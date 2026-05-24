Meta แถลง ‘ลบเนื้อหาละเมิดชุมชน’ แล้ว เร่งตรวจสอบอยู่

Meta ออกแถลงการณ์หลังช่วงวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฎการเผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์ม โดยไม่มีการปิดกั้น ระบุว่า ได้ทำการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการเร่งตรวจสอบ
คำแถลงการณ์จาก Meta เกี่ยวกับกรณีไลฟ์สตรีมที่เผยแพร่บน Facebook
"เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนของเรา เราได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ เราจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเรา" - โฆษกจาก Meta