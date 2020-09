แซ่บโค้งสุดท้าย! 77 มิสแกรนด์ อวดชุดว่ายน้ำ ก่อนชิงมงฯ 19 ก.ย.นี้

แต่ก่อนจะถึงวันที่สาวๆ รอคอย คืนนี้จึงเป็นคืนสุดพิเศษที่สาวงามทั้ง 77 จังหวัดจะได้อวดโฉมต่อหน้าคณะกรรมการในรอบ Preliminary Show หรือรอบอุ่นเครื่อง เพื่อคัดเลือก 5 คนสุดท้ายของแต่ละภาค โดยในงานมีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2017 รับหน้าที่พิธีกร แนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้สนับสนุนหลัก รวมถึงผู้จัดการกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์,มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 และบิ๊กบอสของเวทีประธานกองประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์จากนั้นเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัด ในชุดราตรียาว เฉิดฉายสวยงาม ด้วยฝีมือดีไซเนอร์ไทยทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “ช้างเผือก” แห่งวงการแฟชั่น ที่เวทีมิสแกรนด์ต้องการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ที่สำคัญรางวัลหนึ่งเดียวจาก 77 ดีไซเนอร์ จะได้เป็นเจ้าของรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม และ best designer Awardเพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้กับเวที เมื่อ 77 สาวงาม ออกมาอวดโฉมในชุดว่ายน้ำวันพีช หลากสีสัน คอลเลคชั่นใหม่ของแบรนด์ MGI โดยคะแนนจากคณะกรรมการในคืนนี้รวมกับคะแนนที่ผู้ชมโหวตผ่าน Dot Aris ในรอบโชว์ชุดว่ายน้ำที่จังหวัดเชียงราย เพื่อค้นหา Top 5 Best in Swimsuit และประกาศผลทันทีในวันนี้ ซึ่งผู้ที่เข้ารอบ ตำแหน่ง Best in Swimsuit 5 คนสุดท้าย ได้แก่และทั้งนี้ หนึ่งใน 5 มิสแกรนด์ จะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่ง Best in Swimsuit ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โดยจะประกาศผลในรอบตัดสินวันเสาร์ที่ 19 กันยายน เวลา 21.15 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสด 100% ทางช่อง ONE 31