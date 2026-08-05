สภาผู้บริโภคทวงเก้าอี้ ประธาน กสทช. จี้ 'หมอสรณ' วางมือ ตั้งประธานใหม่ กู้วิกฤตบอร์ด

สภาองค์กรของผู้บริโภคเขย่าเก้าอี้ เรียกร้อง 'หมอสรณ' ยุติบทบาท ประธาน กสทช. ทันที หลังมติสรรหาชี้คุณสมบัติต้องห้าม พร้อมเลือกประธานใหม่ สางวาระค้าง ป้องกันมติใหม่สะดุดทางกฎหมายซ้ำรอยเดิม
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.69 สภาองค์กรของผู้บริโภค ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียกร้องให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานและกรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทันที หลังคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติเอกฉันท์ว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และถือว่าสละสิทธิการเข้ารับตำแหน่ง
พร้อมกันนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้กรรมการ กสทช. จัดประชุมคัดเลือกประธานคนใหม่ เพื่อให้การประชุมและการพิจารณาวาระสำคัญเดินหน้าต่อเนื่อง ตลอดจนให้ออกคำสั่งแก่เลขาธิการ กสทช. แจ้งมติคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งประธานและกรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
นอกจากนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาด้านคุณสมบัติอาจไม่ได้จำกัดเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการสรรหานำมาพิจารณาและลงมติเมื่อวันที่ 17 ก.ค.69 เท่านั้น แต่อาจย้อนกลับไปถึงคุณสมบัติขณะสมัครเป็นกรรมการ กสทช. เมื่อปี 2565 เนื่องจากหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้สมัครด้านคุ้มครองผู้บริโภคต้องมีประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่น้อยกว่า 10 ปี
อย่างไรก็ตาม สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่า ประวัติการทำงานของ ศ.คลินิก นพ.สรณ ส่วนใหญ่อยู่ในสายการแพทย์และความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ จึงยังไม่ปรากฏประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนตามเงื่อนไขดังกล่าว
ขณะเดียวกัน สภาองค์กรของผู้บริโภคยังวิจารณ์ผลงานตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งกว่า 4 ปี พร้อมระบุว่า ไม่ปรากฏผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมติหลายเรื่องยังอาจสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กิจการโทรทัศน์ และการบริหารกองทุนสาธารณะ ซึ่งสภาฯ เห็นว่า การยุติหน้าที่ตามมติคณะกรรมการสรรหาจะเปิดทางให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน พร้อมลดอุปสรรคต่อการพิจารณามติและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ
สำหรับการเข้าร่วมประชุม กสทช. ครั้งที่ 22/2569 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.69 ที่ผ่านมา สภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลต่อความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสถานะกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอาจกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่า ประเด็นคุณสมบัติตามมติคณะกรรมการสรรหา ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผลงานระหว่างดำรงตำแหน่ง สะท้อนว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ไม่ควรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งในมิติความชอบธรรมทางกฎหมายและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง กสทช. ตลอดจนไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งกำหนดให้คลื่นความถี่ในฐานะสมบัติของชาติต้องถูกใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ท้ายจดหมาย สภาองค์กรของผู้บริโภคย้ำข้อเรียกร้อง 2 ประการ ได้แก่ ให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ ยุติบทบาทประธานและกรรมการ กสทช. เพื่อป้องกันความเสียหายทางกฎหมายต่อมติในอนาคต และให้กรรมการ กสทช. จัดประชุมเลือกประธานคนใหม่ พร้อมชี้แจงต่อสาธารณชนถึงการนัดประชุมและการพิจารณาวาระที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ค.69