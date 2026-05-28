วิเคราะห์เหตุเพจดังปลิว ทำไม Meta เลือกเงียบ ไม่ชี้แจงความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิเคราะห์รอบด้าน ทำไมเมต้า (Meta) เจ้าพ่อเฟซบุ๊กจึงไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของเหตุการณ์ “เพจดังปลิว” 27 พ.ค. 2569

Meta นั้นออกแถลงการณ์สั้น 3 บรรทัด ในเวลาไม่นานหลังเกิดเหตุ โดยระบุเพียงว่าได้รับทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเพจ Facebook บางส่วนชั่วคราวในช่วงเช้าของวัน และยืนยันว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและเพจที่ได้รับผลกระทบได้รับการกู้คืนเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะขออภัยมา ณ ที่นี่

Meta ไม่เคยระบุสาเหตุที่แท้จริง แม้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งที่วงการโซเชียลมีเดียไทยปั่นป่วนไปทั้งแพลตฟอร์ม เมื่อเพจดังหลายสิบเพจที่มียอดผู้ติดตามหลักแสนถึงล้าน ถูก Meta ระงับการใช้งานหรือจำกัดการมองเห็นแบบกะทันหัน โดยไม่ได้รับคำเตือนล่วงหน้า และไม่มีเหตุผลชัดเจน สร้างความตกใจให้กับเจ้าของเพจ นักการตลาด และผู้บริโภคที่ติดตามคอนเทนต์เหล่านี้เป็นประจำ

เพจที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ iMoD เพจเทคโนโลยีชื่อดัง ยังมีการตลาดวันละตอน เพจการตลาดยอดนิยม, เพื่อนบอกโปร รวมถึงเพจรีวิวสินค้าและข่าวสารอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องแปลกที่เพจโดนระงับ ทั้งที่ไม่ได้ดำเนินการอะไรผิดพลาด ขณะที่บางเพจเผยแพร่ภาพหน้าจอแจ้งเตือนจาก Meta ที่ระบุว่าเพจอาจเข้าข่ายกิจกรรมฉ้อโกง หรือทำให้ผู้ใช้อื่นเข้าใจผิด ซึ่งเจ้าของเพจยืนยันว่าไม่มีการกระทำดังกล่าว

***แก้เกมเร็ว แต่คำอธิบายยังไม่ชัด

การไม่ชี้แจงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมเพจดังหลายเพจถึงถูกระงับพร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกัน ชาวเน็ตไทยจึงตั้งข้อสงสัยว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบ AI ซึ่งเป็นความผิดพลาดอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ไลฟ์สดเนื้อหาอนาจารหลุดรอดไปนานหลายชั่วโมงเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ต้องเรียก Meta มาชี้แจง


ถามว่าธุรกิจไทยที่สะเทือน ใครกันจะรับผิดชอบ? เพราะเหตุการณ์ “เพจปลิว” ครั้งนี้สร้างความเสียหายไม่น้อยกับเพจธุรกิจและครีเอเตอร์ไทยที่พึ่งพา Facebook เป็นช่องทางหลักในการทำการตลาด ทั้งยอดขายที่หายไปในช่วงเวลาหนึ่ง และความเชื่อมั่นของผู้ติดตามที่อาจสั่นคลอน

***ผ่าเหตุผล ทำไม Meta มักเลือก “เงียบ”

หนึ่งในความเป็นไปได้ที่ทำให้ Meta มักเลือกเงียบไม่เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง อาจเป็นกลยุทธ์ด้านความมั่นคงและการป้องกันการโจมตีระบบ

Meta และแพลตฟอร์มใหญ่หลายรายมักไม่เปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคของข้อผิดพลาด เพราะกลัวว่าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยผู้ไม่ประสงค์ดี

หากเป็นส่วนผิดพลาดหรือ bug ในระบบ AI โดยเฉพาะภาวะระบบเข้าใจผิดหรือ false positive การเปิดเผยอาจทำให้นักเจาะระบบหรือ hacker และ spammer รู้จุดอ่อนและโจมตีซ้ำ

หากเป็นการปรับอัลกอริทึมใหม่ (algorithm update) ที่พลาดพลั้ง ก็อาจกระทบภาพลักษณ์ของบริษัทว่าควบคุมระบบไม่ดี



อีกความเป็นไปได้หนึ่งคือการพึ่งพาระบบ AI หนักเกินไป และนำไปสู่ปัญหาซ้ำซาก โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา Meta ลดพนักงานส่วนตรวจสอบเนื้อหาจำนวนมาก เพื่อหันมาใช้ AI เป็นหลัก

เหตุการณ์เพจปลิวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกรณีไลฟ์สดอนาจารหลุดเพียงไม่กี่วัน ซึ่ง Meta เคยชี้แจงว่าเกิดจาก “ผู้ใช้หลบเลี่ยงคำต้องห้ามด้วยหน้ากากและภาษา” ทำให้ AI ตรวจจับช้า

เมื่อเกิด false positive ครั้งใหญ่ Meta จึงเลือกพูดแบบกว้าง ๆ เพื่อไม่ให้ถูกตั้งคำถามต่อเนื่องว่า AI ของ Meta ไม่น่าเชื่อถืออีกแล้วหรือ?

อีกสาเหตุที่อาจเป็นได้คือความกังวลผลกระทบทางกฎหมายและการกำกับดูแล เพราะประเทศไทยกำลังกดดัน Meta หนักจากกรณีคอนเทนต์ผิดกฎหมาย ดังนั้นหากยอมรับว่าเกิดจาก “ข้อผิดพลาดของระบบ” ก็อาจถูกกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม เรียกพบและเรียกร้องค่าชดเชย หรือมาตรการปรับปรุง

ในระดับสากล Meta เคยถูกฟ้องหลายคดีเรื่องการ moderation ที่ผิดพลาด ทั้งการปิดกั้นที่มากเกินไปและน้อยเกินไป (over-censor และ under-censor) การให้รายละเอียดมากเกินไปอาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในคดีได้



สาเหตุสุดท้ายคือวัฒนธรรมองค์กรของ Meta เอง ที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติศาสตร์ในการสื่อสารกับสาธารณะแบบน้อยมาก และทำเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องภายในระบบ

แถลงการณ์หลายฉบับมักเน้นว่า “เราแก้ไขแล้ว” มากกว่า “เกิดอะไรขึ้น” เพื่อควบคุมการสื่อสาร และลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์

สรุปแล้ว Meta เลือกจะไม่พูด เพราะการเปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ในสายตาของ Meta บริษัทต้องรักษาทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ใช้ และในด้านเทคนิค ก็ต้องป้องกันการถูกโจมตีระบบด้วย และด้านกฎหมาย Meta ก็ต้องหาทางลดความเสี่ยงถูกฟ้องหรือถูกหน่วยงานรัฐกดดัน

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ทั้งหมดนี้กลับทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ที่สะสมในหมู่ผู้ใช้ไทย โดยเฉพาะเจ้าของเพจธุรกิจที่พึ่งพา Facebook เป็นหลัก ชาวเน็ตหลายคนมองว่า Meta ถือว่าตัวเองเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ ผูกขาด

และไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าที่ควรเมื่อเกิดปัญหา.

