โลกเสมือนจริงแตกโพละ!

ฉากสุดสวยในโลกเสมือนจริงถูกปิดฉับพลันสำหรับพรรคคนรุ่นใหม่ แม้ได้เตรียมใจไว้แล้ว ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงเจ็บปวดเกินคาด และจะเจ็บอีกนาน อาจถึง 4 ปีสภาวะของ “ว่าที่นายกฯ” ก็จบสิ้นไปด้วย พร้อมกับความหวังของแกนนำที่จะเป็นรัฐมนตรี หมายมั่นปั้นมือว่าจะรื้อโครงสร้างองค์กรสำคัญ รวมสถาบันความมั่นคงคณะเปลี่ยนผ่านตั้งมาอย่างคึกคักเพื่อรับงานต่อจากรัฐบาลรักษาการของท่านห้าวเป้งก็ต้องพัก รอวันย่อยสลายถ้าถูกให้เป็นพรรคฝ่ายค้าน และไม่โดนยุบเสียก่อนวันตัดสินชะตากรรมนัดแรกวันที่ 13 ที่ผ่านมาได้กระชาก ส.ส.พรรคคนรุ่นใหม่และชาวด้อมผสมด้อยให้ตื่นจากความฝันบรรเจิดในโลกเสมือนจริง สู่ความจริงแต่วาทกรรมว่าเป็นพรรคอันดับ 1 คนอื่นต้องยอมรับ ยังดัง แม้จะแผ่วลง เมื่อมีคนกระตุกขาให้ยอมรับว่าเพียง 151 ใน 500 เสียง ส.ว.นั้น ไม่ได้มีความหมายอะไรหรือ 14 ล้านคนที่โหวตให้ ก็เป็นเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนไทยแผลสดจากการโดนเชือดในการประชุมรัฐสภายังไม่ทันแห้ง หัวหน้าพรรคคนรุ่นใหม่ยังดิ้นรนหารอบ 2 ในการชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี แม้ความเป็นว่าที่ก็ไม่เหลือจากความเพ้อเจ้อ โดนหลอกให้เชื่อว่ามีเสียง ส.ว.เป็นร้อย หรือมากเกินพอ ชาวบ้านก็ได้เห็นว่ามีเพียง 13 ส.ว.เท่านั้นที่โหวตให้ แต่ละคนมีข้ออ้างให้ดูดีมีค่าแกนนำหลอกพวกเดียวกันเองว่าได้เสียง ส.ว.พอ หัวหน้าพรรคก็หลอกตัวเอง แต่ชาวบ้านเห็นอาการยิ้มเจื่อนๆ ไม่คึกคักเมื่อเดินสายปั่นอารมณ์ชาวด้อมยังมีโอกาสเลือนรางวันที่ 19 ว่าจะเสนอชื่อให้ ส.ว.โหวตอีกรอบ สาวกด้อมผสมด้อยรณรงค์สารพัด ทั้งขู่คุกคาม ส.ว.พร้อมครอบครัว จัดคาร์ม็อบตระเวนกรุงไปพบผู้นำเหล่าทัพ แจกใบลาออก ทั้งที่รู้ว่าเป็นวันหยุดราชการ ตลอดทางแสดงให้เห็นความห่ามไร้อารยะ บีบแตรส่งเสียง สร้างมลพิษต่อโสตอากาศน่าจะได้เสียงสวดชยันโตจากชาวบ้าน ผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะฤทธิ์ของการแสดงออกประชาธิปไตยต้องตามใจพวกกูเท่านั้น ห้ามคิดเห็นต่าง“Respect My Vote” ฟังดูเป็นแค่กากประชาธิปไตย แต่ตัวเองไม่เคารพโหวตของผู้อื่น ประชาธิปไตยย่อมคิดต่างได้ มีสิทธิไม่ใช้สิทธิยังได้ ถึงจะมีกฎหมายบังคับการโหวตย่อมมี “เห็นชอบ” “ไม่เห็นชอบ” “งดออกเสียง” ยังขาดอยู่เพียง “เห็น แต่ไม่ชอบ” การไม่ชอบขี้หน้าคน ส.ว., ส.ส.ไม่ยกมือสนับสนุนใคร ไม่ต้องบอกเหตุผลคนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะรับรู้เหตุผลไปทำไม ให้เจ็บปวดใจยิ่งกว่าเดิมในสภาฯ ยังมีฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ถ้าไม่มีฝ่ายค้านก็ถือว่าเป็นเผด็จการ ในยุครัฐบาลจากรัฐประหารยังต้องมีฝ่ายค้านไว้ประดับสภาฯ ไม่ต้องมีแต่ฝ่ายเชลียร์มีตัวอย่างกรณี Henry Ford II อดีตประธานบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ไล่ออก นายลี ไออาคอคคา ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายลีไปถามว่า “ไล่ผมออกทำไม”นายฟอร์ดบอกว่า “Sometimes you just don't like somebody” “บางทีคนเราก็ไม่ชอบขี้หน้าคนบางคน” หลังจากนั้นนายลีได้ไปบริหารบริษัท ไครสเลอร์ คอร์ป ฟื้นฟูบริษัทที่ขาดทุนเรื้อรังให้มีกำไร สร้างตำนานในวงการรถยนต์สหรัฐฯจากนั้นบริษัทก็เสื่อมสภาพ โดนซื้อขายเปลี่ยนมือ ล่าสุดเป็นของ FCA บริษัทผสมกันระหว่างเฟียตของอิตาลีกับบริษัทอเมริกัน ยังผลิตรถยี่ห้อเดิมบ้านเรา การเปลี่ยนค่าย ย้ายพวก ทรยศหักหลังเป็นเรื่องปกติ ตามรูปแบบของประเทศที่มีการเมืองหลายพรรค เรามีมากกว่า 100 พรรคจดทะเบียน มีมากกว่า 60 พรรคลงชิงเก้าอี้ ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด มีน้อยกว่า 20 พรรคได้คะแนนเสียงพอการเวียนว่ายตายเกิดในการเมืองก็เป็นเรื่องปกติเช่นกัน พรรคก้าวไกลของคนรุ่นใหม่ก็สืบทอดมาจากพรรคอนาคตใหม่ที่โดนศาลสั่งยุบ ประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยพรรคคนรุ่นใหม่ไม่จำบทเรียนครั้งแรก จนมีคดีถึงศาลรัฐธรรมนูญ วันโหวตเลือกนายกฯ วันที่ 19 อาจเป็นวันตัดสินชะตากรรมความอยู่รอดของพรรคอีกก็ได้ช่วงวันหยุด พรรคนายห้างดูไบเริ่มส่งเสียงดังฟังชัดว่า ใกล้เวลาที่จะต้องแยกทางกันเดิน MOU ก็ทำให้ 8 พรรคร่วมกันโหวตให้ “ว่าที่นายกฯ” จนตกสวรรค์ไปแล้วถ้ายังขืนเกาะกันต่อไปภายใต้สภาวะ “คลุมถุงชน” คงต้องกอดคอกันกินแห้ว ซึ่งในโลกการเมืองเป็นไปได้ยาก ทุกพรรคต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทั้งนั้นพรรคนายห้างดูไบทนกว่า 9 ปีภายใต้รัฐบาลรัฐประหารและรัฐบาลเลือกตั้งมีท่านห้าวเป้งเป็นผู้นำ ดังนั้นจะไม่เป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นต่อ MOU หรือข้อตกลงผูกมัดนายห้างดูไบดิ้นรนอยากกลับบ้าน แม้จะต้องติดคุก ดังนั้นย่อมเห็นคุณค่าของแผ่นดินบ้านเกิด แม้จะเป็นพื้นที่ในคุกระยะหนึ่งก็ต้องยอม คนอยู่บนแผ่นดินนี้ยังมีพวกที่เนรคุณแผ่นดิน จ้องบ่อนทำลายสถาบัน ความมั่นคง แบ่งแยกดินแดนพรรคคนรุ่นใหม่อ้าง 14 ล้านเสียง มีขบวนการไอโอปั่นกระแสโซเชียล มีกำลังไปข่มขู่คุกคามคนเห็นต่าง สร้างความหวาดกลัวให้สาธารณชนคนไม่อยากมีศัตรูการแสดงออกที่ผ่านมา ทั้งพวกรณรงค์บนถนน ม็อบรถยนต์ และกระแสโซเชียลไม่มีพลังแรงอย่างที่คาด พวกจ้องทะลุถนนป่วนเมืองยังรอดูสถานการณ์ รู้ดีว่าถ้าทำอะไรเกินเลยไป เจ้าหน้าที่เอาไม่อยู่ จำเป็นต้องมีภาวะฉุกเฉิน แช่เย็นการเมืองถึงขั้นนั้น จะไม่มีสนามการเมืองให้เล่น คนส่วนหนึ่งอาจต้องไปอยู่ต่างประเทศ พวกมีคดีติดตัวต้องไปรับการอนุเคราะห์ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย โดยกรมราชทัณฑ์