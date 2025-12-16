ไทยประกันชีวิต ชู TLI แอปพลิเคชัน   ตอบโจทย์บริการด้านสุขภาพ-การเงิน

นายชออี ทานร์ รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Strategy and Innovation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลที่ดีอย่างครบรอบด้าน ตามเจตนารมณ์ทางธุรกิจในการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider ด้วยแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจ หรือ Care with Heart โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต ทุกจังหวะชีวิต และทุกรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงพัฒนาบริการที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยเฉพาะการพัฒนา “แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต” หรือ “TLI แอปพลิเคชัน”
ในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์ฟีเจอร์ใหม่ๆ บน TLI แอปพลิเคชัน ที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างครบรอบด้าน ขณะเดียวกันยังได้ปรับ User Interface (UI) ของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ User Experience (UX) ของลูกค้าดีขึ้น สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตแล้วกว่า 1,169,000 ราย
“บริษัทฯ พัฒนาบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ บนแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าแบบองค์รวม หรือ ระบบนิเวศสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Ecosystem) ของไทยประกันชีวิต พร้อมกันนี้ ยังได้นำเทคโนโลยี AI มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้สนใจทำประกันชีวิต ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของไทยประกันชีวิตได้อย่างทันสมัย รวดเร็ว และสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิพิเศษด้านการดูแลสุขภาพที่มากกว่า” นายชออี กล่าว
โดยนวัตกรรมด้านบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบน “TLI แอปพลิเคชัน” อาทิ
บริการด้านสุขภาพ ที่มุ่งดูแลสุขภาพลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การป้องกันจนถึงการฟื้นฟูหลังการรักษา ช่วงการป้องกัน (Preventive) เช่น บริการสแกนใบหน้าวัดค่าสุขภาพ, บริการไทยประกันชีวิต Telemedicine การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ช่วงการตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) เช่น บริการไทยประกันชีวิต Medical Second Opinion บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์
ช่วงการรักษา (Treatment) เช่น บริการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการสำรองค่ารักษาพยาบาล, บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง, บริการไทยประกันชีวิต International Claims Solutions บริการสินไหมในต่างประเทศ ช่วงการฟื้นฟู (Rehabilitation) การรับสิทธิพิเศษต่างๆ ด้านสุขภาพ
บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ สามารถปรึกษาเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญจากร้านยากรุงเทพ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง หรือคำแนะนำด้านสุขภาพทั่วไป
บริการส่งมอบของขวัญแทนความห่วงใย Care Plus ส่งต่อความห่วงใยหลังการรักษา ด้วยบริการมอบชุดของขวัญให้สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ที่ได้รับอนุมัติสินไหมผู้ป่วยใน เพื่อเติมเต็มกำลังใจในช่วงเวลาพักฟื้นของลูกค้า
บริการด้านการวางแผนทางการเงิน ที่เป็นตัวช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน บริการวางแผนการเงินและภาษี ลูกค้าไทยประกันชีวิต สามารถวางแผนทางการเงินและภาษีได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต พร้อมคำแนะนำการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ทำให้การจัดการด้านการเงินเป็นเรื่องง่าย และช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ลูกค้าในระยะยาว
บริการประเมินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการที่ช่วยประเมินค่าใช้จ่ายทางการเงิน สำหรับการผ่าตัด การทำหัตถการ หรือค่าห้องพักผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถเลือกประเมินได้ 2 บริการ คือ
1. แพ็กเกจผ่าตัดหรือหัตถการ: บริการประเมินค่าใช้จ่ายทางการเงิน สำหรับการผ่าตัด หรือหัตถการ
2. ค่าห้องพักผู้ป่วย: ประเมินราคาค่าห้องเริ่มต้น เพื่อช่วยลูกค้าวางแผนค่าใช้จ่ายก่อนเข้าพักรักษา
บริการบริหารจัดการกรมธรรม์ ที่คอยดูแลให้ความสะดวกเกี่ยวกับการประกันภัยของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้สะดวกขึ้นทุกที่และทุกเวลา ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยตนเองผ่านบัตรเครดิต หรือ Mobile Banking และขยายบริการให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและชำระเบี้ยประกันภัยให้กับคนในครอบครัว
บริการ “Live Chat” ฟีเจอร์แชทออนไลน์ เพื่อยกระดับการสื่อสารและให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการตอบคำถามพื้นฐาน และการให้ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว และแม่นยำ หรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวพร้อมดูแลลูกค้าทุกที่ ทุกเวลา
บริการเคลมออนไลน์ สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประเภทสามัญ และกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อที่มีสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่าชดเชยรายได้และประกันสุขภาพ สามารถยื่นเอกสารเคลมค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ได้อย่างสะดวก ผ่านแอปพลิเคชัน
นายชออี กล่าวว่า “การพัฒนา TLI แอปพลิเคชัน ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการเท่านั้น แต่ไทยประกันชีวิตต้องการยกระดับรูปแบบการดูแลลูกค้าให้ตรงความต้องการมากขึ้นและรอบด้านยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเสียงจากลูกค้าหลายรายที่สะท้อนว่า TLI แอปพลิเคชัน ไม่เพียงเป็นแค่แอปฯ ประกันชีวิต แต่เป็นพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องสุขภาพ การเงิน และกรมธรรม์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจ เสมือนมีผู้ช่วยดูแลอยู่เคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต”