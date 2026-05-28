วิเคราะห์เหตุเพจดังปลิว ทำไม Meta เลือกเงียบ ไม่ชี้แจงความจริง

วิเคราะห์รอบด้าน ทำไมเมต้า (Meta) เจ้าพ่อเฟซบุ๊กจึงไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของเหตุการณ์ “เพจดังปลิว” 27 พ.ค. 2569
Meta นั้นออกแถลงการณ์สั้น 3 บรรทัด ในเวลาไม่นานหลังเกิดเหตุ โดยระบุเพียงว่าได้รับทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเพจ Facebook บางส่วนชั่วคราวในช่วงเช้าของวัน และยืนยันว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและเพจที่ได้รับผลกระทบได้รับการกู้คืนเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะขออภัยมา ณ ที่นี่
Meta ไม่เคยระบุสาเหตุที่แท้จริง แม้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งที่วงการโซเชียลมีเดียไทยปั่นป่วนไปทั้งแพลตฟอร์ม เมื่อเพจดังหลายสิบเพจที่มียอดผู้ติดตามหลักแสนถึงล้าน ถูก Meta ระงับการใช้งานหรือจำกัดการมองเห็นแบบกะทันหัน โดยไม่ได้รับคำเตือนล่วงหน้า และไม่มีเหตุผลชัดเจน สร้างความตกใจให้กับเจ้าของเพจ นักการตลาด และผู้บริโภคที่ติดตามคอนเทนต์เหล่านี้เป็นประจำ
เพจที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ iMoD เพจเทคโนโลยีชื่อดัง ยังมีการตลาดวันละตอน เพจการตลาดยอดนิยม, เพื่อนบอกโปร รวมถึงเพจรีวิวสินค้าและข่าวสารอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องแปลกที่เพจโดนระงับ ทั้งที่ไม่ได้ดำเนินการอะไรผิดพลาด ขณะที่บางเพจเผยแพร่ภาพหน้าจอแจ้งเตือนจาก Meta ที่ระบุว่าเพจอาจเข้าข่ายกิจกรรมฉ้อโกง หรือทำให้ผู้ใช้อื่นเข้าใจผิด ซึ่งเจ้าของเพจยืนยันว่าไม่มีการกระทำดังกล่าว
***แก้เกมเร็ว แต่คำอธิบายยังไม่ชัด
การไม่ชี้แจงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมเพจดังหลายเพจถึงถูกระงับพร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกัน ชาวเน็ตไทยจึงตั้งข้อสงสัยว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบ AI ซึ่งเป็นความผิดพลาดอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ไลฟ์สดเนื้อหาอนาจารหลุดรอดไปนานหลายชั่วโมงเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ต้องเรียก Meta มาชี้แจง
ถามว่าธุรกิจไทยที่สะเทือน ใครกันจะรับผิดชอบ? เพราะเหตุการณ์ “เพจปลิว” ครั้งนี้สร้างความเสียหายไม่น้อยกับเพจธุรกิจและครีเอเตอร์ไทยที่พึ่งพา Facebook เป็นช่องทางหลักในการทำการตลาด ทั้งยอดขายที่หายไปในช่วงเวลาหนึ่ง และความเชื่อมั่นของผู้ติดตามที่อาจสั่นคลอน
***ผ่าเหตุผล ทำไม Meta มักเลือก “เงียบ”
หนึ่งในความเป็นไปได้ที่ทำให้ Meta มักเลือกเงียบไม่เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง อาจเป็นกลยุทธ์ด้านความมั่นคงและการป้องกันการโจมตีระบบ
Meta และแพลตฟอร์มใหญ่หลายรายมักไม่เปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคของข้อผิดพลาด เพราะกลัวว่าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยผู้ไม่ประสงค์ดี
หากเป็นส่วนผิดพลาดหรือ bug ในระบบ AI โดยเฉพาะภาวะระบบเข้าใจผิดหรือ false positive การเปิดเผยอาจทำให้นักเจาะระบบหรือ hacker และ spammer รู้จุดอ่อนและโจมตีซ้ำ
หากเป็นการปรับอัลกอริทึมใหม่ (algorithm update) ที่พลาดพลั้ง ก็อาจกระทบภาพลักษณ์ของบริษัทว่าควบคุมระบบไม่ดี
อีพวกที่ทำงาน Meta หรือ Facebook แม่งมั่นเหี้ยไรกัน ระบบมึงมีปัญหา แล้วพอกูแจ้งไป เหมือนพวกมึงทำตัวว่าแบบ อ๋อ มีปัญหาหรอ หาแปป อ๋อ ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหากู มึงทำพลาดอะไรรึป่าว ฟีลนี้อะ แล้วกูเทสแล้วเทสอีก ทั้งเรื่องโฆษณา เรื่องเพจโดนระงับ สุดท้ายก็ช่วยเหี้ยไรไม่ได้เหมือนกูไปทำผิดไว้— GG (@godzillaxzd) May 27, 2026
อีกความเป็นไปได้หนึ่งคือการพึ่งพาระบบ AI หนักเกินไป และนำไปสู่ปัญหาซ้ำซาก โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา Meta ลดพนักงานส่วนตรวจสอบเนื้อหาจำนวนมาก เพื่อหันมาใช้ AI เป็นหลัก
เหตุการณ์เพจปลิวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกรณีไลฟ์สดอนาจารหลุดเพียงไม่กี่วัน ซึ่ง Meta เคยชี้แจงว่าเกิดจาก “ผู้ใช้หลบเลี่ยงคำต้องห้ามด้วยหน้ากากและภาษา” ทำให้ AI ตรวจจับช้า
เมื่อเกิด false positive ครั้งใหญ่ Meta จึงเลือกพูดแบบกว้าง ๆ เพื่อไม่ให้ถูกตั้งคำถามต่อเนื่องว่า AI ของ Meta ไม่น่าเชื่อถืออีกแล้วหรือ?
อีกสาเหตุที่อาจเป็นได้คือความกังวลผลกระทบทางกฎหมายและการกำกับดูแล เพราะประเทศไทยกำลังกดดัน Meta หนักจากกรณีคอนเทนต์ผิดกฎหมาย ดังนั้นหากยอมรับว่าเกิดจาก “ข้อผิดพลาดของระบบ” ก็อาจถูกกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม เรียกพบและเรียกร้องค่าชดเชย หรือมาตรการปรับปรุง
ในระดับสากล Meta เคยถูกฟ้องหลายคดีเรื่องการ moderation ที่ผิดพลาด ทั้งการปิดกั้นที่มากเกินไปและน้อยเกินไป (over-censor และ under-censor) การให้รายละเอียดมากเกินไปอาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในคดีได้
สาเหตุสุดท้ายคือวัฒนธรรมองค์กรของ Meta เอง ที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติศาสตร์ในการสื่อสารกับสาธารณะแบบน้อยมาก และทำเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องภายในระบบ
แถลงการณ์หลายฉบับมักเน้นว่า “เราแก้ไขแล้ว” มากกว่า “เกิดอะไรขึ้น” เพื่อควบคุมการสื่อสาร และลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
สรุปแล้ว Meta เลือกจะไม่พูด เพราะการเปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ในสายตาของ Meta บริษัทต้องรักษาทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ใช้ และในด้านเทคนิค ก็ต้องป้องกันการถูกโจมตีระบบด้วย และด้านกฎหมาย Meta ก็ต้องหาทางลดความเสี่ยงถูกฟ้องหรือถูกหน่วยงานรัฐกดดัน
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ทั้งหมดนี้กลับทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ที่สะสมในหมู่ผู้ใช้ไทย โดยเฉพาะเจ้าของเพจธุรกิจที่พึ่งพา Facebook เป็นหลัก ชาวเน็ตหลายคนมองว่า Meta ถือว่าตัวเองเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ ผูกขาด
และไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าที่ควรเมื่อเกิดปัญหา.