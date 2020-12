ไม่รอด! เรือสำราญชมวิวใน ‘สิงคโปร์’ พบผู้โดยสารติดโควิด-19 สั่งกักตัวอลหม่าน

รอยัล แคริบเบียน ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ แถลงยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวสิงคโปร์วัย 83 ปี ติดเชื้อโควิด-19 จริง ขณะที่ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนซึ่งเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายนี้ได้เข้ารับการตรวจ และมีผลออกมาเป็นลบ

ผู้โดยสารที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยจะได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือ และสามารถขอรับบริการทางการแพทย์ได้หากมีความจำเป็น

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้จัดแคมเปญล่องเรือสำราญแบบไม่ต้องไปไหน หรือ “cruises to nowhere” โดยเปิดให้คนในประเทศล่องเรือชมวิวภายในน่านน้ำสิงคโปร์โดยไม่มีการจอดแวะพัก เพื่อช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ท่ามกลางเสียงเตือนจากนักวิจารณ์ว่ากิจกรรมแบบนี้อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ไวรัสกลับมาแพร่ระบาดซ้ำธุรกิจเรือสำราญโลกซบเซาลงอย่างหนักหลังจากที่ยานพาหนะประเภทนี้กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อชั้นดี โดยเริ่มจากกรณีของเรือ “ไดมอนด์ ปรินเซส” ซึ่งพบผู้โดยสารและลูกเรือติดโควิดกว่า 700 คนในญี่ปุ่นเมื่อเดือน ก.พ.“เนื่องจากผู้โดยสารคนหนึ่งรู้สึกไม่สบาย และมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก เราจึงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านอยู่แต่ในห้องพักเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ” กัปตันเรือสำราญ ควอนตัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Quantum of the Seas) ประกาศแจ้งต่อผู้โดยสารทุกคนบนเรือ และมีผู้นำคลิปวิดีโอมาแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์“สำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความจำเป็นทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน เช่น โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ขอให้รีบติดต่อพนักงานทันที”เรือสำราญซึ่งมีผู้โดยสาร 1,680 คน และลูกเรือ 1,148 คน เดินทางกลับถึงท่าเรือสำราญในอ่าวมารีนาเมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ (9) หลังเพิ่งออกเดินทางไปได้เพียง 3 วันจากระยะเวลาล่องเรือที่กำหนดเอาไว้ 4 วัน“เราได้มีมาตรการตอบสนองฉุกเฉินตามแนวทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการแยกกักตัวผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง, ติดตามบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และฆ่าเชื้อบนเรืออย่างสะอาดหมดจด” แอนนี ชาง ผู้อำนวยการฝ่ายเรือสำราญของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ระบุรอยัล แคริบเบียน เริ่มให้บริการล่องเรือสำราญชมวิวในสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถือเป็นการออกเรือครั้งแรกของบริษัท หลังจากที่เผชิญผลกระทบจากโควิด-19 จนต้องระงับปฏิบัติการทั่วโลกไปเมื่อเดือน มี.ค.กิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้ป่วยโควิดสะสมเพียงราวๆ 58,000 คน เสียชีวิต 29 คน และพบผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศเพียงไม่กี่รายตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญคราวนี้นับเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สิงคโปร์ต้องเผชิญ หลังจากที่มาตรการเปิดพรมแดน “ทราเวล บับเบิล” กับฮ่องกงก็ต้องถูกชะลอไว้ก่อน เนื่องจากยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในฮ่องกงกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกที่มา : รอยเตอร์, Straits Times