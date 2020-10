5 จุดชีวิตผกผัน Pavel Durov ผู้ก่อตั้ง Telegram ที่สาวไทยกำลังกรี๊ด

สาวไทยบางรายโพสต์บนโซเชียลว่าอยากเป็นภรรยาผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันแชตดาวรุ่งอย่างเทเลแกรม (Telegram) เหตุผลเป็นเพราะความงานดี แถมมากความสามารถของพาเวล ดูรอฟ (Pavel Durov) หนุ่มชุดดำผู้คว้าฉายา "ซัคเกอร์เบิร์กแห่งรัสเซีย" ไปครองแบบไม่มีใครค้านผู้อยู่เบื้องหลังแอปพิเคชันแชตที่คนไทยให้ความสนใจมากขึ้นอย่างพาเวล มักแต่งกายด้วยชุดสีดำ แม้จะมีเงินสดล้นมือ แต่ก็ไม่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ทั้งคฤหาสน์หลังใหญ่และเรือยอชต์ นอกจากนี้ พาเวลยังมีชื่อเสียงเรื่องการควบคุมอาหาร เลิกดื่มกาแฟและไม่รับประทานเนื้อสัตว์ รวมถึงไม่แตะต้องแอลกอฮอล์ และอาหารจานด่วนนานกว่า 10 ปีนิสัยที่แตกต่างของพาเวล มีส่วนหล่อหลอมให้เกิดเป็นแอปพลิเคชันแชตอย่าง Telegram ซึ่งเป็นส่วนสำคัญใน 5 จุดชีวิตผกผันของหนุ่มชุดดำคนนี้บ้านเกิดของพาเวล คือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แต่เด็กชายพาเวล ใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ในเมืองตูริน ประเทศอิตาลี เนื่องจากติดตามบิดาที่ทำงานอยู่ที่นั่น ก่อนจะย้ายกลับไปรัสเซียเมื่ออายุ 17 ปี จนช่วงที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงเริ่มสนใจเรื่องการเขียนโปรแกรมและโครงงานคอมพิวเตอร์เสมือนจริง แต่ก็เลือกเรียนในภาควิชาสรีรวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์พาเวล ก่อตั้งเครือข่ายสังคม Vkontakte เมื่ออายุ 22 ปี เวลานั้นพาเวล ได้พบและรับรู้เรื่องราวของเฟซบุ๊ก (Facebook) ทำให้เกิดการพัฒนาเป็น Vkontake (VK) เครือข่ายโซเชียลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซีย โดยร่วมมือกับนิโคไล (Nikolai) พี่ชายของพาเวลที่ช่วยพัฒนา VK ในช่วงแรกช่วงเริ่มต้น Vkontakte ให้บริการในรูปเครือข่ายที่เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น จนเดือนธันวาคม 2006 จึงเริ่มเปิดกว้างให้ลงทะเบียนได้ทุกคนแม้จะได้ฉายา “ซัคเกอร์เบิร์กแห่งรัสเซีย” เพราะ Vkontake เป็นบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ชาวรัสเซียใช้งานมากที่สุด แต่พาเวลตัดสินใจลาจากบอร์ดบริหาร Vkontake ในวันที่ 1 เมษายน 2014 เพราะการไม่ลงรอยกับหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซีย ที่ต้องการให้บริษัทส่งมอบข้อมูลของผู้ประท้วงทางการเมือง และปิดกั้นเพจของแกนนำชาวรัสเซียข่าวลือบอกว่า Vkontake ถูกยึดครองโดยพันธมิตรของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน (Vladmir Putin) และการถอดถอนพาเวลเป็นผลมาจากการไม่ยอมส่งมอบรายละเอียดผู้ใช้ VKontakte ซึ่งเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลรัสเซีย พาเวลจึงลี้ภัยออกจากรัสเซียในปี 2014 พร้อมย้ำว่าจะไม่เดินทางกลับบ้านเกิดอีก1 ปีก่อนเดินทางจากออกจากรัสเซีย พาเวลก่อตั้งแอปส่งข้อความชื่อ Telegram Messenger ในปี 2013 ที่เบอร์ลิน โดยโฟกัสจุดยืนการเป็นบริการส่งข้อความแบบเข้ารหัส เมื่อลี้ภัยแล้ว พาเวลจึงเทความสนใจที่การพัฒนา Telegram ได้ต่อ ด้วยฐานะพลเมืองของสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis) ซึ่งได้มาเพราะการบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์ให้แก่มูลนิธิในประเทศ และการนำเข้าเงินสด จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านธนาคารสวิสหลายแห่งTelegram สามารถรับส่งข้อความ ภาพ ไฟล์ โทร.ด้วยเสียง และวิดีโอคอลได้สมบูรณ์ไม่ต่างจากว็อตสแอป (WhatsApp) ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) หรือแม้แต่สแลค (Slack) แต่จุดเด่นหลักอยู่ที่เทคโนโลยีการเข้ารหัสพิเศษที่คิดค้นโดย Nicolai Durov พี่ชายของพาเวลมีบันทึกว่าเทคโนโลยีเข้ารหัสของ Telegram เกิดขึ้นเมื่อหน่วยรบพิเศษมาที่บ้านของพาเวล เวลานั้นพาเวล ไม่สามารถบอกใครเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกคุกคามได้เนื่องจากไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นปลอดภัย ในที่สุด Telegram พัฒนาตัวเองจนมีผู้ใช้มากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกในปี 2018 และรัสเซียพยายามปิดกั้น Telegram เมื่อบริษัทปฏิเสธ ไม่มอบกุญแจเข้ารหัสให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลพาเวลได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในผู้นำมวลชนจากหลายสำนัก แม้แต่สหภาพนักข่าวแห่งคาซัคสถานยังมอบรางวัลยกย่องพาเวลเป็นผู้มีจุดยืนต่อต้านการเซ็นเซอร์และการแทรกแซงการติดต่อทางออนไลน์ที่น่าชื่นชมในที่สุด พาเวลมีรายชื่อเป็นมหาเศรษฐีที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ติดอันดับ 838 ในรายชื่อมหาเศรษฐีของฟอร์จูนประจำปี 2019 โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2019 มีไม่ต่ำกว่า 2,700 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากปี 2015 ที่พาเวลขายหุ้น 12% ใน VK คว้าเงินสดมูลค่าประมาณ 300 ล้านเหรียญไปครองรายได้ของพาเวล อาจมีหลายทาง แต่ทางที่โดดเด่นคือสกุลเงินดิจิทัล โดยพาเวลซื้อเงินบิตคอยน์ 2,000 เหรียญเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2017 เวลานั้น 1 บิตคอยน์มีราคา 750 เหรียญเท่านั้น เมื่อใช้เงิน 1.5 ล้านเหรียญซื้อเงินบิตคอยน์ขึ้นมา พาเวลจึงมีรายรับไม่ต่ำกว่า 35 ล้านเหรียญในช่วงที่บิตคอยน์ราคากระฉูดพาเวลยังเห็นโอกาสร่ำรวยจากการออกเหรียญเงินคริปโตของตัวเองบนระบบบล็อกเชน จึงร่วมมือกับพี่ชายในปี 2018 ระดมทุน 1.7 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนใน ICO เพื่อสร้างเครือข่าย TON (Telegram Open Network) ซึ่งเป็นระบบบล็อกเชนที่ใช้ Telegram เป็นแกนหลักการของ TON คือการเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่พัฒนาโดย Telegram บริการส่งข้อความที่เข้ารหัสลับถูกยกระดับเข้าสู่ชุมชนบล็อกเชนและเงินคริปโต อย่างไรก็ตาม แผนที่วางให้ TON ให้บริการหลากหลาย เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล TON Storage, ระบบซิเคียวริตี TON Proxy และระบบชำระเงิน TON Payments ภายในปี 2021 อาจต้องชะงักเพราะสำนักงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (U.S. Securities and Exchange Commission) หรือ SEC ไม่อนุมัติโครงการ ทำให้การซื้อขาย ICO เกิดขึ้นไม่ได้ที่สหรัฐฯ แต่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นของโลกไม่ว่าพาเวล และ Telegram จะมีจุดผกผันใดอีกในอนาคต แต่เชื่อว่าอีโคซิสเต็มของ Telegram จะยังคึกคักต่อไปได้อย่างแตกต่าง โดยไม่ต้องขายสติกเกอร์ หรือมีโฆษณาเหมือนแอปแชตอื่น