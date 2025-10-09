เมื่อผู้นำยุโรป“ใกล้บ้า”ยิ่งเข้าไปทุกที!!!

เจ๊งง์ง์ง์...ไปแล้วอีกราย!!! สำหรับรัฐบาล “เสรีนิยมใหม่”ประเภทโปรอียู โปรยูเครน ทั้งหลาย นั่นคือรัฐบาลของประธานาธิบดี “Petr Pavel”และนายกรัฐมนตรี “Petr Fiala”แห่งสาธารณรัฐเช็ก ด้วยเหตุเพราะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 ต.ค.) บรรดาชาวเช็กๆๆ ต่างหันไปเทคะแนนให้พวกฝ่ายขวา พวกชาตินิยม อย่าง “นายAndrej Babis”แห่งพรรค “ANO” ผู้ได้ชื่อ ฉายาว่า “ทรัมป์แห่งสาธารณรัฐเช็ก”หรือผู้ยึดหลักว่า “เช็กต้องมาก่อน”หรือ “Czech First”อะไรประมาณนั้น ถึงขั้นเคยประกาศว่าถ้าขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเมื่อไหร่ จะเลิกส่งเงินส่งอาวุธ ไปให้กับประเทศยูเครน โดยไม่สนใจต่อแรงกดดันใดๆ ของประเทศอียู หรือ “NATO”เอาเลยแม้แต่น้อย...
ด้วยความเป็น “ชาตินิยม” แบบ “เช็กต้องมาก่อน” หรือแบบที่พยายามจะเป็น “ตัวของตัวเอง”ไม่ต่างไปจากบรรดาประเทศที่มี “อธิปไตย” ทั้งหลาย เลยส่งผลให้ชาวเช็กๆๆ ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ หันไปเทคะแนนให้กลายเป็นพรรคอันดับหนึ่ง เอาชนะพรรครัฐบาลที่ถูกชาวเช็ก “ถีบทิ้ง”เอาดื้อๆ!!! ส่งผลให้ชาติยุโรปหรือพวกอียู อีย้วย น่าจะลำบากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะแค่เจอกับผู้นำฮังการี อย่าง “นายViktor Orban” หรือผู้นำประเทศสโลวาเกีย อย่าง “นายRobert Fico” ที่พร้อมจะยึดถือ “ผลประโยชน์ปวงชน” ภายในประเทศตัวเองเป็นที่ตั้ง พร้อมยืนหยัด คัดค้าน ความกระหายสงคราม ความพยายามที่จะเล่นงานรัสเซีย จนทำให้อียูทั้งอียูกลายเป็น “คนป่วยแห่งยุโรป”เจ๊งระเนนระนาดกันไปเป็นประเทศๆ ดังนั้น...เมื่อต้องเจอกับพลังชาตินิยมของชาวเช็ก หรือเจอกับ “ทรัมป์แห่งสาธารณรัฐเช็ก”อย่าง “นายAndrej Babis” เข้าไปอีกดอก โอกาสที่อียูทั้งอียู...อาจต้อง “แตกดังโพละ” ขึ้นมาวันใด-วันหนึ่ง ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลย!!!
แต่ก็นั่นแหละ...กระแส “ชาตินิยม” ที่มาแรงแซงโค้ง จนทำให้พวก “เสรีนิยมใหม่” ทั้งหลาย มีอันต้อง “เจ๊ง” กันไปเป็นแถบๆ แต่คงไม่ได้ทำให้บรรดาพวกกระหายสงครามในกลุ่มประเทศอียู หรือองค์กร “NATO” เกิดการลดราวาศอกเกิดความตระหนักรู้ รับรู้ แต่อย่างใด หรืออย่างที่ผู้นำฮังการี “นายViktor Orban” ซึ่งเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศอียู ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา (1 ต.ค.)ถึงกับต้องสรุปด้วยคำว่า “น่าสยดสยอง” เอามากๆ ต่อสีสันบรรยากาศ ความกระเหี้ยนกระหือรือของบรรดาผู้นำประเทศอียูทั้งหลาย เพราะไม่เพียงแต่จะหยิบเอาเรื่องร้ายๆ มาปรึกษาหารือกันในหมู่ชาติสมาชิก ไม่ว่าเรื่องการซื้ออาวุธ ส่งอาวุธ ให้ยูเครนไว้สู้กับรัสเซีย เรื่องการคิดจะติดตั้ง “กำแพงโดรน-โล่โดรน” เอาไว้ปกป้องยุโรปจากข่าวลือ ข่าวลวง เรื่อง “โดรนรัสเซีย” ยังแถมคิดจะยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านยูโรของรัสเซีย มาใช้เล่นงานรัสเซียกันไปแทนที่ หรือ...“พวกเขาต้องการที่จะทำสงครามกับรัสเซีย และพร้อมที่จะใช้กลอุบายต่างๆ ในการร่นระยะเวลาเพื่อรับเอายูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอียู...แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังคงยืนหยัดอยู่กับจุดยืนของประเทศฮังการี” นั่นคือข้อความที่ผู้นำรายนี้ท่านได้โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ “X” ในระหว่างการประชุมวันที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว...
คือโดยลักษณะอาการของบรรดาผู้นำชาติยุโรปช่วงนี้ โดยเฉพาะประเทศ “เสาหลัก” อย่างฝรั่งเศส เยอรมนี ไปจนถึงผู้ดีอังกฤษ น่าจะออกไปในแนวอย่างที่ผู้นำพรรค “Bosnian Serb”แห่งเขตปกครองตนเองบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินาอย่าง“นายMilorad Dodik” เขาได้ให้ความคิด ความเห็น ไว้กับสำนักข่าว “TASS” ของรัสเซีย เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 ต.ค.) นั่นแหละว่า ออกไปทาง “ใกล้บ้า!!!” (close to madness)ยิ่งเข้าไปทุกที ส่วนอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอาการทำนองนี้ นักการเมืองชาวเซอร์เบียรายนี้เขาได้ตั้งข้อสมมติฐาน สันนิษฐาน เอาไว้น่าสนใจ น่าคิดสะกิดใจ มิใช่น้อย นั่นก็คือ...เพราะบรรดาผู้นำประเทศเหล่านี้ “ไม่มีขีดความสามารถ”พอที่จะหาทางแก้ไขปัญหาภายในของประเทศตัวเองได้อย่างจริงๆ จังๆ เลยต้อง “เบี่ยงประเด็น” ด้วยการลากรัสเซียมาเป็นศัตรูตัวร้ายของประเทศ หรือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนภายในประเทศไปจากปัญหาที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้...นั่นแล!!!
แม้ว่าข้อสมมติฐานที่ว่านี้...อาจจะดู “สุดโต่ง” ไปบ้าง แต่ถ้ามองจาก “ข้อเท็จจริง” หรือความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในประเทศ “เสาหลัก” แต่ละประเทศ มันก็ออกจะมี “น้ำหนัก” ชวนให้คิด สะกิดใจ อยู่พอสมควรเหมือนกัน ไม่ว่าไล่มาตั้งแต่ประเทศเศษฝรั่ง ฝรั่งเศส ของ “มาครง คนหนุ่ม” หรือประธานาธิบดี “Emmanuel Macron” ที่น่าจะเละเป็นขี้ เละเป็นโจ๊ก หรือเป็นเต้าหู้ที่ตกจากหอไอเฟล เอาเลยก็ว่าได้ เพราะขนาดนายกรัฐมนตรีคนล่าสุด นับเป็นคนที่ 3 เข้าไปแล้วนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ที่ตัวเองแต่งตั้งมากับมือ อย่าง“นายSebastien Lecornu” ก็ดัน “ถอดใจ” ลาออกเอาดื้อๆ ทั้งที่เพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วันเท่านั้นเอง จนทำให้ภาวะการเมืองในประเทศฝรั่งเศส ปั่นป่วนวุ่นวาย ชนิดหาทางออก-ทางไป แทบไม่เจอ...
หรือเหลือ “ทางรอด” อยู่เพียงแค่ประมาณ 3 ทางเท่านั้น...คือ 1. ประธานาธิบดีต้องตัดสินใจ “ยุบสภา” ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสตัดสินใจกันใหม่ แต่ภายใต้สภาพที่ “ผลโพล” แทบจะทุกสำนัก ต่างยืนยันไปแนวเดียวกัน ว่าบรรดาชาวปารีเซียงที่ออกมาประท้วงแล้ว ประท้วงเล่ากันเป็นปีๆ เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ไม่คิดจะเอา “มาครง” โดยเด็ดขาด การตัดสินใจเลือกหนทางเช่นนี้ ก็เท่ากับเจ๊ง-กับ-เจ๊ง หรือแพ้-กับ-แพ้ เหมือนอย่างที่แล้วมาเท่านั้นเอง ส่วนทางเลือกที่ 2. ก็คือตัดสินใจ “ลาออก” แต่สิ่งที่ว่านี้น่าจะไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของประธานาธิบดีรายนี้เอาเลยแม้แต่น้อย เพราะก่อนหน้านี้ท่านได้ยืนยัน นั่งยัน เอาไว้เป็นมั่น-เป็นเหมาะ ว่าหัวเด็ดตีนขาด...ยังไงๆ จะไม่คิดลาออกก่อนปี ค.ศ. 2027 หรือก่อนวาระโดยเด็ดขาด ก็เลยเหลือแค่ทางเลือกที่ 3. นั่นก็คือต้อง “ทู่ซี้” ตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ที่ 5 หรือที่ 6 ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดวาระในอีก 2 ปีข้างหน้า ไปตามมี-ตามเกิด ตามแต่ “พระเจ้า”จะดลบันดาลให้ชาวฝรั่งเศสหรือประธานาธิบดีหมดแรงไปก่อนกัน...
ไม่ต่างไปจากผู้ดีอังกฤษที่เพิ่งถูกพวกชาตินิยม หรือมวลชนฝ่ายขวา ดาหน้าออกมาลงถนนกันเป็นแสนๆ ส่งผลให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี “Keir Starmer” ชักจะไปแหล่-มิไปแหล่ จนถึงขั้นเกิดข่าวคราวที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติของรัสเซีย (Russia’s Foreign Intelligence Service) หรือ “SVA” เขาต้องรีบออกแถลงการณ์โดยด่วนว่าหน่วยข่าวกรองอังกฤษกำลังฝึกซ้อมกลุ่ม “ก่อการร้าย” กลุ่มหนึ่ง เพื่อมอบหมายให้โจมตีเมืองท่าเรือของประเทศในยุโรป แล้วป้ายสีให้เป็นการกระทำของรัสเซีย แบบเดียวกับการสร้างฉากสถานการณ์ในเรื่องการละเมิดน่านฟ้าของประเทศต่างๆ โดย “เครื่องบินโดรนรัสเซีย”นั่นเอง!!!
นี่...จริง-ไม่จริง ก็คงต้องคอยจับตาอย่างมิอาจกะพริบตาได้โดยเด็ดขาด ส่วนไส้กรอกเยอรมันที่เหี่ยวแล้ว-เหี่ยวอีกระบบอุตสาหกรรมทั่วทั้งประเทศพังพินาศ ถึงขั้นอาจต้องเลิกความเป็นรัฐสวัสดิการเอาเลยถึงขั้นนั้น แต่ถึงกระนั้นผู้นำประเทศอย่าง “นายFriedrich Merz” ที่เคยรับใช้พวก “อีลีทโลก”อย่างประเภทบรรษัทข้ามชาติ “BlackRock” มาโดยตลอด ก็กลับมิวายดิ้นรนที่จะหาเงิน-หาทองมาช่วยซื้ออาวุธให้ “ตัวตลก-ตัวแทน” อย่างประเทศยูเครนรบกับรัสเซียจนกว่าจะไม่เหลือชาวยูเครนคนสุดท้าย เรียกว่า...ถึงขั้นลงทุนบินไปเกลี้ยกล่อม โน้มน้าว ไปบรรยายสรุปให้กับผู้นำอเมริกา อย่าง “ทรัมป์บ้า” ให้เห็นดี-เห็นงาม เห็นควรด้วย กับการนำเอาเงินประมาณ 140,000 ล้านยูโรที่ได้มาจากการยึดทรัพย์สินมูลค่า 300,000 ล้านยูโรของรัสเซีย มาใช้ซื้ออาวุธอเมริกาโดยเฉพาะอาวุธร้ายๆ ประเภทจรวด “Tomahawk” เป็นต้น โดยที่นักธุรกิจ หรือนักสันติภาพ(รางวัล)อย่าง “ทรัมป์บ้า” จะยอมด้วนด้วย-ไม่ด้วนด้วย ก็คงน่าจะรู้กันอีกไม่ช้า-ไม่นานนับจากนี้ หรืออย่างที่ประธานาธิบดีผู้นี้ได้บอกว่าได้ “ตัดสินใจกลายๆ” ไปบ้างแล้ว...
แต่โดยสรุปรวมความแล้ว...คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้นั่นแหละว่าข้อสมมติฐานของนักการเมืองเซอร์เบียอย่าง“นายMilorad Dodik” ในเรื่องนี้ ออกจะมี “น้ำหนัก” มิใช่น้อย จะด้วยเหตุเพราะ “ไร้ขีดความสามารถ” ในการแก้ปัญหาภายใน หรือเพราะอะไรก็ตามที แต่จาก “เหตุผล-ข้ออ้าง” ที่ผู้นำเยอรมนี อย่าง “นายFriedrich Merz” ได้ป่าวประกาศไว้ในระหว่างงานครบรอบ 35 ปีของการรวมเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกให้กลายเป็นหนึ่งเดียว ก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง “จุดยืน-ทัศนะ-และวิธีคิด” ของผู้นำรายนี้ได้อย่างดี นั่นก็คือการระบุถึงการรวมตัวของพวก “อำนาจนิยม” ที่ประกอบไปด้วยบรรดาพันธมิตรอย่างจีน-รัสเซีย-อิหร่าน-เกาหลีเหนือ ที่มุ่งหวังจะรื้อถอนทำลายระบบ-ระเบียบ-กติกาที่บรรดาพวก“ประชาธิปไตยเสรีนิยม” ได้สรรสร้างเอาไว้หรือสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ในแบบมิอาจอยู่ร่วมโลกเดียวกันได้เลย ระหว่างพวก “โลกขั้วอำนาจเดียว” กับพวก “โลกหลายขั้วอำนาจ” ทั้งหลาย...