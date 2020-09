“มิว-กลัฟ” นำทีมนักแสดงเผยไฮไลท์เด็ด Tharn Type the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักซะดีๆ Season 2 : 7 years of love ฟินจิ้นจิกหมอนขาดแน่!

สาวกสายวายเตรียมใจเต้นแรง ฟินกว่าเดิม จิ้นมากกว่าเดิม เพราะล่าสุด ในกองถ่ายซีรีส์ Tharn Type the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักซะดีๆ Season 2 : 7 years of love อำนวยการสร้างโดย กอล์ฟ อัครนันท์ และ เมย์ อรวรรณ โดยล่าสุดทางทีมงานกองถ่ายได้เผยภาพเบื้องหลัง ไฮไลท์เด็ด ระหว่างสองหนุ่ม มิว-ศุภศิษฏ์ และ กลัฟ-คณาวุฒิ มาให้แฟน ๆ ได้เห็นฉาก มิว (ธาร) กำลังปลงผม กลัฟ (ไทป์) แต่ทำไมดูมีความหวานซ่อนอยู่เต็มไปหมด เรียกได้ว่าแค่ภาพเดียวก็ทำเอาสาวกสายวาย ถึงกับใจเต้นแรง พร้อมใจรีทวิตเตอร์ติดอันดับเทรนด์ฮิตอย่างรวดเร็ว งานนี้ทาง เมย์ อรวรรณ รับหน้าที่เป็นคนเขียนบท และ ผู้กำกับ ปิเก้-ภาสวุฒิ การันตีดึงเคมีความฟินออกมาได้ถูกใจแฟนๆซีรีส์แน่นอนนอกจากนี้แล้วยังได้ออกมาแย้มว่า ยังมีคู่รุ่นน้องที่อนาคตฮอตแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น จา-พชร /เฟริสท์-ฉลองรัฐ / ไฮด์-ศรุญสธร / ไตเติ้ล-ธนธร / เจมส์-พัฒน์ / โบ้ท-ณภัทร / มายด์-สุทธิณัฐ มาสร้างสีสันขยี้ความฟินเอาใจแฟนๆ ให้อินจัดจนกัดหมอนกรี๊ดได้เหมือนกันส่วนเลิฟซีนต้องร้องว้าวเพราะหน้างานมีถ่ายเพิ่มตลอดเพื่อความอินแฟนๆ Tharn Type the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักซะดีๆ Season 2 : 7 years of love รอติดตามฟินกันถ้วนหน้าปลายปีนี้ทางช่อง ONE31 และ ทาง LINE TVมิว-กลัฟ กล่าวว่า “ดีใจได้คู่รุ่นน้องมามีส่วนร่วมทำให้ซีรีส์ครบรสมากขึ้น เข้าใจเตรียมรับมือกระแสเปรียบเทียบซีซั่นแรก พวกเรานักแสดงทุกคนทุ่มสุดตัว เพราะบทมีความท้าทายมากกว่าเดิม อาถรรพ์รัก7ปีจะมีหรือเปล่าต้องรอดู และฝากติดตาม Tharn Type the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักซะดีๆ Season 2 : 7 years of love ปลายปีนี้ฟินแน่นอนครับ