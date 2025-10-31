xs
AIS ประเดิมเปิด 5G UL 2CC พื้นที่ภาคอีสาน ครั้งแรกในอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



AIS จับอินไซด์ผู้ใช้งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมีจำนวนผู้ใช้งานอัปโหลด มากกว่า ดาวน์โหลด สัดส่วนสูงที่สุดในไทย จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี 5G UL 2CC มาตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้งานเครือข่าย 5G ให้อัปโหลดได้รวดเร็วขึ้น จากคลื่น 2600 MHz และ 700 MHz

วสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ AIS ได้เปิดใช้งาน 5G 3CC (3 Carrier Components Aggregation) หรือ 5G+ ซึ่งคือการรวม 3 คลื่นความถี่ (2600 MHz, 2100 MHz, 700 MHz) เพื่อเพิ่มความเร็วในการ ดาวน์โหลด ในพื้นที่อย่างสาทร ที่มีจำนวนผู้ใช้งานดีไวซ์ที่รองรับ 5G เกิน 70%

หลังจากนั้น เมื่อมาดูพฤติกรรมผู้ใช้ในภาคอีสาน พบว่า จากปี 2022 ถึง 2025 การใช้งานดาต้าในอีสานเพิ่มขึ้นมหาศาล โดยอัตราการดาวน์โหลด (Downlink) เพิ่มขึ้น 10 เท่า และอัปโหลด (Uplink) เพิ่มขึ้นถึง 25 เท่า ขณะเดียวกันสัดส่วนการเข้าถึงอุปกรณ์ 5G เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสูงขึ้นถึง 50%

“จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ภาคอีสานมีจำนวนคนที่มีพฤติกรรม อัปโหลด มากกว่า ดาวน์โหลด เป็น 2 เท่า ในสัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศ ส่วนใหญ่คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไลฟ์ขายของผ่านเครือข่ายมือถือ ไม่ใช่เน็ตบ้านเหมือนในกรุงเทพฯ"

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้งานเครือข่าย 5G ในภาคอีสาน ยังอยู่ในสัดส่วนราว 10% เท่านั้น ถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเฉลี่ยทั่วประเทศที่ราว 20% เนื่องจากส่วนใหญ่ยังใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับ 4G อยู่ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเครื่องใช้งานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

โดยบรรดาแอปพลิเคชันที่ใช้อัปโหลดสูงสุดคือ Facebook และ TikTok ผ่านการ Live Streaming ทำให้ต้องมีการปรับเครือข่าย เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้งาน ด้วยการนำเทคโนโลยีอย่าง 5G UL 2CC มาใช้งานเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

AIS 5G UL 2CC จะเป็นการนำคลื่น 5G ความถี่ 700 MHz และ 2600 MHz มาทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเร็วในการอัปโหลดขึ้น 2 เท่า ขณะเดียวกัน ยังช่วยเพิ่มความครอบคลุม 5G ให้กว้างขึ้นจากคลื่น 700 MHz จนปัจจุบัน 5G ครอบคลุมพื้นที่ 95% ของภาคอีสาน โดยส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของภูเขาสูง ที่ไม่ได้มีการใช้งาน


สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G UL 2CC ในปัจจุบัน จะมีทั้ง iPhone 17 ซีรีส์ รวมถึงสมาร์ทโฟนจากจีนทั้ง OPPO vivo Xiaomi รวมถึง ROG และรุ่นอื่นๆ ส่วนซัมซุง จะทยอยอัปเดตให้ใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้

