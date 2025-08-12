เวียดนาม ‘ฟรีวีซ่า’ ให้พลเมือง 12 ประเทศ หวังกระตุ้นท่องเที่ยว

ซินหัว - รัฐบาลเวียดนามจะอนุญาตพลเมือง 12 ประเทศ เดินทางเข้าเวียดนามแบบฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมความพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 2568 ถึง วันที่ 14 ส.ค. 2571
รายงานระบุว่าการยกเว้นวีซ่านี้จะครอบคลุมพลเมืองผู้ถือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตทุกประเภทของเบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์
สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคมของปี 2568 รวมอยู่ที่ 12.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบปีต่อปี.