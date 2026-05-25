เปิดทฤษฎีสมคบคิด เจาะสาเหตุไลฟ์สด 20+ หลุดว่อนเฟซบุ๊ก ช่องโหว่ AI หรือเกี่ยวกับ Meta ปลดพนักงาน

ช่วงค่ำคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ชาวเน็ตไทยตื่นเต้นสุดขีดเมื่อพบคลิปไลฟ์สดคู่รักกำลังมีเพศสัมพันธ์แบบ 20+ บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก (Facebook) แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีผู้ชมหลายพันคนพร้อมกัน
บางคนถึงกับแคปหน้าจอแล้วแชร์ต่อจนกลายเป็นกระแสไวรัลทั่วโซเชียลมีเดีย แม้แต่บัญชีอย่างกรมควบคุมโรคยังถูกตั้งข้อสังเกตว่า “กำลังดูด้วย” ทำให้เกิดกระแสขำขันผสมความตกใจในเวลาเดียวกัน
เมต้า (Meta) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ออกแถลงการณ์ระบุว่าได้ลบคลิปดังกล่าวออกแล้ว และกำลังดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง แต่เหตุการณ์นี้จุดประกายทฤษฎีสมคบคิดมากมายในหมู่ชาวเน็ตไทยและนานาชาติ โดยเฉพาะการตั้งคำถามว่า “เกิดขึ้นได้อย่างไรในยุคที่ AI ตรวจจับเนื้อหา 18+ ควรจะฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ” และ “เกี่ยวข้องกับการปลดพนักงานหรือไม่”
***ทำไมไลฟ์ 20+ จึง “รั่ว” ง่ายเช่นนี้?
จากข้อมูลโพสต์และการสนทนาบน X (Twitter เดิม) ชาวเน็ตชี้ให้เห็นจุดอ่อนหลายประการของระบบ Meta
🚨 เตือนภัย! Facebook กำลังปล่อยให้ไลฟ์ 18+ อย่างเสรี ⚠️
Facebook ปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหา 18+ โดยไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวด
แม้แต่ 2 วันก่อนเพิ่งปลดพนักงานตรวจสอบเนื้อหาถึง 8,000 คน
แล้วเปลี่ยนมาใช้ AI Agents แทน
ผลที่ตามมา?
เนื้อหาลามกอนาจาร ภาพลามก และคลิปที่ไม่เหมาะสม… pic.twitter.com/mKPOb1nY8g— Ish baig🌿 (@Ishaqbaig___) May 24, 2026
หนึ่งในนั้นคือความเป็นไปได้ของเหตุระบบตรวจสอบหรือ moderation ล้มเหลวชั่วคราว เพราะแม้ Meta จะมีทีมตรวจสอบและ AI ช่วยกรอง แต่เนื้อหาไลฟ์สดแบบเรียลไทม์มักตรวจจับยาก โดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำใช้บัญชีใหม่หรือหลบเลี่ยงคำหลักคือ keyword บางอย่างได้
บางทฤษฎีเชื่อว่าไลฟ์สดร่วมรักอาจหลุดมาเพราะแรงกดดันด้าน AI และต้นทุนของ Meta เพราะในแม้ Meta จะลงทุนและเพิ่มการใช้ AI ตรวจสอบเนื้อหา แต่หลายโพสต์ระบุว่าการลดจำนวนพนักงานตรวจสอบมนุษย์ (human moderator) อาจทำให้ช่องโหว่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไลฟ์สดที่ต้องตัดสินใจเร็ว โดยผู้ใช้บางคนยังโพสต์ว่าเคยเจอคลิป 18+ หลุดบ่อยครั้งในช่วงที่บริษัทปรับโครงสร้างองค์กร
สำหรับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในไทย ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ของ Facebook ทำให้รัฐบาลสั่งการให้ตำรวจดำเนินการอย่างเข้มงวดทันที โดยชาวไทยจำนวนมากรู้สึก “ช็อก” กับความง่ายในการแพร่กระจายเนื้อหาดังกล่าว
***ทฤษฎีสมคบคิด เกี่ยวข้องกับ “การเลิกจ้างพนักงาน” หรือไม่?
หนึ่งในทฤษฎีที่ร้อนแรงบน X คือการเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับกระแสปลดพนักงาน (layoffs) ของ Meta ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในปีที่ผ่านมา
สำหรับเหตุการณ์นี้ มีบางโพสต์อ้างถึงการที่ Meta ปลดพนักงานกว่า 8,000 คน (ราว 10%) ในเดือน พ.ค. 69 ทำให้ผู้ใช้บางรายตั้งข้อสังเกตว่าการลดคนตรวจสอบเนื้อหา อาจทำให้ระบบ moderation อ่อนแอลง เพื่อประหยัดต้นทุนและผลักดันให้ AI เรียนรู้จากข้อมูลจริงมากขึ้น
ความบัดซบของ Facebook คือการปล่อยให้ไลฟ์คนเอากัน อยู่ได้ตั้งเป็นชั่วโมง ก่อนที่จะลบ แล้วค่อยแถลงการณ์แบบอ้อมแอ้มๆ ว่า อ๋อ ลบให้แล้วนะ แต่ก่อนหน้านี้คือคนกดรายงานไปตั้งเยอะแต่ AI สุดฉลาดของพี่ม้าก ไม่ทำห่าอะไรเลย เชี่ยกว่านั้นคือ รายงานพวกเพจปลอม โพสต์ที่ผิดกฎแน่ๆ… pic.twitter.com/VLteqNQKEt— เกมถูกบอกด้วย (@sheapgamer) May 24, 2026
แน่นอนว่า Meta ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ และยืนยันว่าตัวเองมีระบบคัดกรอง 95% แต่ชาวเน็ตไทยจำนวนมากสนใจทฤษฎีนี้เพราะเกี่ยวข้องกับประเด็นใกล้ตัวทั้งความปลอดภัยทางออนไลน์ และการว่างงานจาก AI รวมถึงอิทธิพลของบิ๊กเทคต่อสังคมไทยที่ใช้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลัก
ในภาพรวม นักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์สะท้อนความน่ากังวลถึงความเร็วและความไวรัลของคลิปในไทย ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมผู้ใช้และช่องโหว่ของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการไลฟ์ร่วมเพศครั้งนี้มีต้นเหตุจากอะไร แต่กระแสบน X แสดงให้เห็นความกังวลที่สะสมเกี่ยวกับการที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Meta กำลังปรับตัวสู่ยุค AI ด้วยการลดคนจริงและเพิ่มระบบอัตโนมัติแทน
ที่สุดแล้ว เหตุการณ์ Facebook ไลฟ์สด 20+ ครั้งนี้ได้จุดไฟให้เกิดการสนทนาเรื่องความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มใหญ่ต่อสังคมไทย และ Meta ต้องเร่งแก้ไขระบบให้แข็งแรงขึ้น มิเช่นนั้นความเชื่อมั่นจากผู้ใช้หลัก ๆ อย่างคนไทยอาจสั่นคลอนยิ่งขึ้น.
สาเหตุอาจเกิดจากการวางยาของพนักงาน FB ที่ถูกปลด 8,000 ราย เมื่อสองวันก่อน.... pic.twitter.com/ggcqkQJPkF— tannzy (@ttannzzy) May 24, 2026