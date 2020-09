ถอดคำตอบไล่รัฐบาลของ "มิสแกรนด์" สะใจกองเชียร์แต่ผิดโจทย์คำถามอย่างแรง!

สำหรับในปีนี้ทางผู้จัดการประกวดได้ตั้งคำถามเดียวเพื่อให้ผู้เข้าประกวดแสดงความเห็นคือ "จากสถานการณ์ของผู้ชุมนุมในขณะนี้ ส่อเค้าความรุนแรงยิ่งขึ้น หากคุณมีโอกาสได้พูดคุย คุณอยากจะพูดกับฝ่ายใด ระหว่างผู้ชุมนุม หรือรัฐบาล และอยากพูดอะไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น?ที่น่าสนใจก็คือการตอบคำถามของมิสแกรนด์ ระนอง "น้ำ พัชรพร จันทรประดิษฐ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์การจัดการ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสุดท้ายก็เป็นเจ้าตัวที่คว้ามงกุฏไปครองโดยเธอได้ตอบคำถามนี้ว่า..."จากใจนะคะขอเลือกฝ่ายชุมนุมค่ะ เพราะว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็น และเราอยกจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเรา มากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยนะคะ If you calling this country as the THAILAND, We need the real democracy, and moreover, we need you to get out of the country (ถ้าคุณเรียกประเทศนี้ว่าประเทศไทย เราต้องการประชาธิปไตยของจริง นอกเหนือไปจากนั้น ออกจากประเทศนี้ไปซะ)"อย่างไรก็ตาม แม้คำตอบดังกล่าวจะเป็นการตอบคำถามที่สะใจผู้ตอบและถูกใจคนที่เห็นด้วยกับการที่มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาชุมนุมเรียกร้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ ทว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วก็พบว่าเจ้าตัวตอบไม่ตรงกับคำถามเลยเนื่องจากคำถามนั้นถามว่า "คุณจะพูดกับฝ่ายใด" ไม่ได้ถามว่า "จะเลือกฝ่ายใด"ที่สำคัญคำตอบของเธอนั้นนอกจากจะเป็นคำตอบที่ดูเหมือนจะเอาความชอบและอารมณ์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแล้วมันยังเป็นคำตอบที่ไร้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่นอกจากจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วมันยิ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งมากยึ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนั้นผิดไปหมดเลยกับโจทย์คำถามที่ระบุว่า..."อยากพูดอะไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น" นั่นเองอนึ่งที่ผ่านมาเวทีนี้ถูกจับตาเป็นอย่างมากในเรื่องของการเกาะกระแสเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อดึงให้คนหันมาสนใจ โดยก่อนหน้าก็เป็นผู้เข้าประกวดคนหนึ่งที่ออกมาชู 3 นิ้วบนเวทีมาแล้ว (อ่าน : แถไปเรื่อย? สาวประกวดมิสแกรนด์ปัดโหนกระแส-ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหน หลังจัดเต็มโบขาวชู 3 นิ้วบนเวที โวคว้ามงกุฎแน่ ...