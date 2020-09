มงฯ ลง “ระนอง” คว้ามิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 รับรางวัลรวม 6 ล้าน

ค่ำคืนที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว สำหรับรอบตัดสินเวทีประกวดนางงามโดยเจ้าของคนไทยซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 8 แล้ว เพื่อหาผู้หญิงที่มีคุณสมบัติ สวย มั่น มีสมอง พร้อมใช้ และ ไวที่สุด ตามคอนเซ็ปต์เวทีเวทีถูกเนรมิตรขึ้นอย่างอลังการงานสร้างเหมือนเช่นทุกปี สมราคา 35 ล้าน ตามที่ณวัฒน์ประกาศทุ่มทุนจัดงาน บรรยากาศภายใน ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา เต็มไปด้วยแฟนนางงามที่แห่ทะลักเข้ามาให้กำลังใจนางงามที่ตัวเองชื่นชอบ โดยปีนี้ “แมทธิว ดีน” และ “เจสสิก้า สมปอง” รับหน้าที่พิธีกร บนเวทีเปิดด้วยโอเพ่นนิ่งโชว์สุดพิเศษ จากทีม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2019 และรองทั้ง 4 พร้อมด้วยผู้เข้าประกวด 77 จังหวัด แบ่งออกเป็นภาค ปรากฎตัวและกล่าวแนะนำตัวในสไตล์ตัวเอง ท่ามกลางกองเชียร์เต็มฮอลล์เชียร์กันสนุกตั้งแต่เริ่มงาน เมื่อพิธีกรประกาศผลรางวัลแรก “ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม” หรือ Best National Costume รับรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ ราชบุรี ส่วนตำแหน่งรอง Best National Costume ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ อุดรธานี, มิสแกรนด์ ขอนแก่น, มิสแกรนด์ สงขลา และ มิสแกรนด์ มหาสารคามตามด้วยตำแหน่ง “มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงราย” ตกเป็นของ มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช “พัดชา พัดชาพลอย เรือนดาหลวง” รับเงินรางวัล 50,000 บาท ด้านรางวัล ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ ระนองแจกต่อกันรัวๆ กับรางวัล นางงามหน้าสวย ได้แก่ มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช รับเงินรางวัล 100,000 บาท กรี๊ดต่อให้กับ รางวัล นางงามผมสวย ได้แก่ มิสแกรนด์ เลย รับเงินรางวัล 50,000 บาท อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ขาดไม่ได้ก็คือ รางวัล แนะนำตัวยอดเยี่ยม (Best Introduction) รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ หนองคาย และ รางวัลนางงามรักแร้งาม ได้แก่ มิสแกรนด์ เชียงราย รับเงินรางวัล 50,000 บาท สนับสนุนเงินรางวัลโดย เซรั่มรักแร้นางงาม by Miss Grand Thailandเวทีกลับมาร้อนฉ่าอีกครั้ง เมื่อผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสแกรนด์ เชียงราย, น่าน, อุตรดิตถ์, เชียงใหม่, พิษณุโลก, กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, ชลบุรี, สุพรรณบุรี, ชัยนาท, อุบลราชธานี, อุดรธานี, นครพนม, ชัยภูมิ, มุกดาหาร ระนอง, สงขลา, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช และ ปัตตานี ออกมาอวดหุ่นเซี๊ยะในชุดว่ายน้ำหลากสีสัน แบรนด์ MGI เพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ โดยรางวัล Best in Swimsuit หรือ ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม ตกเป็นของ มิสแกรนด์ สุพรรณบุรี ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย คัดเลือกภาคละ 2 คน รวมเป็น 8 คน อีกหนึ่งสาวงามจะมาจาก People’ Choice Award หรือคะแนนนิยมจากผู้ชมที่ร่วมโหวต และ อีก 1 คนมาจาก Boss’ Choice ที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล และ ฝ้าย สุภาพร มะลิซ้อน ผู้จัดการกองประกวดเป็นผู้ร่วมกันเลือก โดย 8 คน ได้แก่ มิสแกรนด์ อุตรดิตถ์, เชียงราย, อุบลราชธานี, มุกดาหาร, ปทุมธานี, กรุงเทพมหานคร, นครศรีธรรมราช และ ระนอง สำหรับ People’s Choice Award ได้แก่ มิสแกรนด์ พระนครศรีอยุธยา ส่วนรางวัล Boss Choice ได้แก่ มิสแกรนด์ ปัตตานีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 พร้อมด้วยรองทั้ง 4 ตำแหน่ง พลอย พีรชาดา ขุนรักษ์, เจนนี่ นฤมล คำพันธ์, ตุ๊กตา มณีรัตน์ แดงประเสริฐ และ ส้มโอ ชมพูนุช พึ่งผล ขึ้นกล่าวอำลาตำแหน่งอันทรงเกียรติ10 สาวงามผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย อวดโฉมในชุดราตรียาว ท่ามกลางบรรยากาศสุดตื่นเต้น เมื่อพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย เข้าสู่ “ครอบครัวแกรนด์” ภาคใต้ ได้แก่ มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มิสแกรนด์ มุกดาหาร, ภาคกลาง ได้แก่ มิสแกรนด์ ปทุมธานี, ภาคเหนือ ได้แก่ มิสแกรนด์ เชียงราย และ Boss Choice ได้แก่ มิสแกรนด์ ระนองเข้าสู่รอบวัดกึ๋น ด้วยการให้สาวงามตอบคำถามจากคณะกรรมการ ในเวลา 30 วินาที ซึ่งใช้คำถามเดียวกัน เพื่อหาสาวงามที่สวย ฉลาด สมมงฯ ทั้งนี้ ระหว่างรอลุ้นระทึกว่าใครจะคว้าตำแหน่งสูงสุดของเวที พิธีกรประกาศตำแหน่ง Best Designer Award ได้แก่ ชุดของมิสแกรนด์ ชลบุรี รับเงินรางวัล 100,000 บาท จากนั้นเป็นรางวัล Miss Grand Rising Star 2020 ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท จากช่อง One 31 เซ็นต์สัญญาเป็นนักแสดงทันที ได้แก่ มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราชและในที่สุดก็ถึงวินาทีสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาล โดยสาวงามที่คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 ไปครอง ได้แก่เจ้าตัวจะได้ครอบครองมงกุฎเพชร มูลค่า 1,200,000 บาท เงินสด 1,000,000 บาท สายสะพายเกียรติยศ คอนโดมีเนียมสุดหรู รถยนต์ 1 คัน และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาทสำหรับรองอันดับ 1 ได้แก่และ