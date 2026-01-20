AIS - ZTE เปิดใช้ AIR RAN เชื่อมสัญญาณมือถือในคอนเสิร์ต

AIS ร่วมกับ ZTE Corporation ประสบความสำเร็จในการติดตั้งและใช้งาน AIR RAN ภายในคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 15 (BMMF#15) ระหว่างวันที่ 6–7 ธันวาคม 2568 นับเป็นก้าวสำคัญของการผสานพลังระหว่างเทคโนโลยี 5G และ AI เพื่อรองรับการใช้งานในอีเวนต์ขนาดใหญ่ พร้อมเปิดมิติใหม่ของการสร้างมูลค่าจาก “ประสบการณ์การใช้งาน” แทนการวัดเพียงปริมาณดาต้า
Big Mountain Music Festival เป็นเทศกาลดนตรีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคน ส่งผลให้เกิดการใช้งานเครือข่ายอย่างหนาแน่น โดยพบว่าอัตราการใช้งานทรัพยากรเครือข่าย (PRB Utilization) ฝั่งดาวน์โหลดสูงกว่า 80% และฝั่งอัปโหลดสูงกว่า 60% ซึ่งสูงกว่าระดับการใช้งานปกติอย่างมาก ซึ่งมักส่งผลให้เกิดปัญหาการชมวิดีโอสะดุด และการส่งข้อความล่าช้า
ด้วยโซลูชัน AIR RAN ของ ZTE ซึ่งเป็นโซลูชันที่เสริมบอร์ดประมวลผลอัจฉริยะเข้าไปในสถานีฐานเดิม (BBU Plug-in Intelligence) ทำให้เครือข่ายสามารถรับรู้ประสบการณ์ผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ (User Experience Perception) และจัดสรรทรัพยากรเครือข่ายอย่างชาญฉลาดในระดับมิลลิวินาที พร้อมระบบประเมินผลแบบ Closed-loop สำหรับแอปพลิเคชันหลัก เช่น วิดีโอสั้นและ Instant Messaging
ผลการทดสอบพบว่า TikTok มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 23.74% ในสถานการณ์ที่ช่วงดาวน์โหลดสูง ขณะที่ LINE มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 31.86% ในช่วงอัปโหลดสูง ช่วยให้สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาด 250MB ได้ภายใน 2 นาทีเท่านั้น ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแชร์ช่วงเวลาประทับใจจากคอนเสิร์ตได้ทันทีแบบไม่สะดุด
ความสำเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นศักยภาพของ AIR RAN ในการยกระดับ RAN จากโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมสู่ AI-native RAN ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเครือข่ายของ AIS ทั้งด้านคลื่นความถี่ พลังงาน และการปฏิบัติการดูแลระบบ (O&M) เสริมความสามารถในการแข่งขัน พร้อมวางรากฐานสำหรับการพัฒนาเครือข่าย 5G อัจฉริยะที่สามารถขยายผลสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ในอนาคต