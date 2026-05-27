Meta ป่วน? เพจดังไทยถูกระงับพร้อมกันหลายราย ผู้ใช้แห่ตั้งคำถามระบบ AI ตัดสินพลาด

27 พฤษภาคม 2569 เกิดความปั่นป่วนบนโลกโซเชียลมีเดียไทยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ หลังผู้ดูแลเพจชื่อดังหลายเพจออกมาเปิดเผยว่าเพจของตนถูก Meta ระงับการใช้งานแบบกะทันหัน โดยระบบแจ้งเหตุผลในทำนองว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่อาจขัดต่อมาตรฐานชุมชนเกี่ยวกับการฉ้อโกง การหลอกลวง หรือการปฏิบัติที่ทำให้ผู้ใช้อื่นเข้าใจผิด ทั้งที่หลายเพจยืนยันว่าไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมผิดปกติแต่อย่างใด ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นความผิดพลาดจากระบบอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม
เพจ Drama-addict ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดถึง โดยระบุว่าเพจขนาดใหญ่จำนวนมากถูกแบนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ก่อนที่บางเพจจะเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของระบบ AI ของ Facebook ที่ทำหน้าที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎของแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสะท้อนประสบการณ์คล้ายกัน บางรายระบุว่าแม้แต่บัญชีส่วนตัวก็เคยถูกปิดหรือจำกัดการใช้งานโดยไม่ทราบสาเหตุ บางรายบอกว่าต้องใช้เวลาติดต่อทีมสนับสนุนของ Meta เป็นเวลานานกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าระบบ AI ไม่ควรถูกปล่อยให้ตัดสินบทลงโทษโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาตรวจสอบในขั้นตอนสำคัญ
จากข้อมูลที่ถูกแชร์โดยผู้ใช้งานหลายราย พบว่ามีเพจที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยหลายเพจ อาทิ iMoD, การตลาดวันละตอน, เพื่อนบอกโปร, TechHangout Auto, ผู้บริโภค, Curators, Design by paperroom และเพจอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยข้อความแจ้งเตือนของ Meta ส่วนใหญ่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าเพจหรือกิจกรรมบนเพจอาจเข้าข่ายการหลอกลวงหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเงินของผู้อื่น ซึ่งสร้างความสับสนให้กับเจ้าของเพจจำนวนมาก เพราะหลายเพจเป็นสื่อข่าว เพจรีวิว หรือคอนเทนต์ทั่วไปที่ไม่ได้มีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าบางเพจเริ่มกลับมาใช้งานได้ภายในเวลาไม่นาน เช่น เพจ iMoD ที่มีการอัปเดตว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นความผิดพลาดเชิงระบบ มากกว่าการบังคับใช้กฎต่อการกระทำที่ละเมิดจริง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาระบบ AI ในการกลั่นกรองเนื้อหาและตัดสินบทลงโทษบนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ซึ่งแม้จะช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่มนุษย์ แต่หากระบบเกิดความคลาดเคลื่อน ก็อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะเพจธุรกิจและเพจสื่อที่ต้องพึ่งพาการเข้าถึงผู้ติดตามเป็นหลักในการดำเนินงาน
จนถึงขณะนี้ Meta ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่เกิดขึ้นในฝั่งผู้ใช้งานไทย ขณะที่บรรดาผู้ดูแลเพจและผู้ใช้งานยังคงจับตาว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงความผิดพลาดชั่วคราว หรือสัญญาณของปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีกในอนาคต
ขอบคุณภาพ FB: Attapon Thaphaengphan