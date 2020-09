เรียนดี-กีฬาเด่น "แชดวิก โบสแมน" กับชีวิตแสนสั้น แต่มากด้วยคุณค่า

อย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปดูเรื่องราวในชีวิตของเขา นับว่ามีประวัติและเรื่องที่น่าสนใจและชวนเป็นที่จดจำอยู่ไม่น้อยทีเดียว...เกิดเมื่อวันที่29 พ.ย.1977 เสียชีวิตวันที่ 29 ส.ค.2020 ที่บ้านพักส่วนตัวในลอสแองเจลิสโดยในวันที่เขาเสียชีวิต เป็นวันเดียวกันกับที่ เมเจอร์ลีก เบสบอล เฉลิมฉลองวัน แจ็กกี้ โรบินสัน ซึ่งปกติจะรำลึกถึงนักเบสบอลชื่อดังในวันที่15 เม.ย. แต่เนื่องจากสถานการณ์Covid-19 จึงจำต้องเลื่อนกำหนดทั้งนี้แชดวิก เองก็เคยรับบทเป็น แจ็กกี้ โรบินสัน ในภาพยนตร์ “42” มาแล้ว ซึ่งวันที่ 15 เม.ย. แชดวิก เองก็เคยโพสต์รูปลงอินสตาแกรม เพื่อรำลึกถึง แจ็กกี้ โรบินสัน และเขายังได้บริจาคเงิน 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในชุมชนของชาว แอฟริกัน-อเมริกันซึ่งเวลานั้นแฟนๆ ที่เห็นคลิปของเขาเริ่มเป็นห่วง เพราะเขามีร่างกายที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยแชดวิก เกิดที่เซาท์แคโรไลนา ในครอบครัวที่มี แม่ แครอลีน เป็นพยาบาล และพ่อ เลอรอย แชดวิก เป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นครอบครัวชาว แอฟริกัน-อเมริกัน ที่ได้สัญชาติอเมริกันแชดวิก อยากรู้ว่าบรรพบุรุษของตนมาจากไหน จึงตัดสินใจตรวจ DNA จึงพบว่าเขามีบรรพบุรุษเป็นชาวลิมบา แห่งเซียร์ราลีโอน ในแอฟริกาใต้, ชาวโยรูบา ในไนจีเรีย และชาวกินี-บิเซาเขาเป็นคนรักครอบครัวเพราะมีครอบครัวใหญ โดยรุ่นปู่ย่าของเขามีลูกพี่ลูกน้องมากถึง42 คน ส่งให้ปัจจุบันเขามีเครือญาติสนิทถึง 115 คนเลยทีเดียวนอกจากนั้น แชดวิก มีพ่อเป็นไอดอลด้านการทำงาน เขาเคยให้สัมภาษณ์ถึงพ่อว่า เขาเห็นพ่อของเขาทำงานอย่างหนักแบบหามรุ่งหามค่ำมาตลอด เมื่อไหร่ที่เขาต้องทำงานหนัก และโหมงานหนักทั้งสัปดาห์ เขาจะคิดถึงพ่อเสมอโดยนอกจากพ่อที่เป็นไอดอลแล้ว แชดวิก ยังมีพี่น้องอีก 2 คนที่เป็นไอดอลของเขาเช่นกัน คือ เดอริก โบสแมน ที่เคยเป็นนักแสดงธรรม ในเทนเนสซี และ เควิน โบสแมน ที่เป็นนักเต้นมากความสามารถแชดวิก เป็นคนที่มีความสามารถมาตั้งแต่เด็ก เขามีทักษะการเล่นบาสเก็ตบอลดีเยี่ยม เคยร่วมทีมเยาวชนU-16 AAU จึงไม่แปลกใจที่เห็นเขาปรากฏตัวในงานแข่งขันบาสเก็ตบอลลีกต่างๆอยู่บ่อยๆซึ่งเขาเองก็เป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักกีฬาผิวสี จากบท แจ็กกี้ โรบินสัน นักเบสบอลระดับตำนาน และ เจมส์ บราวน์ ศิลปินผิวสีชื่อดัง รวมถึงการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีคนแรกในบทกษัตริย์ ที’ชาล์ลา จากBlack Pantherด้าน วิคเตอร์ โอลาดิโป นักบาสฯชื่อดังก็เคยทำท่าทำความเคารพแบบชาวBlack Panther ให้กับเขาในงานแข่งขัง 2018 NBA Dunk Contest ด้วยการจากไปของเขาจึงทำให้นักกีฬาบาสเก็ตบอลและเบสบอลต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเขาเป็นจำนวนมากนอกจากทักษะด้านกีฬา แชดวิก โบสแมน ยังเรียนหนังสือเก่งจบการศึกษาศิลปะบัณฑิต สาขากำกับการแสดง จากHoward University ในปี2000หนึ่งในอาจารย์ของเขาคือ ฟิลิเชีย ราชาด นักแสดงที่เขาโปรดปราน ซึ่งเขาเคยออกอาการตื่นเต้นและมีความสุขมากเมื่อได้เข้าเรียนในคลาสทีฟิลิเชีย มาเป็นแขกรับเชิญบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโดย ฟิลิเชีย ราชาด ยังกลายมาเป็นเมนเทอร์ให้กับเขา และยังช่วยระดมทุนจากเพื่อนๆของเธอรวมถึงนักแสดงที่รู้จักกันดีอย่าง เดนเซล วอชิงตัน เพื่อส่งให้ แชดวิก โบสแมน และเพื่อนร่วมชั้นของเขาสามารถเข้าศึกษาต่อในOxford Mid-Summer Program ของ British American Drama Academy ได้ด้วย ซึ่งเดนเซล วอชิงตัน เองก็เคยพูดเล่นๆว่า แชดวิก ติดเงินเขาอยู่จากความฝันที่อยากเป็นผู้กำกับ แต่ชีวิตก็ผกผันให้มาเป็นนักแสดงเสียเองเขาเริ่มงานในวงการเมื่อปี2002 – 2007 จากการเป็น ครูสอนการแสดงที่ Schomburg Junior Scholars Program ในนิวยอร์ก และมาเป็นนักแสดงละครเวทีรวมถึงเป็นคนเขียนบทที่Congo Square Theatre Company ในชิคาโกจนมีชื่อเข้าชิงรางวัลJoseph Jefferson Award for New Work เมื่อปี 2006ก่อนที่ปี2008 เขาจะย้ายมาอยู่ลอสแองเจลิส เพื่อเดินหน้าบนเส้นทางการเป็นนักแสดงเต็มตัวบทบาทที่ทำให้ แชดวิก เริ่มเป็นที่รู้จักคือบท แจ็กกี้ โรบินสัน นักเบสบอลระดับตำนาน ซึ่งเป็นนักเบสบอลชาวแอฟริกัน– อเมริกัน คนแรกที่เข้าไปเล่นใน Major League Baseball (MLB) ในภาพยนตร์เรื่อง42 เมื่อปี2013 จากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เขาได้แฟนคลับที่เป็นนักกีฬาเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังรับบทเป็น เจมส์ บราวน์ ศิลปินผิวสีชื่อดังในภาพยนตร์เรื่องGet On Up ซึ่งเขาต้องใช้เวลานาน 5 – 8 ชั่วโมง ในการฝึกซ้อมเต้นเพื่อให้สมบทบาทของการเป็น เจมส์ บราวน์ก่อนจะมาโด่งดังเป็นพลุแตกกับบท กษัตริย์ ที’ชาล์ลา ในBlack Panther บทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะนักแสดงของเขา ทำให้เขาต้องเทรนรูปร่างให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม และฝึกฝนอย่างหนักเรื่องการต่อสู้แขนงต่างๆทั้ง คาโปเอร่า อังกอล่า, มวยโบราณแบบไนจีเรียน, การต่อสู้ด้วยไม้แบบซูลู, คาราเต้, กังฟู และ จิว-จิตสึ เพื่อให้สมบทบาทขณะเข้าฉากต่อสู้ในภาพยนตร์และเขาเคยเข้าฉากต่อสู้ที่ ปูซาน เกาหลีใต้ ไปกว่า 30 เทค ด้วยการบู๊สุดระห่ำ จนเพื่อนนักแสดงยืนยันว่าเขาแสดงเต็มที่และใส่ไม่ยั้งจนกระดูกแทบหัก แม้ว่าตอนนั้นเขาจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมให้อาการป่วยเป็นอุปสรรคต่ออาชีพนักแสดง และยังคงเดินหน้ารับบท ที’ชาล์ลาในศึกAvengers อีกหลายต่อหลายเรื่อง ซึ่งแม้การถ่ายทำจะยาวนานและหนักหนาสาหัส แต่เจ้าตัวก็ไม่เคยแสดงอาการใดๆจนทำให้เพื่อนนักแสดงหลายคนที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของเขา ต่างยกย่องให้เขาเป็น ฮีโร่ ยอดนักสู้ในชีวิตจริงด้วยจากความทุ่มเทด้านการแสดงอย่างหนัก ส่งให้เขาไม่ได้เป็นที่นิยมแค่เฉพาะกับชาวผิวสี เพราะแม้แต่ในเอเชียอย่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน เขาก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนเจ้าตัวได้รับรางวัล “นักแสดงอเมริกันยอดนิยมในจีน” ที่งาน 13th Annual Chinese American Film Festival (CAFF) เมื่อปี2017 ด้วย