"KUUKIYOMI - Thailand Ver." เตรียมลง iOS และ Android เร็ว ๆ นี้!

"KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver." เกมอ่านสถานการณ์ชื่อดังจากญี่ปุ่นที่ได้รับการดัดแปลงเป็นเวอร์ชันประเทศไทยโดย Urnique Studio เตรียมเปิดให้บริการทั้งบน iOS และ Android พร้อมกับเวอร์ชัน Steam เร็ว ๆ นี้
จุดเด่นของ KUUKIYOMI เวอร์ชันประเทศไทย ไม่เพียงแค่สอดแทรกเรื่องราว สังคม และไลฟ์สไตล์แบบไทย ๆ แต่ยังมาพร้อมกับ “ฟีเจอร์ผลการประเมิน” ที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่น และมอบบทสรุปสุดฮา ที่จะทำให้ผู้เล่นรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นหลังจบโหมดเกม กับ 2 โหมดหลัก
Consider It Mode — โหมด บททดสอบสังคม
ผู้เล่นจะได้อ่านสถานการณ์ถึง 100 แบบ และตัดสินใจเลือกการกระทำตามสไตล์ของตนเอง เมื่อผ่านทุกบททดสอบ ระบบจะวิเคราะห์พฤติกรรมตลอดการเล่น พร้อมบทสรุป “คุณคือเมนูอาหารชื่อดังในไทยจานไหน” ซึ่งจะสะท้อนตัวตน และตรงกับบุคลิกของคุณมากที่สุด
Inconsiderate Mode — โหมด บททดสอบพวกนอกรีต
โหมดนี้จะถูกปลดล็อกเมื่อผู้เล่นผ่าน Consider It Mode ครบทั้ง 100 ด่าน โดยผู้เล่นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์จำนวน 50 แบบ ซึ่งอ้างอิงจากโหมดหลักมาจัดเรียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลอง “ปลดปล่อยด้านตรงข้าม” ของความเหมาะสม โดยไม่ต้องสนบรรทัดฐานของสังคม และใช้ระบบประเมินที่ “กลับด้าน” จากโหมดเดิม พร้อมบทวิเคราะห์ใหม่กับ “คุณคือผีไทยตัวไหน” ที่ตรงกับด้านมืดในตัวผู้เล่น
KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver. จะรองรับทั้งหมด 3 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ และ ญี่ปุ่น ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Facebook, X, TikTok และ Instagram
