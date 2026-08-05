'กสทช.' นัดถกพรุ่งนี้ ปัดครหาใช้วาระเร่งด่วนเป็นตัวประกัน

'กสทช.' นัดถกใหม่พรุ่งนี้ (6 ส.ค.69) หลังวงประชุมล่มแล้วล่มอีก วาระด่วนค้างเพียบ ถูกครหานำเรื่องสำคัญเป็นตัวประกัน สำนักงาน กสทช. ปัดทันควัน ย้ำบรรจุวาระตามขั้นตอน ส่วนกรรมการเข้าประชุมหรือไม่เป็นสิทธิของแต่ละคน
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.69 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการ กสทช. เข้าร่วมการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2569 ซึ่งกำหนดจัดประชุมต่อเนื่องระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค.69
อย่างไรก็ตาม การประชุมในวันที่ 5 ส.ค.69 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีกรรมการเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุมตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ. 2555 ประธาน กสทช. จึงมีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 6 ส.ค.69
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดวันประชุมประจำเดือน ส.ค.69 ไว้ล่วงหน้า ได้แก่ วันที่ 5-6 ส.ค. วันที่ 11 ส.ค. วันที่ 13 ส.ค. และวันที่ 19-20 ส.ค.69 ดังนั้น เลขาธิการ กสทช. ในฐานะเลขานุการ กสทช. ตามกฎหมาย จะดำเนินการจัดเตรียมการประชุมตามกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีระเบียบวาระสำคัญและเร่งด่วนจำนวนมากที่จำเป็นต้องเสนอให้ กสทช. พิจารณา ขณะเดียวกัน บางวาระยังมีกรอบระยะเวลาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน สำนักงาน กสทช. จึงได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ พร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เพื่อสนับสนุนให้การประชุม กสทช. สามารถเดินหน้าต่อไป และทำให้ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนข้อกล่าวหาว่ามีการนำวาระสำคัญมาเป็นตัวประกัน นายไตรรัตน์ปฏิเสธว่า สำนักงาน กสทช. ดำเนินงานตามหน้าที่ปกติ โดยแต่ละวาระผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ ก่อนเสนอให้ประธาน กสทช. บรรจุเข้าสู่การประชุมบอร์ด ส่วนกรรมการแต่ละคนจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ เป็นการตัดสินใจของกรรมการรายนั้น