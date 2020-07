ว่าด้วย “กลุ่มพันธมิตร 5 ตา”

เมื่อช่วงไม่นานที่ผ่านมา...เคยว่าๆ กันถึงเรื่องความเป็นที่ชักปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในโลกยุคที่การเริ่มกลายสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้อีกต่อไป อย่างเช่นการเกาะกลุ่มรวมตัวของประเทศ(The Quadrilateral Security Dialogue) อันประกอบไปด้วยอเมริกา-อินเดีย-ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ที่ได้กลายเป็นตัวสนับสนุน ส่งเสริม ให้ของคุณพ่ออเมริกา ที่เอาไว้ปิดล้อม เล่นงาน คุณพี่จีนกันโดยเฉพาะ เป็นอะไรที่เป็นเรื่อง เป็นราว หรือทำให้เกิดเรื่อง เกิดราว ขึ้นมาในภูมิภาคเอเชีย ไปจนในทะเลจีนใต้ อยู่จนทุกวันนี้...วันนี้...เลยคงต้องขออนุญาตชวนไปว่ากันถึงเรื่องความเป็นระหว่างประเทศต่างๆ กันดูมั่ง โดยเฉพาะการเกาะกลุ่ม รวมตัวของกลุ่มประเทศที่เรียกๆ กันว่าหรือหรือจะเรียกๆ ว่ากลุ่มประเทศก็น่าจะไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด อันประกอบไปด้วยคุณพ่ออเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ว่าไปแล้ว...ต้องถือว่าเป็นกลุ่มพันธมิตรที่เก่าแก่เอามากๆ หรือเริ่มต้นก่อรูป ก่อร่าง เป็นวุ้นและเป็นตัวเป็นตนมาตั้งแต่ก่อนหรือก่อนหน้านั้นไปอีกก็ว่าได้ เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือ-ร่วมใจระหว่างบรรดากับผู้ที่ถือว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากพวกไปด้วยกันทั้งคู่ อันเป็นที่ออกจะวิเศษ วิเสโส เป็นอะไรที่สูงส่งกว่ามวลมนุษย์เผ่าอื่นๆ หรือเหมาะที่จะเป็นผู้ปกครอง ดูแล และควบคุมโลกใบนี้เอาไว้ทั้งโลก อันเป็นแนวคิดที่มีมานานแล้ว ในหมู่บรรดาพวกทั้งหลาย...ไม่ว่าตั้งอภิมหานักกฎหมายชาวสเปน อย่างที่ฝันอยากจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในโลกใบนี้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ภายใต้ความเป็นหรือหรืออะไรประมาณนั้น หรืออภิมหานักปรัชญาชาวเยอรมัน อย่างที่อยากจะเห็นอุบัติขึ้นมาอย่างเป็นจริง เป็นจัง เพื่อนำพาโลกทั้งโลกไปสู่(Perpetual Peace) ด้วยการผนวกเอารัฐชาติต่างๆ เข้าไปรวมกันเป็นสหพันธ์ หรือสหรัฐฯ ก่อนจะแปรสภาพผู้คนพลเมืองในแต่ละชาติให้กลายเป็นหรือจนไม่มีอะไรต้องขัดแย้ง แตกแยกกันอีกต่อไป อะไรประมาณนั้น...และเมื่อบรรดาทั้งหลาย...ออกไปยึดโลก หรือผนวกเอารัฐชาติและดินแดนต่างๆ มาไว้เป็นของตัวเอง ในยุคของการล่าอาณานิคม จนทำให้กลายเป็นความคิดที่จะทำให้โลกทั้งโลกอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของเผ่าพันธุ์มนุษย์ประเภทเป็นหลัก ก็จึงกลายเป็นเรื่อง เป็นราว หรือไม่ใช่ความเพ้อๆ ฝันๆ อีกต่อไป ความพยายามหรือรวบรวมและควบคุมเอาบรรดาสำคัญต่างๆ เท่าที่มีอยู่ในโลกใบนี้ ให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของชาวแองโกล-แซกซอน ที่มีอำนาจ บทบาท อยู่ในประเทศอังกฤษและอเมริกา จึงมีมาตั้งแต่บริษัทผูกขาดการค้าเพชร ผลิตเพชร สัญชาติอังกฤษ อย่างบริษัท(De Beers Mining Company) ของอภิมหาพ่อค้าอย่าง(Cecil John Rhodes) กับบริษัทผูกขาดเหมืองแร่ธาตุต่างๆ สัญชาติอเมริกา อย่างบริษัท “AAC” (Anglo-American Corporation of South Africa) ของนักธุรกิจอเมริกัน อย่าง(J. Pierpont Morgan) ได้ตัดสินควบรวมกิจการ จนไม่เพียงสามารถผูกขาดตลาดเพชรประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ที่มีอยู่ในโลกนี้ ยังสามารถควบคุมปริมาณทองคำ และสินแร่มีค่านานาชนิด ไม่ว่าเหล็ก ทองแดง ถ่านหิน นิเกิล ไปจนถึงแพลตตินัม ฯลฯ หรือได้กลายเป็นที่มีบทบาท อิทธิพลต่อรัฐชาติต่างๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ก็แล้วแต่...และหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงไปแค่ไม่กี่ปี...การรวมตัวกันระหว่างบริษัทน้ำมันสัญชาติอังกฤษกับอเมริกา หรือระหว่างบริษัทและของอังกฤษ กับหรือของอเมริกา ก็สามารถทำให้แหล่งน้ำมันในตะวันออกกลางแทบทั้งหมด ตกอยู่ในมือของกลุ่มบริษัทแองโกล-แซกซอน หรือแองโกล-อเมริกัน ที่เรียกๆ กันว่า(Seven Sisters) หรือบริษัทร่วมทุนระหว่างอเมริกา-อังกฤษ ไม่ว่าโดยใช้ชื่อหรือฯลฯ ใดๆ ก็แล้วแต่ โดยบรรดาความร่วมมือเหล่านี้ คงไม่ได้หยุดยั้งอยู่เพียงแค่เรื่องเงิน-เรื่องทอง หรือเรื่องการควบคุม ผูกขาด ทรัพยากรต่างๆ แต่เพียงเท่านั้น แต่ยังพยายามยกระดับไปสู่บทบาท อำนาจ และอิทธิพล ในระดับต่างๆ เช่นการเข้าไปมีส่วนกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศทั้งสอง โดยในอังกฤษผ่านสถาบันที่เรียกขานกันในนาม(The Royal Institute of International Affairs) และในอเมริกาผ่านสถาบันที่เรียกขานกันในนาม(Council on foreign Relations) ที่ต่างก็มีเหล่านี้ ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังไปด้วยกันทั้งสิ้น จนสามารถก่อให้เกิดในระดับโลก อย่าง(The Bretton Woods System) ในเรื่องเงินๆ-ทองๆ หรือเกิดองค์กรระดับโลก อย่างเช่นและในเวลาต่อมา...ดังนั้น...การร่วมมือกันเป็นจึงมีจุดเริ่มต้นไม่ได้ต่างอะไรไปจากกัน คือเริ่มจากการอาศัยข้อตกลงที่เรียกกันว่า(United Kingdom-United State of America Agreement) ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 โน่นเลย และด้วยการลงนามในเอกสารข้อตกลงความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ ระหว่างหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอังกฤษ อย่างกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทัพบก-ทัพเรืออเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1946 พันธมิตรด้านข่าวกรองอย่างก็จึงเริ่มถือกำเนิดขึ้นมา ก่อนแผ่ขยายไปดึงเอาบรรดาประเทศที่มีพวกทั้งหลายมีอำนาจและบทบาท เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เข้ามาเป็นแขน เป็นขา จนครบความเป็นจนตราบเท่าทุกวันนี้...พันธมิตรในกลุ่มที่ว่า ถ้าว่ากันตามคำนิยามของระดับโลกอย่าง(Edward Snowden) ก็ต้องถือเป็นหรือเป็นสหพันธ์อำนาจการเมืองและสหพันธ์จารกรรมในระดับโลก ที่ไม่ต่างอะไรไปจากเอาเลยก็ว่าได้ คือไม่เพียงแต่เป็นการรวมหัว รวมตัว เพื่อแบ่งปันข้อมูล ข่าวกรองสำคัญๆ (SIGINT)ไปจนข่าวกรองทางการทหาร (Defense Intelligence) เท่านั้น แต่ยังร่วมแบ่งปันข้อมูล(Human Intelligence) และ(Geospatial Intelligence) อันมีที่มาจากการแอบสอดแนมพลเมืองภายในประเทศตัวเอง ไม่ว่าในแง่พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก เพื่อนำไปสู่การควบคุมทั้งมวลเอาไว้ให้จงได้...ด้วยเหตุนี้...จึงถือเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจอะไรมากมาย ที่หนึ่งในประเทศอย่างอังกฤษ ที่เคยให้กับบริษัทเทคโนโลยีสื่อสารของจีน อย่าง(Huawei) มาก่อนหน้านั้น จะกลับลำ พลิกลำ หันมาต่อต้านเล่นงานห้ามไม่ให้จัดซื้อและถอดถอนอุปกรณ์หัวเว่ย ออกจากเครือข่าย 5G แบบทั้งแผง ทั้งยวง รวมทั้งผนวกการต่อต้านจีนในกรณีฮ่องกงควบคู่ไปด้วย ไม่ต่างไปจากทุกประเทศในเครือข่ายทั้งหลาย แม้ว่าการพลิกลำ กลับลำ หรือการหันมาต่อต้านจีนในกรณีดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเมือง-เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ต่อประเทศตัวเองในระดับหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตาม รวมทั้งอาจใช้เป็นคำตอบ คำอธิบาย ถึงการต่อต้านอีกด้วยก็ยังได้ เพราะภายใต้ความเป็นไปของโลกที่ถึงเวลาต้องการอาศัยหรือก็แล้วแต่ เป็นแรงกด แรงบีบ ให้โลกทั้งโลกต้องเป็นไปตามที่ตัวเองปรารถนาและต้องการ จึงถือเป็นนั่นแล...