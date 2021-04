บุรุษผู้คิดจะจัดตั้ง “รัฐบาลโลก” (1)

ถึงช่วงในแต่ละที..ก็เล่นเอาคนแก่ คนชรา อย่างแทบเอาเลยถึงขั้นนั้น คือคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการสาดน้ง สาดน้ำ ที่ออกจะเป็นเรื่องสำหรับคนแก่อยู่แล้วแน่ๆ อีกทั้งรัฐบาลท่านก็ไม่อยากให้สาด ไม่อยากให้ฉีดน้ง ฉีดน้ำ ในช่วงยุคโควิดยังไม่ได้จางหายไปจากโลก แต่มันดันไปเกี่ยวกับเรื่องการขีดๆ-เขียนๆ การปั่นต้นฉบับ ส่งต้นฉบับให้กับสำนักข่าว สำนักพิมพ์ ที่ต้องหยุดชั่วคราวในช่วงสงกรานต์ ระดับที่ผู้ควบคุม ดูแลคอลัมน์แห่งนี้ ท่านกำชับ กำชา ให้ต้องถึง 4 ตอนซ้อนๆ...อันนี้นี่แหละ...ที่ทำให้แทบต้องเปลี่ยนการหายใจทางปาก มาเป็นหายใจทางเหงือกกันแทนที่ คือแค่ขีดๆ-เขียนๆ ต้นฉบับในแบบวัน-ต่อ-วัน ก็แทบ...ตายแล้ว!!! ปั่นกันวันละ 2 ชิ้น 2 เรื่องเป็นอย่างน้อย ทั้งเรื่องในประเทศและนอกประเทศ เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน แต่เมื่อถูกเร่ง ถูกกระตุ้นให้ต้องส่งรวดเดียวถึง 4 ชิ้น 4 ตอน ก็แทบไม่รู้ว่าจะไปทะลุฟ้า มุดบาดาลลงไป ณ ที่ไหน จะไปควานหาเรื่องอะไรต่อมิอะไรมาพูดจาว่ากล่าว หรือมาแลกเปลี่ยนกันดี โดยเฉพาะเรื่องนอกบ้าน นอกเมือง นอกประเทศ ที่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันยังคงกึกๆ กักๆ แบบประเภทชักตื้นติดกึก-ยักลึกติดกัก อะไรทำนองนั้น ยังต้องรอคอย ลอยคอ ว่าใคร? จะเป็นผู้ออกมากันแน่ หรือยังคงต้องตรึงกัน-ตรึงกันมา ระหว่างมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายกับฝ่ายหรือระหว่างมหาอำนาจสูงสุดอย่างอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก กับฝ่ายจีน-รัสเซีย-และอิหร่าน นั่นแหละสหาย!!!ด้วยเหตุนี้...เอาเป็นว่า คงต้องหาทางหาทางแหวกกรอบย้อนกลับไปเอาเรื่องราวในอดีต ที่มันอาจพอๆ เข้ากับความเป็นไปในโลกนี้อยู่มั่ง ไม่มาก-ก็น้อย มานำเสนอกันแบบชนิดนั่นก็คือเรื่องของบุรุษผู้คิดจะครองโลก หรือผู้ที่เคยคิดจะจัดตั้งให้อุบัติขึ้นมาแบบเป็นตัว เป็นตน เป็นเรื่อง เป็นราว ไม่ใช่เป็นแค่ความฝันๆ เพ้อๆ ของพวกนักอุดมการณ์ อุดมคติ พวกกะวง กวี อะไรประมาณนั้น ที่เคยฝันๆ กันมานานแล้ว ไม่ว่าประเภทนักกฎหมายชาวสเปน อย่าง(Francisco de Vitoria) ที่ฝันอยากจะเห็นโลกทั้งโลกใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน ภายใต้รัฐแห่งจินตนาการที่ถูกเรียกขานกันในนามหรือ(Republic of the Whole World) อะไรประมาณนั้น หรือนักปรัชญาชาวเยอรมัน อย่าง(Immanuel Kant) ที่ฝันอยากจะเห็นปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆ กับ(Perpetual Peace) ไปจนถึงกวีชาวอังกฤษ อย่าง(John Ruskin) ที่อยากจะเห็นมวลมนุษย์ในโลกนี้ ถูกยกระดับและพัฒนา ไม่ว่าด้านรายได้ การศึกษา และวัฒนธรรม ให้เทียบเคียงหรือเทียบเท่ากับพวกจนอาจทำให้โลกทั้งโลก กลายเป็นโลกแบบหรือของเพลโต ไปโน่นเลย...ฯลฯ ฯลฯ...แต่ผู้ที่สามารถทำให้ความเพ้อๆ ฝันๆ เหล่านี้...เป็นจริง-เป็นจังขึ้นมาได้ไม่น้อย ในยุคที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ และแม้ว่าตัวเองจะเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึงลงไปแล้ว เมื่อเกือบ 150 ปีที่แล้ว แต่บรรดาความคิด-ความอ่าน การสมคบคิด และการวางแผน เพื่อที่จะให้เกิดขึ้นมาจริงๆ หรือโลกที่อยู่ภายใต้อำนาจของก็ยังถูกขับเคลื่อนถูกสานปณิธานและเจตนารมณ์ อยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้ มันถึงได้มีการเผชิญหน้า การปะทะขัดแย้งระหว่างพวกโลกหลายขั้วอำนาจ กับพวกโลกอำนาจขั้วเดียว อยู่ในทุกซีกทุกมุมของโลก ชนิดไม่ต่างไปจากอะไรทำนองนั้นและเผลอๆ...อาจกลายเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ โดยเฉพาะเมื่อในลักษณะนี้ มันยังไม่สูญหายคลายจางไปจากโลก ยังคงถูกขับเคลื่อนและเดินหน้า โดยมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกา ไม่ว่าจะในยุคหรือยุคก็แล้วแต่ ที่ไม่ได้ผิดแผก แตกต่างไปจากกันและกันเอาเลยแม้แต่น้อย...บุรุษที่ว่านี้...ก็คงหนีไม่พ้นไปจากชาวอังกฤษ อย่าง(Cecil John Rhodes) นั่นแหละทั่น!!! ผู้ที่เคยอาศัยอำนาจอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจ ของบริษัทสัญชาติอังกฤษ และสัญชาติอเมริกา ครอบครองพื้นที่นับจำนวนล้านๆ ตารางกิโลเมตร ในแอฟริกาใต้ จนดินแดนเหล่านี้กลายมาเป็นประเทศโรดีเซียเหนือ โรดีเซียใต้ ตามชื่อเสียงเรียงนามของตัวเอง หรือประเทศที่สุดจะยากจนข้นแค้นจนตราบเท่าทุกวันนี้ รวมไปถึงบางส่วนของบอตสวานา นาบิเบีย แซมเบีย แองโกลา ฯลฯ ที่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของบริษัทผูกขาดการค้าเพชร เหมืองเพชร อย่าง(De Beers Mining Company) และบริษัทเหมืองทองคำอย่าง(British South Africa Company-BSAC) ที่ตัวเองเป็นเจ้าของและเป็นประธานบริษัท จนทำให้ในช่วงระยะนั้น กลายเป็นหรือกลายเป็นจักรวรรดิที่สามารถครอบครองดินแดนส่วนต่างๆ ของโลกทั้งโลก ได้ไม่น้อยกว่า 33,700,000 ตารางกิโลเมตร ควบคุม บังคับประชากรจำนวนไม่ต่ำกว่า 458 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของประชากรโลกในขณะนั้น ได้แบบชนิดเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด...และแม้ว่าในทุกวันนี้...จะเสื่อมโทรมลงไปเยอะแล้ว กลายเป็นจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ตกแล้ว ตกเล่า หรือเสื่อมแล้ว เสื่อมเล่า แต่ยังไงๆ...ก็คงจะไปไว้ก่อนล่วงหน้าไม่น่าจะได้ เพราะหลังจากดิ้นรน กระเสือกกระสนออกมาจากสหภาพยุโรป หรือหลังจากแล้วโดดไปเกาะแข้ง เกาะขา คุณพ่ออเมริกามาตั้งแต่ยุคจนถึงยุคในทุกวันนี้ ผู้นำอังกฤษอย่างนายกรัฐมนตรีหัวกระเซิงก็ได้พยายามปลุกปลอบใจบรรดาผู้ดีชาวอังกฤษทั้งหลาย ด้วยการออกมาป่าวประกาศเมื่อไม่นานมานี้ ว่าอังกฤษกำลังจะหวนกลับไปสู่ความเป็นหรือสหราชอาณาจักรแห่งโลกทั้งโลก ในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล หรือเป็นอังกฤษที่จะต้องนี่ถ้าว่ากันตามคำพูด คำจา ของรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ(Gavin Williamson) ที่กำลังคิดขยายฐานทัพในแถบทะเลแคริบเบียน ตะวันออกไกล ไปจนถึงตะวันออกเฉียงใต้ คิดส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมาร่วมซ้อมรบกับอเมริกาในแถบทะเลจีนใต้ หรือคิดเพิ่มจาก 180 หัวรบ ให้เพิ่มเป็น 260 หัวรบ ฯลฯ ฯลฯ ให้จงได้!!!ด้วยเหตุนี้...การหวนกลับไปไปลองศึกษาถึงความเป็นมา-เป็นไปของชาวอังกฤษหรือเมื่อช่วง 150 กว่าปีที่แล้ว อย่างในช่วงว่างๆ หรือในช่วงสงกรง สงกรานต์ คงไม่ถึงกับเป็นอะไรที่น่าเบื่อจนเกินไป อย่างน้อย...ก็น่าจะดีกว่าการสาดน้ง สาดน้ำ หรือกระทั่งที่กำลังเริ่มๆ ขึ้นมามั่งแล้วในบ้านเราช่วงหลังๆ นี้ ถือซะว่า...เพื่อให้สอดคล้องกับคำพูด คำจา ของนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ชาวอเมริกันเชื้อสายสเปน อย่าง(George Santayana) ที่เคยเอ่ยไว้เป็นที่ค่อนข้างเข้าท่ามิใช่น้อย เมื่อหลายสิบปีที่แล้วประมาณว่า...อะไรประมาณนั้น...