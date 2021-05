สถิติการเสียชีวิตด้วยโควิด-19 ที่รายงานต่ำกว่าความเป็นจริงในประเทศไทย

“อ่านข่าวแล้วไม่สบายใจ ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในต่างจังหวัดคงมีอีกหลายรายเช่นรายนี้ ที่ผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบให้ข่าวว่าเสียชีวิตจากเหตุอื่น ที่จริงหมอพวกนี้ถือว่าจงใจปกปิดข้อมูลทำให้ภาพรวมการเสียชีวิตจากโควิดต่ำกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้ภาคความมั่นคงและภาคประชาชนไม่เห็นความสำคัญของปัญหาที่แท้จริง และไม่กวดขันเข้มงวดเพื่อช่วยลดการสูญเสียของการระบาดในวงกว้าง



ปัจจุบันแพทย์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอายุรแพทย์ จะถูกสอนและเน้นย้ำความสำคัญการลงรหัสโรค การสรุปรายงานผู้ป่วย และการลงสาเหตุการเสียชีวิต ดังตัวอย่างที่ผู้ป่วยเป็นปอดอักเสบโควิดใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานจนตรวจไม่พบเชื้อโควิดแล้ว ต่อมาเกิดปอดติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนและเสียชีวิต การสรุปสาเหตุการตายต้องเป็นโรคโควิด-19 โดยมีปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียเป็นภาวะแทรกซ้อน เข้าใจว่าพวกนี้ชอบซุกขยะใต้พรม ตกแต่งตัวเลขในความรับผิดชอบให้ดูสวยงามเข้าไว้ คิดแล้วเศร้าใจแทนประชาชนไทย แต่ยังไงก็ไม่ขอเปลี่ยนประเทศ เพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของรักของหวงของผมไปแล้ว



ภาคการแพทย์น่าจะเป็นข้าราชการประจำกลุ่มหลังๆ ที่ถูกข้าราชการเมืองเข้าแทรกจนค่อยๆ สูญเสียอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองที่มาถูกช่องทางโดยการเลือกตั้ง หรือที่มาทางลัดโดยการตั้งกันเอง (ลากตั้ง) ล้วนไว้วางใจไม่ได้ทั้งนั้น”

ผู้เขียนคนแรกได้เคยเขียนบทความปัญหาสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของไทยที่ไม่ได้ปกปิด ติดที่ล่าช้า น้ำยาไม่พอ เข้าถึงการตรวจได้ยาก https://mgronline.com/daily/detail/9630000035084 ไว้ตั้งแต่ปีก่อน วันที่ 5 เม.ย. 2563 ว่าการประมาณค่าสถิติผู้ติดเชื้อโควิดทำให้แม่นยำได้ยากมากด้วยสาเหตุหลายประการเพราะมีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ (Asymptomatic patients) เป็นจำนวนมาก อาจจะถึงร้อยละแปดสิบความล่าช้าในการตรวจโควิด-19 ด้วย RT-PCR ที่ต้องทำโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีกำลังคนไม่เพียงพอ ทำให้ค่าสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้ ไม่ทันเวลา (Timely)มีเกณฑ์ในการคัดกรองก่อนตรวจที่เข้มงวด ทำให้มีคนเข้ารับการตรวจน้อยสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกจึงเป็นสถิติที่ประมาณค่าได้ต่ำกว่าความเป็นจริงทั้งสิ้น จะมากน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับสามารถจัดการเรื่องการตรวจได้ดีมากน้อยแค่ไหน ในทางสถิติเรียกว่า under estimate และเป็นตัวประมาณค่าสัดส่วนที่มีอคติทางลบ (Negatively biased estimator of proportion) ซึ่งเป็นปัญหามาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และการมีค่าสัดส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรืออีกนัยหนึ่งทางการแพทย์และระบาดวิทยาอาจจะเรียกได้ว่าความชุก (Prevalence) ของโรคต่ำกว่าความเป็นจริงย่อมนำไปสู่การจัดการโรคระบาดที่ผิดพลาดได้ง่าย ทำให้หลายๆ คนสงสัยหรือไม่เชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวจะถูกต้องมากนักและแปลความตัวเลขดังกล่าวต้องทำอย่างระมัดระวังยิ่งแต่หลายคนมักจะพูดว่า ถึงสถิติการติดเชื้อโควิด-19 จะต่ำกว่าความเป็นจริงมาก แต่สถิติการตายจากการติดเชื้อโควิด-19 ไม่น่าจะโกหกกันได้ น่าจะแม่นยำ และไม่น่าจะผิดพลาดอะไรเลย เพราะคนตายทั้งคนจะไปปกปิดกันได้อย่างไรเล่า?แต่เมื่อ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาโพสต์ Facebook ข้อความดังนี้ทำให้เกิดการรายงานข่าวเรื่องนี้ด้วยพาดหัวข่าวที่แตกต่างกันไป แต่มักจะเป็นในทางลบว่าเกิดการปกปิดข้อมูลการเสียชีวิตจากโควิด-19 ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ สถิติการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ เป็นสถิติที่มีความสำคัญมาก ในทางวิทยาการประกันภัย เรานำสถิติเหล่านี้มาคำนวณตารางมรณะ (Mortality table) และใช้อัตราตาย (Mortality rate) ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพด้วยอัตราการตาย (Mortality rate) เป็นอัตราที่สำคัญมากมีตัวตั้ง (Numerator) คือจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคใดโรคหนึ่ง ส่วนตัวหาร (Denominator) คือจำนวนประชากร ใช้ดูเพื่อเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่หนึ่งกับอีกพื้นที่หนึ่ง เช่น ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อหารกันแล้วมักมีค่าน้อยมาก แม้จะคิดเป็นร้อยละก็อาจจะยังมีค่าต่ำเกินไป (แปลงจากค่าสัดส่วนเป็นร้อยละด้วยการคูณด้วยหนึ่งร้อย) จึงนิยมคิดเป็นต่อแสนคนหรือต่อล้านคน เพื่อให้ตัวเลขเข้าใจง่ายขึ้นและไม่ติดทศนิยมจนเกินไปแม้การคำนวณจะดูเหมือนง่าย แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้แม่นยำนั้นเป็นเรื่องยากมาก ทั้งตัวตั้งและตัวหารสำหรับตัวหารคือจำนวนประชากร สำมะโนประชากรอาจจะสำรวจทุกสิบปี และอาจจะมีปัญหาประชากรแฝง ตลอดจนจำนวนประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การอพยพย้ายถิ่นฐาน หรือแม้กระทั่งบุคคลที่สูญหายไป ชาย/หญิงไทยไม่ทราบชื่อ ทำให้ตัวหารไม่นิ่งตัวหารอีกตัวคือจำนวนผู้ติดเชื้อยิ่งมีปัญหาหนักกว่าดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นสำหรับตัวตั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต ปัญหาใหญ่สุดคือการระบุสาเหตุการตาย ซึ่งอาจจะรวมไปถึงศพที่ต้องชันสูตรพลิกศพโดยไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนปัญหาใหญ่คือไม่ใช่แพทย์ทุกคนจะเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องในการชันสูตรพลิกศพและการระบุสาเหตุการตายลงในหนังสือรับรองการตาย แม้ว่าในปัจจุบันหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนเรื่องการเขียนหนังสือฉบับนี้ในรายวิชานิติเวชเวชศาสตร์กันทุกคนเพราะเป็นวิชาบังคับ แต่อาจไม่ได้ให้ความสนใจกันมากนักและขาดประสบการณ์ในการวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อขึ้นปฏิบัติงานในชั้นคลินิกการวินิจฉัยสาเหตุการตาย ตลอดจนการระบุสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตายอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ทำให้สถิติการเสียชีวิตจากโควิด-19 ประมาณค่าได้ต่ำกว่าความเป็นจริงโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อที่ทำลายปอดและตามมาด้วยระบบการทำงานของร่างกายอื่น ๆ ล้มเหลวอีกหลายระบบ (multi-system organ failure) เป็นภาวะแทรกซ้อน (Complication) ที่เกิดจากสาเหตุหลักคือการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเช่น คนไข้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นเริ่มมีอาการปอดบวม ตามมาด้วยระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไตวายต้องรับการฟอกไต หรือติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติมในกระแสเลือด แพทย์ที่ไม่เข้าใจหลักการการบันทึกสาเหตุของการเสียชีวิต อาจจะบันทึกแค่โรคหรือภาวะแทรกซ้อนสุดท้ายที่คนไข้ว่าเป็นปอดบวม (Pneumonia) หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว (Respiratory failure) แต่ไม่ได้บันทึกระบุไปว่าคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 จนเป็นสาเหตุของปอดบวมและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจนเสียชีวิตในที่สุดการบันทึกที่ถูกต้องของสาเหตุการตายต้องบันทึกว่า1. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว เนื่องจาก2. ปอดบวม เนื่องจาก3. การติดเชื้อไวรัสโควิด-19จึงจะถูกต้องครบถ้วน ปอดบวมหรือ Pneumonia เป็นแค่กลไกที่ทำให้เสียชีวิต (mechanism of death) อย่างหนึ่งจัดอยู่ในประเภทกระบวนการทางกายวิภาคที่ไม่จำเพาะเจาะจง (nonspecific anatomic process) เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องจึงต้องมีสาเหตุตั้งต้นที่ทำให้เกิดเสมอ (underlying cause ) ปอดบวมหรือ Pneumonia จึงไม่สามารถลงเป็นคำคำเดียวในหนังสือรับรองการตายได้การลงสาเหตุการตายเป็น Pneumonia เ