร่างก็ต้องฟิตให้มากกว่านี้“ก็อยากให้ฟิตมากกว่านี้นะคะ อยากจะมีซิกแพค อยากจะฟิตกว่านี้ค่ะ”ไม่รู้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปมิสยูนิเวิร์สมากน้อยแค่ไหน ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้ไป“ก็ยังไม่รู้เลยค่ะ ก็ต้องเริ่มเตรียมตัวเลยค่ะ ไม่รอ เราต้องเริ่มเลย การพัฒนาตัวเองเราสามารถทำได้ทุกวินาที”รู้สึกเสียใจมาก หลังได้เห็น มาญ่า ตอบคอมเมนต์ในไอจี ว่าตนชนะได้เพราะเป็นเรื่องของธุรกิจ ตัดพ้อกว่าจะสำเร็จได้ พยายามมามากกับการประกวดครั้งนี้“จริงๆ ด้ารู้สึกว่าเสียใจนะคะ เพราะการมาประกวดครั้งนี้ มันไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจแล้วมาเลย เรามีการเตรียมตัว เรารู้ว่าจุดด้อยของเราคืออะไร แล้วพยายามกลบจุดด้อยนั้น เพื่อที่จะมาประกวดครั้งนี้ แล้วการพูดแบบนี้ มันทำให้ด้าเสียใจ เพราะว่าเราทำ เราให้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเห็นถึงการพัฒนาของด้า ถ้าใครกลับไปดูนะคะ การประกวดครั้งก่อนๆ ด้าพัฒนามาเยอะแค่ไหน ด้าพยายามแค่ไหน ด้าคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น อยากให้มองตรงนี้มากกว่า อยากให้มองถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของด้าด้วย”ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับ มาญ่า เพราะงานวันนี้คนเยอะมาก“ยังไม่ได้คุยเลยค่ะ วันนี้ยังไม่ได้เจอเลย เพราะว่าคนเยอะ แต่ก็ไม่เป็นไร”ยังเจอหน้ากันได้ไม่ติดใจ แล้วก็ไม่โกรธ เพราะตอนนี้ฟินกับความสำเร็จอยู่“จริงๆ ด้าไม่ได้ติดใจอยู่แล้วค่ะ เพราะเรารู้ว่าเราได้มงมาเพราะอะไร ไม่โกรธค่ะ เพราะด้ากำลังฟินอยู่ (หัวเราะ) (ถ้าเจอกันในงานวันนี้ ก็สามารถมองหน้ากันได้ใช่ไหม ?) ได้ค่ะได้ เพราะเราอยู่กันมาเดือนกว่าๆ แน่นอนว่าเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว”เรื่องเคลียร์ใจกัน ก็ต้องดูก่อน ว่าอะไรยังไง แต่จริงๆ ก็ไม่ได้ติดใจ“เดี๋ยวดูก่อนดีกว่าค่ะ ว่าเป็นยังไง แต่ว่าจริงๆ ด้าไม่ได้ติดใจ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อน เดี๋ยวค่อยไปคุยกันก็ได้ ไปเคลียร์ใจกันก็ได้ค่ะ เพราะว่าจริงๆ ไม่ได้ติดใจ ก็ไปคุยกัน ไปเคลียร์กัน คือยังไม่ได้เจอกันเลยจริงๆ เมื่อกี้ขึ้นไปมันก็รวดเร็ว แต่ด้าคิดว่าเคลียร์ก็ดีกว่าแหละ เพราะเราเป็นเพื่อนกันมาเดือนกว่าๆ ก็เคลียร์ใจ การประกวดจบแล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันต่อไป”ความสัมพันธ์ในกองประกวดก็พูดคุยกันบ้าง แต่อยู่คนละกลุ่ม เพราะแบ่งกลุ่มตามหมายเลข“ก็พูดคุยบ้างค่ะ แต่ว่าเรามี 29 คน ในกองเขาจะแบ่งกลุ่มตามหมายเลข ก็จะมีพี่เลี้ยงเป็นของตัวเอง กลุ่มละ 6 คน ด้าอยู่กลุ่มท้ายสุดเลย ก็เลยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับมาญ่า”เจอดรามาระหว่างประกวดมา 2 รอบแล้ว แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ต้องยอมรับและปล่อยผ่าน“เราต้องมองว่า ทุกคนบนโลกนี้ มีความคิดเห็นเป็นของเขาเอง ซึ่งมันไม่ผิดหรือถูก เราต้องยอมรับให้ได้ว่า นี้คือความคิดเห็นของเขา ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ ก็ต้องยอมรับตรงนี้ค่ะ เพราะถ้าเรามัวแต่ขัดแย้งกัน เราก็จะทะเลาะกันทุกวัน เราก็ต้องปล่อยผ่าน ไม่งั้นเราจะเครียด ถ้ามัวไปหมกมุ่นกับทุกเรื่อง”อยากบอกแฟนๆ นางงามให้ปล่อยผ่านไป ไม่ต้องไปโกรธ“ไม่ต้องไปโกรธค่ะ ไม่ต้องทัวร์ลง ปล่อยผ่านค่ะ เพราะว่ามันมีอีกหลายเรื่อง โอเคค่ะ มูฟออน เอามาแค่พลังบวกดีกว่าค่ะ ขอบคุณมาก พูดแล้วจะร้องไห้ เซนซิทีฟค่ะช่วงนี้ (หัวเราะ) ก็อยากจะขอบคุณค่ะ เพราะว่าจริงๆ มันจะมีโรงหนังหนึ่ง ที่ไปเชียร์ด้า แล้วตอนได้ก็กรี๊ดกันทั้งฮอล เราเพิ่งเห็นก็รู้สึกปริ่มมาก ก็ขอบคุณนะคะ จะบอกว่าด้าทำได้แล้ว แล้วด้าจะพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้ในทุกๆ วัน อยากจะไปคว้ามงฯที่ 3 มาให้ประเทศ ก็อยากจะขอให้เป็นกำลังใจอย่างนี้ตลอดไปนะคะ รักมากๆ ค่ะ”