สวรรค์ไม่เป็นใจให้คนสิงคโปร์

เชื้อโรคโคโรนาไวรัสยังแผลงฤทธิ์ไม่หยุด ในเวลาเกือบหนึ่งปีมีคนติดเชื้อเกือบ 70 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 1.56 ล้านคนทั่วโลก เป็นสภาวะที่หนักหนาสาหัสสำหรับทวีปอเมริกาและยุโรป สร้างความทุกข์ยากให้กับประชาคมโลกกันถ้วนหน้าความหวังอยู่ที่การฉีดวัคซีนซึ่งจะต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะให้ทั่วถึงประชากร ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจะจัดหาให้ได้หรือไม่ตามกำลังของเศรษฐกิจหลายประเทศพยายามดิ้นรนหาทางออกในการผ่อนคลายวิกฤตด้านเศรษฐกิจ และความเครียดของคนซึ่งเป็นปัญหาของสุขภาพจิตด้วย สิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่พยายามช่วยเหลือประชาชนและภาคเศรษฐกิจ ธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวคนสิงคโปร์กว่า 6 ล้านคนถูกจำกัดการเดินทางหลังจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสช่วงเวลาเกือบหนึ่งปี ทุกวันนี้แม้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมได้ คนมีเงินเยอะ มีใจอยากเที่ยว มีเวลา อยากเดินทางท่องเที่ยวก็ยังไปไหนมาไหนไม่ได้เกาะสิงคโปร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จริงอยู่ นั่นหมายถึงชาวต่างประเทศที่นิยมการ Shopping ในบรรยากาศทันสมัย แต่สำหรับคนสิงคโปร์แล้วถูกมองว่าเป็นความน่าเบื่อหน่ายจำเจและต้องอดทนสิงคโปร์ทั้งเกาะเป็นเหมือนศูนย์การค้าขนาดใหญ่ แต่คนสิงคโปร์เบื่อหน่ายตั้งแต่การระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นต้นมา ยอดผู้ป่วยบนเกาะสิงคโปร์มี 58,000 กว่าคน มีผู้เสียชีวิตเพียง 29 คนซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อย ทุกวันนี้ถือว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวระดับหนึ่ง หลังจากการระบาดหนักในช่วงแรกคำถามอยู่ที่ว่า คนจากประเทศไหนจะมาเพราะปัญหาการระบาด คนสิงคโปร์จะไปเที่ยวไหนก็ยังหาแหล่งปลอดภัยไม่ได้เช่นกัน ขณะที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทาง สนามบินสิงคโปร์ซึ่งติดอันดับหนึ่งของโลกหลายปีแทบจะไร้พลังในการสร้างรายได้แม้กระนั้น รัฐบาลและการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ยังพยายามผ่อนคลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและระบายความอัดอั้นตันใจของคนสิงคโปร์ให้มีโอกาสได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศ ซึ่งปรับให้ดูเหมือนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยมาตรการอย่างหนึ่งก็คือใช้ช่องทางปลอดการระบาดที่เรียกว่า Travel bubble ระหว่างประเทศเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางระหว่างประเทศต้นทางและปลายทางไม่ได้มีพาหะของเชื้อโรคมาด้วย คนทั้ง 2 แหล่งจะได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลสิงคโปร์และฮ่องกงวางแผนที่จะใช้ระบบนี้เพื่อเชื่อมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง 2 เกาะศูนย์กลางด้านการเงิน และการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นธุรกิจให้เกิดขึ้นยังไม่ทันได้เริ่มต้นแผนก็พังทลายไม่เป็นท่าเพราะฮ่องกงมีการระบาดรอบที่ 3 ของโคโรนาไวรัสทำให้ทั้งสองประเทศต้องยกเลิกแผน Travel Bubble ไว้ก่อนและยังไม่มีกำหนดว่าจะเริ่มอีกเมื่อไหร่ความพยายามจะใช้ประโยชน์จากเครื่องบินที่จอดอยู่ และเอาใจคนสิงคโปร์ที่อยากเดินทางท่องเที่ยวทำให้เกิดแผนผ่อนคลายโดยเปิดบริการให้คนสิงคโปร์ไปนั่งบนเครื่องบิน และเสิร์ฟอาหารในชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง บริการเลิศหรูคุ้มค่าเงินสร้างบรรยากาศเหมือนว่ากำลังรับประทานอาหารช่วงระหว่างการบินเป็นแผนที่เรียกได้ว่า “หลอกตัวเอง” ได้ระดับหนึ่ง จะถือว่าเป็นรายการยอดฮิตหรือไม่ต้องรอดู เพราะบริการเช่นนี้ทำให้สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ได้มีกิจกรรม รายได้สำหรับพนักงานต้อนรับ ห้องครัวและกัปตันเครื่องบิน ที่ไม่ได้ทำงานเต็มที่ล่าสุดรัฐบาลสิงคโปร์ได้อนุมัติแพกเกจการท่องเที่ยวสำหรับคนสิงคโปร์โดยเฉพาะ หรือคนที่อยู่บนเกาะสิงคโปร์ให้มีโอกาสได้เดินทางออกนอกประเทศด้วยการนั่งในเรือสำราญตระเวนในท้องทะเล ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนบริษัท โรยัล คาริบเบี้ยน เจ้าของเรือสำราญ Quantum of the Seas และเสนอบริการท้องทะเล 4 วัน 4 คืน บนเรือ ลอยไปในทะเลโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง เรือออกจากท่าแล้วก็วกกลับมาจอดอย่างเดิมหลังจาก 4 คืนอย่างไรก็ตาม การตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างฉับไวแสดงให้เห็นว่าระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพน่าพอใจ แสดงว่าผู้ป่วยมีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการในช่วงก่อนขึ้นเรือการเดินทางนี้น่าจะเป็นสวรรค์ลอยน้ำชั่วคราวสำหรับชาวสิงคโปร์ที่อึดอัดกับการถูกจำกัดการท่องเที่ยว ทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยดีเพราะการคัดกรองอย่างดีสำหรับผู้โดยสารก่อนขึ้นเรือวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้โดยสารรู้สึกสำราญเพราะได้ใช้ชีวิตนอกเกาะถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี บริการเรือสำราญลักษณะนี้จะมีขึ้นอีกสำหรับคนสิงคโปร์และอาจเดินทางไปแหล่งใกล้ๆ ที่ไม่มีการระบาดของโคโรนาไวรัส เช่นประเทศไทยซึ่งต้อนรับทั้งเรือสำราญและเรือยอชต์ พร้อมมีโครงการพักระยะยาวภายใต้วีซ่าพิเศษแต่เหมือนสวรรค์ไม่เป็นใจเพราะหลังจากเรือ Quantum of the Seas เดินทางท่องทะเลได้เพียง 3 วัน มีผู้โดยสาร 1 รายถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส การเดินทางต้องสิ้นสุดลง ระหว่างนั้นมีการกักตัวผู้โดยสารซึ่งใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อช่วงเรือเดินทางเข้าฝั่งผู้โดยสารทั้งหมดอาจจะต้องกักตัวดูอาการ 14 วันเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการระบาดรอบสองบนเกาะสิงคโปร์ ซึ่งจะทำให้มีการกักตัว ล็อกดาวน์อีกรอบนี่เป็นการเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์ของเรือสำราญหลังจากที่จำเป็นต้องหยุดกิจการนับตั้งแต่การระบาดบนเรือ Diamond Princess ในญี่ปุ่นและเรือ Grand Princess ในสหรัฐอเมริกา และทำให้บริษัทบริการเรือสำราญอยู่ในภาวะวิกฤตด้านการเงิน