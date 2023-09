พระบรมราชโองการต้องมีหรือไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ?

มีการถกเถียงกันในประเด็นว่าพระบรมราชโองการไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการได้หรือไม่ และเมื่อใดพระบรมราชโองการจึงต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการและเมื่อใดพระบรมราชโองการจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามหลักการปกครองแผ่นดินและการบริหารราชการแผ่นดินนั้น องค์พระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ซึ่งแปลกันอย่างไม่ตรงตัวแต่แพร่หลายโดยคณะราษฎร 2475 ว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น องค์พระมหากษัตริย์มิได้ทรงบริหารราชการแผ่นดิน (Government affairs) โดยตรง แต่ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางสามอำนาจหลักของชาติคืออำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ดังบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2560 มาตรา 3 ว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ”ทั้งนี้องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์รัฎฐาธิปัตย์ (Sovereignty) แต่ไม่ได้ทรงบริหารราชการแผ่นดินหรือทรงปกครองประเทศเองอันเป็นไปตามหลัก The king can do no wrong. ซึ่งได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2560 มาตรา 6 เอาไว้ว่า “องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้” อันแสดงให้เห็นว่าทรงใช้อำนาจอธิปไตยอันเป็นของปวงชนชาวไทย แต่มิได้ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เอง จึงต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2560 มาตรา 182 เอาไว้ว่า “บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ”เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการ The king can do no wrong. ดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตามมักมีผู้ที่บิดเบือนเช่น ปิยบุตร แสงกนกกุล กล่าวว่า The king can do no wrong, because the king can do nothing. หรือพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงทำผิดเพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่สามารถทำอะไรได้เลย อันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของพระเจ้าแผ่นดินไปจนเสียหายหมดสิ้น และลิดรอนสิทธิให้พระเจ้าแผ่นดินทรงมีสิทธิน้อยกว่าบุคคลธรรมดาเสียด้วยซ้ำอันเป็นสิ่งที่ผิดหลักราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแม้ในเหตุการณ์ที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติหนักหนา เช่น กรณี 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งขณะนั้นไม่มีนายกรัฐมนตรี ไม่มีคณะรัฐมนตรี (เพราะจอมพลถนอม กิตติขจรกราบถวายบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง) ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศภูมิพลอดุลยเดชมหาราชก็ยังทรงพระมหากรุณาแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติบ้านเมืองโดยทรงแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อนำบ้านเมืองกลับสู่ความสุขสงบเรียบร้อยด้วยพระราชบารมีอันเปี่ยมล้น หลายคนในสังคมไทยเข้าใจผิดว่าอาจารย์สัญญา เป็นนายกรัฐมนตรีพระราชทาน ซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มิได้ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เอง หากแต่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการอยู่คือศาสตราจารย์ทวี แรงขำ รองประธานวุฒิสภาในเวลานั้นดังนั้นการใดที่เป็นราชการแผ่นดิน (Government affairs) จึงมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อันเป็นไปตามบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามหลัก The king can do no wrong. อันเป็นหลักการสำคัญในระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ราชการแผ่นดินได้หมายรวมไปถึงการพระราชทานอภัยโทษด้วย ดังกรณีการอภัยโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตรในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ (โปรดอ่านได้จากบทความ ใครชง และ ใครรับสนอง พระบรมราชโองการในการอภัยโทษให้ “นักโทษชายทักษิณ ชินวัตร” ? https://mgronline.com/daily/detail/9660000079763 ขอยกตัวอย่างพระบรมราชโองการหรือประกาศต่างๆ ที่เป็นราชการแผ่นดินที่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการให้เข้าใจได้แก่1) ประกาศสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ2) ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ3) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ4) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ5) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและ 6) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการอย่างไรก็ตามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้มีการกำหนดให้มีราชการในพระองค์ (Royal affairs) ตามมาตรา 15 ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่า “การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา”ทั้งนี้ราชการในพระองค์ไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่อย่างใด ขอยกตัวอย่างประกาศราชการในพระองค์ที่ไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการได้แก่1) ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 25622) ประกาศเรื่อง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 25623) ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 25624) ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 25645) ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษในวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 25646) ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง และสำนักงานองคมนตรีในวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 25647) ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลในวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 25648) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงในวันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560และ 9) ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2564เราจะพึงสังเกตได้ว่า (1) และ (2) ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นราชการในพระองค์เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนรายการที่ (3) และ (4) เป็นการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า อันเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยและเป็นราชการในพระองค์อีกเช่นกันในขณะที่รายการที่ (5) และ (6) เป็นการพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ช้างเผือกและมงกุฎไทยตลอดจนเหรียญจักรพรรดิมาลา อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ข้าราชการที่ทำงานราชการแผ่นดินทั้งปวงได้รับพระราชทานเช่นกัน แต่กรณีนี้ไม่เป็นราชการแผ่นดินเพราะเป็นข้าราชการในพระองค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 15ส่วนรายการที่ (7) (8) และ (9) เป็นราชการในพระองค์อีกเช่นกัน จึงไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สำหรับรายการที่ (9) มีผู้พยายามบิดเบือนว่าเป็นราชการแผ่นดิน ทั้ง ๆ ที่เป็นราชการในพระองค์ (โปรดอ่านได้จากบทความ “ราชทัณฑ์ปันสุข” เป็นราชการแผ่นดิน หรือ ราชการในพระองค์ สิ่งที่ปิยบุตรจงใจไม่เข้าใจ? https://mgronline.com/daily/detail/9650000057752 ดังนั้นขอให้ประชาชนชาวไทยแยกแยะให้ถูกต้องว่าราชการแผ่นดินนั้นต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการอันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและหลักการ The king can do no wrong. ส่วนราชการในพระองค์ไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่อย่างใด เมื่อมีความรู้ที่ถูกต้องเช่นนี้แล้วจะได้ไม่เป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่หวังดีที่จ้องปลุกปั่นให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไป