แจ็กพอตมาก “พอร์ช” สารภาพนานๆ จะรับรีวิวสินค้า ดันเจอของปลอม! ขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ตรวจสอบ

โพสต์ข้อความในอินสาตาแกรม เป็นภาพยกมือขอโทษทุกคน เหตุรับรีวิวสินค้าในเครือสำหรับล่าสุดเจ้าตัวก็เผยในงาน “น้ำใจ สร้างกุศล” Everyone can be a HERO ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณ เปิดตัวเข็มอานันทมหิดล ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยันแคร์ทุกคน ไม่อยากให้ใครรู้สึกเหมือนถูกหลอก รับผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบ“ต้องบอกว่าขอโทษจริงๆ ปกติที่ผมรับงานรีวิวเนี่ย ผมได้ลองใช้ด้วย แต่บางที่ผมไม่ได้เช็กก่อนก็ต้องขอโทษด้วย ขอโทษแฟนๆ(อุษามณี ไวทยานนท์) เอามาให้ดู เราก็อ้าวแล้วอย่างไรล่ะ ถือว่าเป็นบทเรียนของตัวผมเองที่ไม่ว่าจะรับงานอะไรก็ต้องไตร่ตรองให้ดีก่อน”“จริงๆ แล้วผู้จัดการตรวจสอบมาก่อนแต่ก็ออกมาแบบนี้มันผิดที่เราด้วย ที่เราไม่ได้ตรวจสอบ”“หลังจากนี้ก็น่าจะต้องระวังมากขึ้นเลย ตกใจเพราะว่าไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น เพิ่งเคยเจอ ถามว่ายังรับรีวิวเหมือนเดิมไหม ก็ไม่ค่อยได้รับสักเท่าไหร่เพราะว่าเราได้รีวิวออกไป และทำให้หลายๆ คนรู้สึกไม่ดีแล้วเราเองเป็นคนของประชาชน ผมแคร์มากนะพอมีเรื่องแบบนี้เหมือนเราไปหลอกลวงขอโทษทุกคน”อีเวนต์น้อยลง รายได้หด เพราะซุ่มถ่ายละคร 3 เรื่อง ฝากบอกพอร์ชยังอยู่“ช่วงนี้ผมทำงาน มีละคร 3 เรื่องเคยถ่ายตั้งแต่ตอนเด็กๆ ตอนนี้ถ่ายเรื่องสายโลหิต สวยซ่อนคม แม่สื่อปากร้ายผู้ชายรสจัด แล้วสวยซ่อนคมเล่นเป็นแฝดผมจะได้มีเวลาว่างไปรับงานอื่น เพราะตอนนี้ถ่ายละคร 7 วันคิวชนกันเละเทะไปหมด แต่ยังดีสวยซ่อนคมและสายโลหิตเป็นของผู้จัดเดียวกัน เขาไปคุยกันเองแชร์คิวกันเอง”แต่สายโลหิตปลายปี ก็อยากจะฝากบอกว่าพอร์ชยังอยู่ครับผม”