สวยสุดในจังหวัด! เปิดตัว 77 สาวงาม พร้อมชิงมงกุฎ “มิสแกรนด์ 2020”

สวยที่สุดในจังหวัดมารวมกันบนเวทีนี้ หลังสาวๆ ฝ่าด่านประกวดจนกลายเป็นนัมเบอร์วันเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งล่าสุด สาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 77 คน เดินทางเข้าสู่กองประกวดวันแรก เพื่อร่วมประชันความสวย อย่างมีสมอง และพร้อมใช้และต้องไวกว่า ตามคอนเซ็ปต์นางงามของประธานกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ทุกวินาทีนับจากนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่า มิสแกรนด์ จังหวัดใดจะได้ครอบครองมงกุฏเพชรมูลค่า 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) คอนโดหรู รถยนต์ เงินสด ทุนการศึกษา และโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิง เช่นเดียวกับ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ รุ่นพี่ งานนี้ณวัฒน์พร้อมพลักดันเต็มกำลัง เพื่อไม่ให้พวกเธอเป็นเพียง “ผู้หญิงสวยระดับประเทศ” แต่ความสามารถนั้นต้องมียิ่งกว่าความสวยโดยบรรยากาศเข้ากองประกวดวันแรก สาวงามทั้ง 77 คน ปรากฎตัวแบบสวยพร้อม จัดหนักในชุดราตรีสั้น ราตรียาว หน้าผมเป๊ะ บุคลิกภาพดี เข้ามารายงานตัวตั้งแต่เช้า ณ บริเวณล็อบบี้ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากและผู้จัดการกองประกวด หลังจากรายการงานตัวแล้วก็เข้ารับสายสะพายประจำจังหวัดจาก มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ รุ่นพี่ฯลฯด้านเผยว่าสำหรับผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 ทั้ง 77 คน เข้าพักที่ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอต เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆของกองประกวด เริ่มที่งานแถลงข่าวการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 ที่จะมีในขึ้น วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอต พบกับแฟชั่นโชว์อลังการภายใต้ธีม This is Me ,This is Thailand ฝีมือดีไซเนอร์ไทยจาก 77 จังหวัด เนรมิตเครื่องแต่งกายด้วยวัสดุจากถิ่นฐานบ้านเกิดให้กลายเป็นงานศิลป์ชิ้นเลิศ “ที่มีเพียงชุดดียวในโลก” สำหรับ มิสแกรนด์ ทั้ง 77 คนเท่านั้น ตามมาด้วยแฟชั่นโชว์ในชุดราตรี พร้อมมงกุฎประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ฝีมือนักออกแบบชาวไทย ที่ต้องบอกว่าไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก ก่อนจะเดินทางไปทำกิจกรรมเก็บตัว ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2563การประกวดปีนี้ยังคงแกร่งและมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับเวทีแกรนด์ด้วย แฮชแท็ค #นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ รักใครตามเชียร์ตามชมได้ทุกรอบ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดชุดว่ายน้ำรอบคัดเลือก, การประกวดขวัญใจเชียงราย, การประกวดรอบชุดประจำชาติ 77 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2563 สำหรับการประกวดรอบ Preliminary Show จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2563 ก่อนจะไปลุ้น มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 “คนที่ 8 ของประเทศ” ในค่ำคืนวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ Hall 100 Bitec บางนา ถ่ายทอดสด 100 เปอร์เซ็นต์ เวลา 21.10 น. ทางช่อง One 31 อย่าพลาดติดตามข่าวสารและจองบัตรก่อนเข้าชมได้ที่ www.missgrandthailand.com